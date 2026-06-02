7月1日(水)・2日(木) 開催「BizReach Conference 2026」にThinkingsの森田 徹が登壇

Thinkings株式会社

採用管理システム「sonar ATS by HRMOS(https://hr.sonar-ats.jp/20260602_bizcon)（以下、sonar ATS）」を提供するThinkings株式会社（シンキングス、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：瀧澤 暁）の新規事業開発責任者 森田 徹が、株式会社ビズリーチ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：酒井 哲也）が主催する日本最大級のHRイベント「BizReach Conference 2026」にモデレーターとして登壇することをお知らせします。



当日は、トイトイ合同会社 代表社員の永島 寛之氏とともに、「元ニトリ人事責任者の実体験に学ぶ ATS（採用管理システム）乗り換えのサインと判断軸」というテーマでセッションを行います。

セッション内容

元ニトリ人事責任者として大手企業の新卒採用を率いてきた永島氏と、1,000社超の採用課題解決を支援してきた森田 徹が、ATS（採用管理システム）の「見直しどき」を実体験と複数社での導入推進経験から紐解きます。要件変化でATSが合わなくなる代表パターン、現場に表れる乗り換えサイン、再選定で外せない判断軸と落とし穴を30分で整理。自社の運用を点検し、次の一手を描くヒントを持ち帰れるセッションです。

・タイトル：元ニトリ人事責任者の実体験に学ぶ ATS（採用管理システム）乗り換えのサインと判断軸

・日時：2026年7月1日(水) 13:15 - 13:45

・場所：東京国際フォーラム ホールE 採用ソリューションステージ

・詳細はこちら：https://bizreach.biz/landing/bizcon/2026/hr-solution/#SL-R1

登壇者プロフィール

トイトイ合同会社 代表社員 永島 寛之氏

ソニー、ニトリでの人事責任者を経て、タレントマネジメントシステムの活用や人的資本経営を支援するコンサルタントとして活動。中央大学企業研究所客員研究員。「事業と人事の接続」を強みとし、「人事は関係性の設計」という思想のもと、デジタルと現場を融合させた企業変革をリードしている。Thinkings株式会社が運営する組織再考ラボのフェローも務める。

組織再考ラボについてはこちら：https://thinkings.co.jp/re-thinking-org_lab/

Thinkings株式会社 事業開発室 シニアスペシャリスト（新規事業開発責任者） 森田 徹

北海道大学経済学部卒業後、2006年に人材コンサルティング会社へ入社。大手からベンチャーまで幅広い企業の採用支援に従事。2013年にイグナイトアイ株式会社の創業メンバーとして参画し、「sonar ATS by HRMOS」のマーケティング・セールス部門を管掌。Thinkings株式会社との経営統合後は「sonar AI」の立ち上げにも携わり、現在は新規事業開発責任者として「sonar Connecter」の企画開発やATS拡張構想を推進。20年で1,000社超の採用課題解決を支援。

「BizReach Conference 2026」について

BizReach Conference 2026は、「共に、築く人事の未来」をテーマにした日本最大級のHRイベントです。2026年7月1日(水)、2日(木)に東京国際フォーラム にて開催されます。

人的資本経営の実践事例とHR領域におけるAI活用の最新知見が集う本イベントは、2019年から開催されてきた「HR SUCCESS SUMMIT」を規模・内容ともに刷新したものです。2日間にわたって50以上のセッションが予定されており、過去最大規模となる5,000名の経営者・人事関係者の来場が見込まれています。

・名称：BizReach Conference 2026

・日時：2026年7月1日（水）・2日（木） 9:30～19:00

・会場：東京国際フォーラム ホールE

・参加費：100,000円（税抜）/ 人

※株式会社ビズリーチのサービスをご契約中の企業内の方は無料でご参加いただけます。

・開催形式：オフライン会場での開催（オンライン配信は予定されておりません）

・主催：株式会社ビズリーチ

・内容：AI特別講演・特別招待講演、各種テーマセッション、ワークショップ、「HR OF THE YEAR 2026」および「HR IMPACT AWARD 2026」の表彰式、受賞企業によるトークセッションなど

・特設サイト（事前申し込み）：https://bizreach.biz/landing/bizcon/2026/

株式会社ビズリーチについて

「キャリアに、選択肢と可能性を」をミッションとし、2009年4月より、働き方の未来を支えるさまざまなインターネットサービスを運営。東京本社のほか、大阪、名古屋、福岡、静岡、広島に拠点を持つ。即戦力人材と企業をつなぐ転職サイト「ビズリーチ」、社内スカウトで人材流出を防ぐ「社内版ビズリーチ by HRMOS」、人財活用プラットフォーム「HRMOS（ハーモス）」シリーズ、OB/OG訪問ネットワークサービス「ビズリーチ・キャンパス」を展開。産業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進するさまざまな事業を展開するVisionalグループにおいて、主にHR TechのプラットフォームやSaaS事業を担う。

URL：https://www.bizreach.co.jp/

「sonar ATS by HRMOS(https://hr.sonar-ats.jp/20260602_bizcon)」について

「sonar ATS by HRMOS」は、採用業務のデジタル化を通じて、各種オペレーションの自動化やリアルタイムなデータ分析による効率的な選考を実現。採用担当者の業務負荷を大幅に削減します。社内のポジションと人材要件の管理機能（sonar Connecter）を備え、求人媒体や適性検査など50以上のHRサービスと連携可能な採用管理システムとして採用担当者を支援しています。2012年よりサービス提供を開始し、株式会社NTTデータグループ、全日本空輸株式会社、ダイキン工業株式会社、トヨタ自動車株式会社、法務省、LINEヤフー株式会社など、累計2,500を超える企業や官公庁に利用されています。

・sonar ATSについて https://hr.sonar-ats.jp/20260602_bizcon

・sonar ATSご紹介1分動画 https://www.youtube.com/watch?v=XZuuV7_B_fM

・sonar ATSのサービス資料はこちら https://sonar-ats.jp/resources/

Thinkings株式会社について

組織づくりの方法を変え、より創造的に働ける社会をつくる

グローバル化やデジタル化をはじめとする事業環境の変化に伴い、企業の人材採用とそれを含む組織のあり方が変わり続けています。働き手としても、少子高齢化や価値観・ライフスタイルの多様化が進む中で、働き方に対する意識の変革が加速しています。人と組織が最適にマッチングされることで、より創造的に、より生産的に働くことができる社会を実現すること。Thinkingsは、テクノロジーとデザインの力で、これからの組織づくりの方法を提案します。

会社名 ： Thinkings株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 瀧澤 暁

設立 ： 2020年1月

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷二丁目15番1号 渋谷クロスタワー12F

URL ： https://www.thinkings.co.jp

事業内容： HR Tech事業（「sonar ATS by HRMOS」の企画・開発・運営・販売など）