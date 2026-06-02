カードショップ専用POSレジ「DMM マイカポス」、導入店舗数200店舗を突破

株式会社Myca

株式会社Myca（本社：茨城県つくば市、代表取締役：木村祐介）が提供するカードショップ専用POSレジ「DMM マイカポス」（旧名称：MycalinksPOS）は、2026年6月、累計導入店舗数が200店舗を突破しました。

■ 200店舗突破の背景

DMM マイカポスは、「自社でのカードショップ運営を活かしたPOSレジ」として、買取・販売・在庫管理・EC連携・オリパ作成まで、カードショップ業務全般を一元管理できる業界特化型POSシステムです。

全国のカードショップオーナー・現場スタッフからの日々のフィードバックを反映しながら機能を進化させてきた結果、200店舗のカードショップにご導入いただくに至りました。

■ DMM マイカポスの主な機能

1. 商品データ提供と相場の自動配信

約 40万件以上のカード商品データを自動取得。相場価格が毎日反映されるため、価格設定の手間を大幅に削減します。

2. 買取業務のデジタル化

会員情報の自動連携、電子サイン対応、査定完了のプッシュ通知などにより、買取業務をスムーズにデジタル化します。

3. オリパ作成・買取POPの自動生成

オリパの構成・価格・確率設定や、買取POP・値札の作成をワンクリックで完結。SNS発信や店頭販促を支援します。

4. EC連携・DMM マイカモール出店

Shopify、おちゃのこネット、DMM マイカモールと自動連携。在庫と価格をリアルタイムで反映します。

■ 導入店舗の活用事例

トレカショップ「The トレカ」様

新弾登録に1日1～2時間かけていた作業がほぼゼロに。BOX開封作業も30～40分から10分に短縮され、「店長が動ける時間」を取り戻したとコメントをいただいています。

全文はこちら(https://note.com/dmmmyca_pos/n/n3cb53e25896e)

カードショップ「ラフテリア」様

PowerPointで月一回しか作れなかった買取POPを、DMM マイカポスで自動生成して毎日Xに投稿したところ、買取額が3倍に成長した事例。

全文はこちら(https://note.com/dmmmyca_pos/n/n6ced310fb775)

トレカショップ「VOW」様

DMM マイカモール出店により、モール売上が実店舗売上の1割未満から4割に成長。「もう1店舗あるような感覚」で販路を拡げている事例。

全文はこちら(https://note.com/dmmmyca_pos/n/nc0261d64abd9)

■ 代表コメント（株式会社Myca 代表取締役 木村祐介）

200店舗という節目を迎えられたのは、DMM マイカポスを選んでくださったカードショップの皆様一つひとつの現場があったからです。これからも、カードショップの現場とともに歩み、「現場が楽になる」体験をさらに多くのショップに届けていきたいと考えております。

■ 今後の展望

200店舗はあくまで通過点として、今後もカードショップのDX化を注力してまいります。

- 買取量の強化・インバウンド集客支援

買取強化の仕組みづくりと、訪日外国人対応機能の開発を推進し、各店舗の買取量・集客力の底上げを図ります。

- 「管理ツール」から「売上を作るPOS」へ

DMM マイカモールを通じた販路拡大など、オーナーの売上に直接貢献できるPOSレジへの進化を目指します。

- 盗難品の流通防止による業界健全化

現場のネットワークとデータを活かし、業界全体がよりクリーンで信頼される環境の実現に向けて取り組んでまいります。

引き続き、カードショップの現場とともに歩み、業界の発展に貢献してまいります。

■ DMM マイカポス サービス概要

■ 関連サービス

■ 会社概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/138326/table/25_1_91d81886addca2cd615ec7323e8bb101.jpg?v=202606020551 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/138326/table/25_2_49a321ec39e05190968418ff0d8fb38e.jpg?v=202606020551 ]

社名：株式会社Myca

所在地：茨城県つくば市

代表者：代表取締役 木村祐介

事業内容：トレカ管理アプリ、トレカショップ向けPOSシステムの運営開発、プロプレイヤー向けスポンサーシッププログラム運営

HP：https://myca.cards/

■ 本件ならびにサービスに関するお問い合わせ先

【サービスに関するお問い合わせ】

DMMマイカポスの導入やDMMマイカモールへの出品に関しては以下よりご連絡ください。

- DMMマイカポス公式サイト(https://myca.cards/pos/)- 資料ダウンロード(https://405bhe.share-na2.hsforms.com/2OZk1fYwPSDaKYvNhhgfgiw)- 無料オンラインデモ体験（無料相談）(https://meetings-na2.hubspot.com/ose-rara1/prtimes)

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Myca 広報担当

E-MAIL：info@myca.cards