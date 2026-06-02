トヨクモ、kintoneのデータ消失リスクに備える『kBackup』にて、自社のAWS環境へ直接保存できる新コース「エンタープライズ」を提供開始

トヨクモ株式会社

【シンプルだから、みんな使える。カンターン トヨクモ】

誰でも簡単に使えるビジネス向けのクラウドサービスを提供するトヨクモ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：山本 裕次、以下トヨクモ）は、サイボウズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：青野 慶久、以下サイボウズ）が提供するノーコード・ローコードツール『kintone』内の情報を安全に・自動でバックアップし、より堅牢なデータ保全を可能にするバックアップサービス『kBackup』において、お客様自身のAWS環境へデータをバックアップできる新機能を含む「エンタープライズ」コースを、2026年6月1日より提供開始いたします。

本コースは、社外環境へのデータバックアップを禁止する社内セキュリティポリシーを持つ企業が、自社環境下をバックアップ先として選択できます。これにより、ポリシーを遵守しながらkintoneのデータを保全する体制の構築を実現します。

「社外環境へのデータ保存禁止」の課題を解決。自社AWSへの直接バックアップで、ポリシーに準拠したデータ保全が可能に

従来の『kBackup』はデータバックアップ先がトヨクモ管理のAWS環境に限定されていたため、「自社以外の外部環境にデータを出せない」等のセキュリティポリシーを持つ企業にとって、導入の大きな障壁となっていました。

新設する「エンタープライズ」コースは、「社内のルールを守りながら、重要なデータも守る」をコンセプトに、この課題を解決する新コースです。本コースでは、kintoneのデータバックアップ先として、従来のトヨクモのAWS環境だけでなく、お客様の自社AWS環境も指定することができます。

これにより、社外環境へのデータ保存が認められていない企業でも、社内ポリシーに準拠したデータ保全体制を実現できます。

『kBackup 』新コース「エンタープライズ」の主な特徴

料金

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32205/table/241_1_53f438af59892ddd9f24aba472d14017.jpg?v=202606020551 ]

提供開始時期： 2026年6月1日

対象サービス： kintone連携サービス『kBackup』

料金： 月額 50,000円（税別）

- 製品HP：https://www.kintoneapp.com/kbackup- 料金ページ：https://www.kintoneapp.com/kBackup/pricing

※本コースには、今後さらに内部統制を強化するための「監査ログ機能」の追加実装も予定しております（リリース時期未定）。

『kBackup』とは

『kBackup』は、kintoneアプリ内のデータが消えてしまったときに備えて、自動でバックアップを行うことでデータを保全できるサービスです。

登録されたデータと添付ファイルをバックアップし、もしものときにはリストア（復元）できます。kintone基本機能では対応できない、レコード・フィールドの誤削除にも対応。万全のデータ保全が可能となります。

kintoneとは

- 製品HP：https://www.kintoneapp.com/kbackup- 導入事例：https://www.kintoneapp.com/case- お問い合わせ：https://www.kintoneapp.com/contact

東証プライム上場企業の3社に1社を含む、41,000社以上が利用しているサイボウズのノーコード・ローコードツール。ITの知識がなくても自社の業務に合わせたアプリを作成でき、日々変化する業務にあわせた改良も簡単に素早くできます。主な機能として「データベース＋ワークフロー＋コミュニケーション」の特性があり、顧客管理、出張申請、業務日報など幅広い用途で活用できるため、現場主導の継続的な業務改善を実現します。

トヨクモkintone連携サービスについて

- 製品HP：https://kintone.cybozu.co.jp

トヨクモは、6つのkintone連携サービスを提供しており、契約数は15,000を超えています(2026年3月末時点)。すべての製品でサイボウズが設定している評価基準「CyPN Report」にて、星を獲得しています。

社内はkintone、社外の人とのやりとりはトヨクモkintone連携サービスでお客様を「非効率な業務から解放する」ために、これからもサービスの開発・提供を続けていきます。

トヨクモ株式会社 会社概要

- 製品HP：https://www.kintoneapp.com/- 導入事例：https://www.kintoneapp.com/case- お問い合わせ：https://www.kintoneapp.com/contact

クラウドを使ったテクノロジーとアイデアで、誰でも簡単に使えるクラウドサービスを提供するSaaS企業です。 簡単な操作、シンプルな機能と分かりやすいユーザーインターフェースで、IT初心者の方にとっても安心して利用できるサービスを提供し、企業における情報化の第一歩を支援しています。

【シンプルだから、みんな使える。カンターン トヨクモ】

商号：トヨクモ株式会社

代表：山本 裕次

設立：2010年8月

URL：https://www.toyokumo.co.jp/

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場（コード番号 4058）

事業内容：クラウドサービスの開発／提供、新サービスの開発と運用

- 安否確認サービス2 https://www.anpikakunin.com/- FormBridge https://www.kintoneapp.com/form-bridge- kViewer https://www.kintoneapp.com/kviewer- kMailer https://www.kintoneapp.com/kmailer- PrintCreator https://www.kintoneapp.com/print-creator- DataCollect https://www.kintoneapp.com/data-collect- kBackup https://www.kintoneapp.com/kbackup- トヨクモ スケジューラー https://www.toyokumo.app/scheduler- NotePM https://notepm.jp/

▼ユーザー事例・製品情報・イベントなどトヨクモの最新情報をお届けしています。

- トヨクモ公式Facebook：https://www.facebook.com/toyokumo- トヨクモkintone連携サービス公式Youtube：https://www.youtube.com/@toyokumo-kintone- トヨクモ公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/toyokumo_

※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。

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