独自AIアプリ搭載の「FMV Note A」と約34時間駆動の「FMV Note U」が登場

富士通クライアントコンピューティング株式会社

富士通クライアントコンピューティング株式会社（本社：神奈川県川崎市 代表取締役社長：大隈健史 以下、FCCL）は、FMV 2026年夏モデルとして、FMV独自のAIアプリを新たに搭載した「FMV Note A」シリーズ3機種と、約34.0時間※の長時間駆動に対応したモバイルノート「FMV Note U」シリーズ1機種を、6月19日より提供開始します。

「FMV Note A」シリーズでは、AIが写真や動画を整理する「Reclip（リクリップ）」、パソコンの困りごとをAIとの対話で解決に導く「FMV AI Mate（エーアイ メイト）」、スマートフォンとのファイル転送を簡単に行える「FMV Share Drop（シェア ドロップ）」を新たに搭載しました。加えて、全モデルで約512GB SSDと16GBメモリを採用し、日常の使いやすさをさらに高めています。

「FMV Note U」シリーズは、インテル(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサー 226Vを搭載し、約34.0時間の長時間駆動に対応したモバイルノートです。軽量性と長時間駆動を両立し、外出先でも快適に利用できます。

FMV独自のAIアプリを搭載した「FMV Note A」

「FMV Note A」シリーズは、16.0型ワイド液晶を搭載したスタンダードオールインワンノートです。従来は最上位モデル「A79-L1」に限定していた独自AIアプリを、今夏モデルの「A77-L2」「A75-L2」「A53-L2」へ新たに搭載します。全モデルで約512GB SSDと16GBメモリを採用し、写真や動画の整理、パソコンの困りごとへの対応、スマートフォンとのファイル共有など、日常の使いやすさをさらに高めました。

【主な特長】

1 FMV独自のAIアプリ・スマートフォン連携機能を搭載

・思い出を整理しやすくする「Reclip」

「Reclip」は、撮影した写真や動画をAIが解析し、旅行やイベント、人物、撮影場所ごとに整理・表示するアプリです。大量の写真や動画の中から見たい思い出を探しやすくし、振り返りや共有をスムーズにします。

Reclip体験ページはこちら(https://azby.fmworld.net/ans/app_tryfmv/reclip/?utm_source=pr)

・パソコンの困りごとをAIと対話で解決に導く「FMV AI Mate」

「FMV AI Mate」は、パソコンの「分からない」「困った」をチャット形式で相談できるアプリです。お客様がご利用の機種やインストール済みのアプリをAIが判別し、環境に応じた回答を提供します。具体的な設定画面やアプリ起動先のリンクが表示されるため、迷うことなく安心してご利用いただけます。

・スマートフォンと手軽にファイルをやり取りできる「FMV Share Drop」

「FMV Share Drop」は、パソコンとスマートフォンの間で、写真・動画・ドキュメント・テキストを簡単に転送できる機能です。スマートフォン側で追加アプリのインストールは不要で、QRコードを読み取るだけで手軽に接続できます。iOSおよびAndroid(TM)の各OSに対応しています。

2 約512GB SSDと16GBメモリを搭載し、日常利用をより快適に

「A75-L2」「A53-L2」では、前モデルで採用していた約256GB SSDからストレージ容量を約512GB SSDへと倍増しました。写真や動画などのデータを、余裕を持って保存できます。また、メモリは16GBを搭載しており、日常的な作業から複数のアプリの同時利用まで快適に行えます。

3 光学ドライブを搭載し、映像視聴やデータ保存にも対応

「A77-L2」にはBDXL(TM)対応Blu-ray Discドライブ、「A75-L2」「A53-L2」にはスーパーマルチドライブを搭載。動画の視聴やデータの長期保存に活用でき、さまざまなコンテンツを快適に楽しめます。

約34.0時間の長時間駆動で外出先でも安心して使える「FMV Note U」

「FMV Note U」シリーズは、14.0型ワイド液晶を搭載したモバイルノートです。今夏モデルとして、タッチパネル対応の「U59-L2」を提供します。高性能と実用性を兼ね備えたモバイルノートとして、外出先でも快適な利用を支えます。

【主な特長】

1 約34.0時間の長時間駆動に対応

「U59-L2」は約34.0時間の長時間駆動に対応しています。外出先での作業や移動中も、バッテリー残量を気にせずお使いいただけます。

2 軽量ボディに高性能プロセッサーを搭載

Copilot+ PC対応の「U59-L2」は、本体質量約908gの軽量ボディに、インテル(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサー 226Vと最大40TOPSのNPUを搭載し、AI機能を活用した作業をサポートします。タッチパネル対応ディスプレイにより、資料やWebの閲覧も直感的に行えます。さらに、当社キーボードマイスター監修のバックライト付き2段階押下圧キーボードにより、快適な入力性も備えています。

3 充実のインターフェースとセキュリティ機能を搭載

HDMI出力端子、USB Type-C×2、USB Type-A×2、microSDカードスロット、有線LANなど多彩なインターフェースを備えています。USB Type-CはThunderbolt(TM) 4 USB4、Power Delivery、およびDisplayPort Alt Modeに対応しています。さらに、顔認証カメラや指紋センサーによるセキュリティ機能も標準搭載しています。

【提供開始日および販売価格】

【関連WEBサイト】

・FMV パソコン製品情報ページ(https://www.fmworld.net/fmv/)

・FMV公式ショッピングサイト「FMV Store」(https://www.fmv.com/store)

・Reclip体験ページ(https://azby.fmworld.net/ans/app_tryfmv/reclip/?utm_source=pr)

【商標について】

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

iOS は Apple Inc. の商標です。

Android は Google LLC の商標です。

記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

【注釈】

※ バッテリ動作時間約14.5時間（動画再生時）/約34.0時間（アイドル時）。JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver. 3.0）に基づいて測定した目安の時間です。画面輝度、省電力やワイヤレスLANなどの設定、ご利用のアプリなどの使用環境によって、実際のバッテリー駆動時間は異なります

以 上

≪製品に関するお問い合わせ≫

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0120-959-242（通話料無料）

受付時間：9時～19時