ハードウェア暗号化対応USB-CポータブルSSD「OWC Guardian ITGモデル」を発売

ITGマーケティング株式会社

ITGマーケティング株式会社（本社: 東京都港区、代表取締役社長: 福田 茂男、以下「ITGマーケティング」）は、OWC Asia Inc.（以下「OWC」）との協業連携により、ハードウェア暗号化対応USB-CポータブルSSD「OWC Guardian」に、専用収納ケースおよび2種類のUSBケーブルを組み合わせた「OWC Guardian ITGモデル」を、6月中旬より販売開始いたします。

本製品は、映像制作や法人利用におけるデータの受け渡しを想定し、OWC Guardian本体とケーブル類をまとめて収納できる構成とした、ITGマーケティング独自の販売モデルです。タッチスクリーンによる直感的な操作とハードウェア暗号化による高いセキュリティを備え、重要データの安全な持ち運びと管理をサポートします。ITGマーケティングは、今後の各種展示会での実機展示を通じて、映像制作・法人利用における安全なデータ運用の活用シーンを提案してまいります。

■製品の主な特長

タッチスクリーン操作で、直感的にデータを保護

本体にカラータッチスクリーンを搭載。専用ソフトウェアをインストールすることなく、本体上でパスワード入力やロック解除などの操作が行えます。

また、256ビットAES OPALハードウェア暗号化に対応し、保存されたデータをハードウェアレベルで保護します。

PCやタブレットに接続するだけで即座に認識し、必要な場面ですばやく利用できます。

映像制作・法人利用に適したセキュリティ機能

6～30文字のPINコードによる保護に対応。さらに、画面上の数字配置をランダムに変えるランダムキーパッド機能、読み取り専用モード、パスワード入力の失敗回数に応じた保護機能など、利用シーンに応じたセキュリティ運用が可能です。

撮影素材や編集データ、社外秘データ、顧客情報など、取り扱いに注意が必要なデータの持ち出しや受け渡しにも安心して使用できます。

最大1,000MB/sの高速転送に対応

最大1,000MB/sの高速転送により、大容量の写真・動画データ、4K動画素材、制作プロジェクトファイルなどの保存やバックアップをスムーズに行えます。データ移動にかかる時間を抑えることで、映像制作やクリエイティブワークの効率的なデータ運用をサポートします。

容量は1TB、2TB、4TBの3モデルをラインアップ。取り扱うデータ容量や利用シーンに応じて選択できます。

USB-C to C／USB-C to Aケーブルを同梱

USB-C to CケーブルとUSB-C to Aケーブルの2種類を同梱。Mac、iPad Pro、Windows PCなど、さまざまなデバイスへの接続に対応し、利用環境に合わせてすぐに使用できます。

接続機器に応じてケーブルを使い分けられるため、撮影現場、編集スタジオ、オフィスなど、異なる利用環境や接続機器での運用にも適しています。

専用収納ケース入りで、持ち運びと管理の利便性を向上

本製品には、OWC Guardian本体と2種類のUSBケーブルをまとめて収納できる専用収納ケースが付属します。

必要な機材をコンパクトにまとめて持ち運べるため、ロケ先や編集室への移動時にも扱いやすく、ケーブルの紛失防止や機材管理の効率化にもつながります。セキュリティ性能に加え、現場での使いやすさにも配慮したITGマーケティング独自の販売モデルです。

■製品仕様

(*1) 1GB（ギガバイト）=1,000,000,000バイト。1TB（テラバイト）=1,000,000,000,000バイト。異なる測定基準を使用しているため、お使いのコンピュータではより低い容量が示される場合があります。

(*2) 対応OSなどの互換性情報については、https://www.owc.com/solutions/guardian#compatibilityをご覧ください。(https://www.owc.com/solutions/guardian#compatibility%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)

(*3) 本製品は、出荷時にAPFS形式でフォーマットされています。Windows PCで使用する場合は再フォーマットが必要です。フォーマットするとデータは消去されます。

(*4) 製品の正確な質量は、容量によって異なる場合があります。

(*5) パフォーマンスはホストの構成によって異なる場合があります。最大転送速度を実現するには、ホストデバイスと接続ケーブルがUSB 3.2 Gen 2をサポートし、UASPモードが有効になっている必要があります。

(*6) 本製品の保証およびサポートについては、ITGマーケティング「法人向け窓口」までお問い合わせください。収納ケースは消耗品につき保証対象外となります。

■製品ラインアップ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136436/table/5_1_307fc21d6ec15a1db0c0d8c97159fb4e.jpg?v=202606020551 ]

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Windowsは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

MacおよびmacOSは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

OWCは、米国およびその他の国における商標または登録商標です。

USB Type-C、USB-Cは、USB Implementers Forumの登録商標です。

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