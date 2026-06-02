IT資産管理ツール「SS1クラウド」、「HENNGE One」のデバイス証明書の発行・インストールに対応

株式会社ディー・オー・エス

株式会社ディー・オー・エス（本社：大阪府大阪市、代表取締役：追立 富男）の提供するクラウド型IT資産管理ツール「SS1クラウド」が、HENNGE株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小椋 一宏）が提供する働く環境の「安全性」と「利便性」を支えるクラウドセキュリティサービス「HENNGE One」のデバイス証明書の発行およびインストールをより効率的に行えるよう、連携を強化しましたのでお知らせいたします。

SS1クラウドは、組織内のIT資産管理に加え、デバイス制限、ログ管理などのセキュリティ対策も行えるクラウド型IT資産管理ツールです。ハイブリッドワーク環境下でのIT運用を支援する機能を豊富に備えています。

このSS1クラウドの基本機能に搭載されている「ファイル配布」を通じて「HENNGE One」のデバイス証明書の一括配布が可能になったことで、情報システム担当者の業務負荷を軽減しながら、業務環境への適切なアクセス制限が可能となります。

2025年5月にHENNGE Oneとのシングルサインオン（SSO）連携を開始しましたが、このたびの連携強化により、一層のセキュリティ向上を実現します。

ディー・オー・エスでは今後も「SS1クラウド」と連携するSaaSを増やし、企業の利便性と安全性を両立した製品活用を支援してまいります。

※ なお、HENNGE Oneの操作方法や仕様、および機能に関するお問い合わせなどについては、ディー・オー・エスではお答えしかねます。

HENNGE Oneの提供元へお問い合わせください。

■HENNGE Oneについて

HENNGE Oneは、組織の生産性向上を実現する国内シェアNo.1（※）のクラウドセキュリティサービスです。 生産性向上には、SaaSをはじめとする最新テクノロジーの活用が不可欠ですが、そこにはゼロトラストセキュリティの構築など様々な課題が存在します。

HENNGE Oneでは3つのEditionを提供し、これらの課題を解決します。複数のシステムIDをまとめて保護し、効率的な働き方を実現する「Identity Edition」、組織に散在するデータの意図せぬ漏えいを防ぐ「DLP Edition」、人、プロセス、デバイスの全方位でサイバー攻撃から守る「Cybersecurity Edition」です。

導入と運用のハードルを下げるセキュリティサービスでゼロトラストを具現化し、テクノロジーの解放を実現します。

URL： https://hennge.com/jp/service/one/

■SS1クラウドについて

PCやサーバー、ソフトウェアなど組織内のIT資産管理に加え、デバイス制限、ログ管理などのセキュリティ対策を行えるクラウドツールです。

Windows更新プログラムやMicrosoft 365利用状況の管理など、ハイブリッドワーク環境下でのIT運用を支援する機能を豊富に備えます。

「必要な機能だけ導入可能」「安心の料金設定」「充実のサポート」で、多くの企業に導入されています。

URL：https://www.dos-osaka.co.jp/ss1/cloud/point/

■HENNGE株式会社（へんげ）について

「テクノロジーの解放で、世の中を変えていく。」を経営理念に、テクノロジーと現実の間のギャップを埋める独自のサービスを開発・販売しているSaaS企業です。シングルサインオン（SSO）、アクセス制御、メールやファイル共有のセキュリティ、ゼロトラストに基づいた端末の防御・管理など多岐にわたる機能を備えた国内シェアNo.1のクラウドセキュリティサービス「HENNGE One」、クラウド型メール配信サービス「Customers Mail Cloud」を提供しています。1996年11月に創業し、2019年10月、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース市場）に上場しました。

社名の「HENNGE（へんげ）」は「変化（HENNKA）」と「チャレンジ（CHALLENGE）」を組み合わせ、あらゆる変化に挑むとの決意を表しています。

会社名：HENNGE株式会社

証券コード：4475

所在地：東京都渋谷区南平台町16番28号 Daiwa渋谷スクエア

代表者：代表取締役社長CEO 小椋 一宏

URL： https://hennge.com/

※ https://hennge.com/jp/info/press/20260427_itr/

■株式会社ディー・オー・エスについて

株式会社ディー・オー・エスは、IT資産管理ソフト「SS1」シリーズなどを展開する総合IT資産管理メーカーです。長年に渡り培ったノウハウにより、ライセンス管理、セキュリティ管理、運用管理等について、国内大手企業に愛用され、高い信頼を得ています。

また、ソフトウェア製品の導入支援からシステム設計、保守・運用に至るサービスも提供し、お客様に最適で高品質なベストソリューションを提供できるよう、研鑽、努力を重ねることを理念としています。

会社名：株式会社ディー・オー・エス

所在地：大阪府大阪市西区江戸堀1丁目15番27号

代表者：代表取締役 追立 富男

URL： https://www.dos-osaka.co.jp/

メディアお問い合わせ先:

株式会社ディー・オー・エス 営業企画部

Email: project@dos-osaka.co.jp

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