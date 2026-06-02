人に寄り添う心地よいAI会話技術を開発

シャープ株式会社

シャープは、AIによる応答内容自動評価システムにより、ユーザーに寄り添った応答で心地よい会話を実現するAI会話技術を開発しました。

当社のAI会話機能搭載製品やサービス利用時の会話傾向を分析した結果、製品やサービスの機能にとどまらず、幅広いやり取りがされていることが分かりました。このような、何気ない会話を心地よく楽しんでいただくことが製品やサービスへの愛着につながると考え、当社独自のAI技術であるCE-LLM（※1）の一部としてAI会話技術の開発に着目しました。

従来、AI会話応答の評価は主観評価でおこなっていたため、評価に時間がかかることや、評価者によって結果にばらつきが生じるなどの課題がありました。さらに、会話の「好ましさ」を包括的に評価する統一的な基準や指標が存在しないことから、定量的に検証・評価することが困難でした。このような課題に対し、当社は、会話に関する先行研究の調査を実施。「即応性」「文脈理解」「知識力」など、会話の「好ましさ」に影響する項目の抽出と体系化をおこない、応答内容を定量的に測定できる評価基準を構築しました。さらに、この評価基準を用いた自動評価システムを開発。AIやLLMが生成した応答内容を、他のLLMを用いて評価する「LLM-as-a-judge」により、短時間で評価します。本評価システムにより、課題のある項目を明確にするとともに、人による評価のばらつきを排除したAIチューニングを実現。この評価と改善のサイクルを繰り返すことで、ユーザーに好ましい応答をおこなう精度が向上します。

本技術の第1弾として、会話の「好ましさ」に影響する9項目（別表参照）を評価するシステムを開発。本年5月に発表したテレビ「AQUOS」向け新サービス「AQUOS AI」（※2）の開発に応用した結果、応答内容の評価値の向上が確認されました。

本開発にあたり体系化した評価基準の詳細については、本年6月8日（月）から12日（金）までGメッセ群馬（群馬県高崎市）にて開催される「2026年度 人工知能学会全国大会」において発表予定です。当社は、今後も自動評価の領域を広げるシステムを開発し、ユーザーが会話を楽しむことで、愛着を持っていただけるAI会話機能搭載製品・サービスの拡大を目指します。

※1 シャープ独自のAI技術CE-LLM（Communication Edge - Large Language Model）。エッジデバイスにAI技術を搭載し、必要に応じてクラウドAIもシームレスに活用。スムーズで心地よいコミュニケーションを実現します。AIがより身近になり、生活やビジネスシーンに自然に溶け込む世界を実現します。

※2 サービス詳細については、「AQUOS AI」サイト（ https://jp.sharp/aquos/aquos_ai/ ）をご覧ください。

＜シャープについて＞

シャープは、110年以上にわたり、エレクトロニクスを中心に、多くの世界初・業界初の革新的な製品や技術を開発してきました。経営信条「二意専心 誠意と創意」に基づき、コーポレートスローガン「ひとの願いの、半歩先。」を定め、人々の「暮らす」と「働く」のあらゆるシーンに寄り添う独創的なモノやサービスを通じ、「新しい文化」を創造する企業を目指しています。

※ ニュースリリースに記載されている内容は、報道発表日時点の情報です。

ご覧になった時点で、内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承下さい。

【ニュースリリース全文】

https://corporate.jp.sharp/news/260602-a.html