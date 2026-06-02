AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」、法人向けに「イルシル PowerPointプラグイン」の提供を開始

株式会社イルシル

AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」を提供する株式会社イルシル（本社：東京都新宿区、代表取締役：宮崎有貴）は、Microsoft PowerPoint上で動作する「イルシル PowerPointプラグイン」の提供を開始いたします。

■ 提供の背景

企業の資料作成において、AIによるスライド生成ツールへの関心が高まっています。しかし、多くの企業が実際に直面しているのは「AIが生成した資料をプレゼンターが自信を持って説明できる品質に仕上げるまでの工程」に要する時間と労力という課題です。

また、営業資料・製品カタログ・会社案内といった社内スライド資産や、企画部門が蓄積してきたトークスクリプトなどのナレッジが、新たな資料作成に十分に活かされていないという課題もあります。

「イルシル PowerPointプラグイン」は、これらの課題に対し「社内資産の徹底活用」「セキュリティ」「専任チームによる導入伴走」の3つのアプローチで応えるものです。

■ 「イルシル PowerPointプラグイン」の特長

※PowerPoint上でスライド編集画面の右側に表示されるボタンからイルシルを呼び出すことが可能です

1. 社内スライド資産をライブラリ化し、ワンクリックで呼び出し・再利用

当社の専任チームがお客様の企画部門と連携し、PowerPoint上の既存のスライド資産を棚卸しいたします。頻出するページ構成やレイアウトをライブラリとして整備し、PowerPoint上からワンクリックで呼び出せる環境を構築します。

2. スライドデータをPC内で管理するセキュアな設計

イルシルWeb版とは異なり、スライドデータ自体がお客様のPC内に保存されます。

機密性の高い情報を含む資料を扱う企業においても、安心してご利用いただける設計です。

3. PowerPoint上で完結するAI支援

既存スライドの読み込み、AIによる自動リデザイン、内容更新、トークスクリプト支援など、すべての機能がPowerPoint上でシームレスに動作し、自社テンプレートやデザインガイドラインへの準拠も保たれます。

4. 専任チームによる3ヶ月間の導入伴走

ツールの提供にとどまらず、専任のチームが3ヶ月間にわたりお客様に伴走いたします。スライド資産の洗い出しからライブラリ構築、運用定着までを一貫して支援し、確実な成果創出を支援いたします。

【ご利用条件】

Microsoft 365（Office 365）をご導入済みの法人のお客様が対象です。

【料金体系】

初期構築費用および月額利用料が発生いたします。詳細は個別にお問い合わせください。

【PoC（実証実験）プラン】

限定社数にて、3ヶ月間・250万円（税別）のPoCプランをご用意しております。

導入効果を検証されたい企業様はぜひご相談ください。



▼「イルシル PowerPointプラグイン」についてのお問い合わせはこちら

https://irusiru.jp/business-contact/

【代表コメント】

代表取締役 宮崎有貴

「AIでスライドを作ることは、もはや難しくありません。企業が本当に求めているのは、"自分たちの言葉で語れる資料"を効率的に生み出す仕組みです。「イルシル PowerPointプラグイン」は、企業が長年積み上げてきたスライド資産とナレッジを起点に、実務で本当に使われるプレゼンテーション資料づくりを支援します。」

■ 企業情報

【株式会社イルシル】

住所：東京都新宿区新宿2丁目11-7 第33宮庭ビル5F

代表者：代表取締役社長 宮崎有貴

事業内容：ソフトウェアの開発、運用

URL：https://corporate.irusiru.jp/

【イルシルについて】

「イルシル」は生成AIで資料作成を自動化し、誰でも簡単にスライド資料やパワポが作れるサービスです。デザインテンプレートは3,000種類以上あり、テキストを入力するだけで自動生成できるだけでなく、オリジナルで作成することも可能です。

セキュリティや管理機能など、企業利用に最適な「法人プラン」もご用意しています。予算管理がしやすい定額制で、資料の共有・検索・管理を一元化することが可能です。

URL : https://irusiru.jp/corporate/

【各種SNS情報】

YouTube：https://www.youtube.com/@AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」(https://www.youtube.com/@AI%E6%90%AD%E8%BC%89%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%89%E8%87%AA%E5%8B%95%E7%94%9F%E6%88%90%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93)

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