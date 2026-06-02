メーター検針無人化のA Smart、ビルメンテナンスフェアTOKYO 2026に出展

アシオット株式会社

アシオット株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：三上 楊平）は、2026年7月2日（木）から3日（金）、産業貿易センター浜松町館にて開催される「ビルメンテナンスフェアTOKYO 2026」に出展いたします。

後付け式メーター検針無人化で最大90%の業務負荷削減ができるサービス”A Smart（エースマート）”の展示および製品デモを行います。ぜひお立ち寄りください。

■ ビルメンテナンスフェアTOKYO 2026

会期 ： 2026年7月2日（木）10:00~17:00、3日（金）10:00~16:00

会場 ： 産業貿易センター浜松町館 3/4/5階

小間番号 ： 5-4（5階）



*ご入場には無料の来場登録が必要です。下記URLよりご登録ください。

https://biz.q-pass.jp/f/13420/bmf2026

会期中、実際のサービス画面を用いた製品デモを開催いたします。

ぜひお気軽にお立ち寄りくださいませ。

■ A Smart

A Smart（エースマート）は、検針および点検業務の無人化で最大90％の業務負荷を削減する、スマートメーターに替わる選択肢です。

https://asmart.ai/

・ 電気、ガス、水道といったあらゆるメーカーのメーターに

・ 検針および点検から請求書自動発行までを完全無人化

・ 30分毎/毎時/毎日/毎月の設定タイミングで、現地へ行かず遠隔自動検針

・ テキストデータだけでなく撮影メーター画像を最新1,000件保存する高信頼性

・ 長寿命電池駆動と内蔵SIMにより、電源工事/通信工事不要

・ エネルギー消費量の可視化および分析でESG経営に貢献

◾ アシオット株式会社

アシオット株式会社は"テクノロジーの力でインフラ管理を支える"をミッションに、後付け式メーター検針無人化サービスA Smart（エースマート）をご提供しています。労働人口の減少が進む中、労働生産性の向上および組織の持続可能性に貢献します。

本社所在地 ： 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階

代表取締役 ： 三上 楊平

取締役社長 ： 朱 暁華

加盟団体 ： （公社）東京ビルメンテナンス協会、（公社）日本賃貸住宅管理協会、（一社）スマートビルディング共創機構