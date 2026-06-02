Bambu Lab「A2L」予約販売開始、330×320×325mmの造形サイズとマルチカラー出力に対応【APPLE TREE株式会社】

APPLE TREE 株式会社

APPLE TREE株式会社（所在地：大阪府大阪市／代表取締役社長：朴 秀明）は、Bambu Lab製3Dプリンター「A2L」の取り扱いを開始し、日本国内における予約販売を開始いたします。



「A2L」は、330×320×325mmの造形サイズを備え、試作から実用部品の製作まで幅広い用途に活用できる3Dプリンターです。

マルチカラー出力により複数色を用いた造形を1台で実現するほか、拡張モジュールを活用することで、カッティングおよび描画といった加工にも対応します。

また、同社の既存モデル「A1」と比較して、造形サイズの拡張に加え、拡張モジュールによる機能拡張に対応している点も特長です。

これにより、従来モデルでは難しかった多用途な活用が可能となり、ものづくりの幅をさらに広げます。

A2Lの特長

330×320×325mmの大型造形サイズ

大型モデルの一体造形や複数パーツの同時出力に対応します。分割や接着工程を削減し、効率的な製作を実現します。

マルチカラー出力に対応

AMSシリーズとの連携により、複数色のフィラメントを自動で切り替えます。1回の造形で多色表現を実現し、デザイン性を高めます。

拡張モジュールによる多機能化

カッティングモジュールおよびペンモジュールに対応します。3Dプリントに加え、カッティングや描画などの加工を1台で行うことが可能です。

高速かつ安定した造形性能

高速印刷に対応するとともに、振動補正技術により造形時のブレを抑制します。スピードと出力品質の両立を実現します。

製品概要

予約販売について

- 製品名：A2L- 造形サイズ：最大 330 × 320 × 325 mm- 対応機能：マルチカラー出力（AMSシリーズ対応）、拡張モジュール（カッティング／描画）- 特長：大型造形、高速印刷、安定した出力品質※仕様は予告なく変更される場合があります。

本製品は、A2L単体モデルおよびAMS Liteを含むA2L Comboの構成が用意されています。

各モデルの仕様や予約に関する詳細については、下記ページよりご確認ください。

A2L 単体はこちら :https://apple-tree.shop/?pid=192050443A2L Comboはこちら :https://apple-tree.shop/?pid=192050452会社情報APPLE TREE株式会社

■所在地

大阪本社：

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル 18階

06-6710-9061



東京支社：

〒105-0012 東京都港区芝大門2-9-4 VORT芝大門III 9階

03-6450-1163



■設立：

2012年10月



■事業内容：

3Dプリンターの販売・保守 / 3Dスキャナーの販売・保守・測定サービス /

3D関連ソフトウェアの販売 /3Dプリントシューズの販売 /

新製品の設計・開発支援 / 3Dプリント量産サービスビューロ



■各種ホームページ

APPLE TREE：https://apple-tree.co.jp

Markforged：https://apple-tree.co.jp/brand/markforged

FLASHFORGE：https://flashforge.jp

SCANOLOGY：https://3d-scantech.jp

STARAY：https://staray.co.jp

PollyPolymer：https://pollypolymer.jp