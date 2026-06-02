PCI-e Sound Blaster登場20年目に最上位のオーディオ クオリティを追求したサウンドカード登場 ハイレゾ サウンドカード「Sound Blaster AE-X」発売のお知らせ

クリエイティブメディア 株式会社SB-AE-XSB-AE-X_01SB-AE-X_02SB-AE-X_03SB-AE-X_04SB-AE-X_05SB-AE-X_06イメージ_01イメージ_02イメージ_03

■2026年6月2日

PC用サウンドカード「Sound Blaster」シリーズや様々なスピーカーやヘッドホン等を開発し、ワールドワイドで展開をしているCreative Technology Ltdの日本法人であるクリエイティブメディア株式会社（東京都千代田区外神田4-7-7、略称：クリエイティブメディア）から以下の発表を行います。

●ハイレゾPCI-e サウンドカード「Sound Blaster AE-X」発売のお知らせ

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

▼ハイレゾPCI-e サウンドカード「Sound Blaster AE-X」発売のお知らせ

この度、クリエイティブメディアは、ハイレゾ再生に対応したPCI-eサウンドカード Sound Blaster AEシリーズの最新モデル「Sound Blaster AE-X」を6月上旬より発売します。

PCI-e Sound Blaster登場より20年目の節目に発売となる本製品は、Sound Blaster AEシリーズの新フラッグシップ モデルとして最上位のオーディオ クオリティを追求した、高音質PCI-e サウンドカードです。

ESS製 SABRE DAC「ES9039Q2M」を搭載したSound Blaster AE-Xは、最大32bit/384kHzのハイレゾ再生や130dB SNR、THD+N 0.0001%の高音質性能を実現。ステレオ再生におけるオーディオ品質を追求し、Sound Blaster内蔵サウンドカードとして最上位クラスの再生環境を提供します。

Sound Blaster AE-Xは、RCAライン出力やヘッドホン出力、同軸デジタル出力、光デジタル入力、マイク入力など、各種オーディオ入出力を搭載。ヘッドホン出力にはディスクリート ヘッドホン バイアンプを採用し、8～600Ωの幅広いヘッドホンに対応することで、高インピーダンス ヘッドホンを含むさまざまな再生環境で安定した駆動力と高品位なサウンドを実現します。

Sound Blaster AE-Xでは、オーディオ コントロール アプリ「Creative Nexus」の新機能である10ポイント パラメトリックEQが利用可能。任意の周波数ポイントごとにゲインやQ値を調整でき、より自由度の高いサウンドチューニングを実現します。また、Auto EQ機能により、対応ヘッドホン向けに最適化されたサウンド プロファイルも利用できます。

PCI-eサウンドカードであるSound Blaster AE-Xは、デスクトップPC内へオーディオ環境をシームレスに統合可能。外付け機器を増やすことなく、高品位なリスニング環境を構築できます。

20年目を迎えたPCI-e Sound Blasterシリーズに加わるSound Blaster AE-Xは、ステレオ オーディオ品質を追求した高音質PCI-e サウンドカードとして、より上質なリスニング環境を提案します。

■ PCI-e サウンドカード

----------------------------------------------------------------------

製品名：Sound Blaster AE-X（サウンドブラスター エーイー エックス）

型番：SB-AE-X

標準価格：オープン プライス

クリエイティブ ストア価格：29,800円（税込）

発売時期：6月上旬

----------------------------------------------------------------------

▼【直販限定】Sound Blaster AE-X 10% OFF優待アップグレード キャンペーン

PCI-e Sound Blaster登場20年目の節目を記念して、直販オンラインストア クリエイティブストア（弊社ホームページ内）では、歴代のPCI-e Sound Blasterユーザー向けの「Sound Blaster AE-X 10% OFF優待アップグレード キャンペーン」を実施します。

対象のPCI-e Sound Blasterユーザーの方（2026年3月発売のSound Blaster Fx Proを除く）は、新フラッグシップ モデル「Sound Blaster AE-X」を10% OFFの特別価格で購入可能です。

優待アップグレード価格：

直販ストア通常価格：29,800円（税込）

優待アップグレード価格：26,820円（税込）

対象PCI-e Sound Blaster：

・PCI Express Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio

・PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium シリーズ

・PCIe Sound Blaster Recon3D シリーズ

・PCIe Sound Blaster Z シリーズ

・Sound Blaster Audigy Rx

・Sound Blaster Audigy Fx

・Sound Blaster AE-5 シリーズ

・Sound Blaster AE-9 シリーズ

・Sound Blaster AE-7

・Sound Blaster AE-5 Plus シリーズ

・Sound Blaster Z SE

・Sound Blaster Audigy Fx V2

アップグレード方法：

Sound Blaster AE-X 優待アップグレードのキャンペーン ページにて、対象PCI-e Sound Blasterのシリアル番号を入力し、Sound Blaster AE-X 優待アップグレードクーポンを入手します。Sound Blaster AE-Xご購入の際にこちらのクーポンを適用頂くと、1名様につきSound Blaster AE-X 1台が10% OFFでお買い求め頂けます。

キャンペーン ページ：

https://jp.creative.com/aex-upgrade/

優待アップグレード クーポン有効期限：

～2026年7月1日まで

* Sound Blaster AE-X 10% OFF優待アップグレード キャンペーンは、クリエイティブメディア直販オンラインストア クリエイティブストア（弊社ホームページ内）のプロモーション内容です。販売予定数に達した際は予告なく終了する場合があります。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

※詳細は、以下、弊社WEBサイト上のプレスリリースにてご確認ください。

-------------------------------------------------------------

ハイレゾPCI-e サウンドカード「Sound Blaster AE-X」発売のお知らせ

https://jp.creative.com/corporate/pressroom?id=13863

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

クリエイティブメディア ホームページ

https://jp.creative.com/

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

以下、クリエイティブメディア 直販オンラインストア

クリエイティブストア

https://jp.creative.com/store

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

※本商品の外観、仕様、パッケージ内容、及び価格は、予告なく変更される場合があります。

※本リリースに記載された全てのブランドや製品は各社の商標または登録商標です。