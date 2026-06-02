【オーディオ試聴会イベント】2026年6月13日（土）に、音と映像の専門店『シマムセン』の別館2階『CYMA Event Room』にて、『SHANLING＆ONIXのオーディオ製品試聴会』を開催

株式会社MUSIN2026年6月13日（土）シマムセン『SHANLING & ONIX 製品試聴会』

株式会社MUSINは、音と映像の専門店『シマムセン』の別館２F『CYMA Event Room』にて、「SHANLING」と「ONIX」の据え置き型オーディオ製品の試聴会を開催いたします。

本イベントは、入場料無料のイベントとなっております。

【イベント概要】

《日時》

2026年6月13日(土)

第１.部 …13:00～14:30『ONIX中心の回』(入場無料)

第２.部 …15:00～16:30『SHANLING中心の回』 (入場無料)

《イベント会場》

〒556-0005

大阪市浪速区日本橋4-5-20 ホリノビル2F『シマムセン別館 CYMA』

《講師》

株式会社MUSINスタッフ

【メーカー/機材紹介】

ONIX

ONIX

「ONIX」の歴史は1979年のイギリス南東部に位置する都市ブライトンまで遡り、創業者“Tony Brady”はブライトン埠頭に隣接する小さな倉庫で最初のアンプの設計をスタートし、小型パワーアンプ製品から、本格的にHi-Fiブランド「ONIX」は創業されました。

1984年から1990年にかけて「ONIX」はHi-Fiアンプを設計・製造し、イギリスから世界約28ヵ国に数多くの製品を輸出しました。

現在は台湾の会社によって買収され、ハイエンドオーディオブランドとして、中国のHi-FiメーカーであるSHANLINGとパートナーシップを結び、CDプレーヤー、プリメインアンプ、デスクトップオーディオデバイス、そして新時代のブリティッシュサウンドの魂を受け継ぐ「ONIXデバイス」を開発しています。

40年に渡り、継承されてきたONIXクラシックサウンドは、芳醇で温かみのあるブリティッシュフレーバーと忠実であり完璧なまでの空間配置表現を実現する、業界屈指のクラシカルサウンドです。

【 第一部《ONIX》使用機材 】

Zenith XMT20

・ネットワークトランスポート『ONIX / Zenith XMT20』

→https://musinltd.com/onix/1363.html(https://musinltd.com/onix/1363.html)

Zenith XST20

・SACD/CDトランスポート『ONIX / Zenith XST20』

→https://musinltd.com/onix/1099.html(https://musinltd.com/onix/1099.html)

Zenith XDA20

・D/Aコンバーター『ONIX / Zenith XDA20』

→https://musinltd.com/onix/1157.html(https://musinltd.com/onix/1157.html)

・プリメインアンプ『LUXMAN / L-509Z』

・スピーカー『B&W / 702 S3』

SHANLING

SHANLING

SHANLING は、1988年に設立された中国の深センに本拠を置く、35 年以上の歴史を持つオーディオメーカーです。

真空管アンプやSACD および、CD プレーヤーの製造を行い、今現在はポータブルオーディオプレーヤー、ポータブルDAC/AMP、イヤホンを含めた幅広いオーディオ製品の研究開発、生産、加工、販売を行っています。

長きに渡りピュアオーディオからポータブルオーディオまで幅広いオーディオ機器を手がけ、全世界29 カ国以上に市場を展開し、Hi-Fi オーディオメーカーとして今なお市場規模を広げ続けています。

【 第二部《SHANLING》使用機材 】

SCD3.3（発売予定製品）

・SACD/CDプレーヤー『SHANLING / SCD3.3』

→https://musinltd.com/desktopaudio/1369.html(https://musinltd.com/desktopaudio/1369.html)

CT90

・CDトランスポート『SHANLING / CT90』

→https://musinltd.com/desktopaudio/1320.html(https://musinltd.com/desktopaudio/1320.html)

SMT1.3

・ストリーミングトランスポート『SHANLING / SMT1.3』

→https://musinltd.com/desktopaudio/1305.html(https://musinltd.com/desktopaudio/1305.html)

・プリメインアンプ『Accuphase/ E-700』

・スピーカー『Sonus faber / Sonetto V G2』

【イベント説明】

近年、高いコストパフォーマンスと独創的な製品開発で注目を集める SHANLING と ONIX。

本試聴会では、それぞれのブランドが提案するデジタル再生の魅力を、実際の試聴を通してご体感いただきます。

SHANLINGからは、新製品SACD/CDプレーヤーSCD3.3 をはじめ、CDトランスポートやストリーミングトランスポートを使用し、多彩なデジタル再生の可能性をご紹介。

一方ONIXからは、ネットワークトランスポート Zenith XMT20、SACD/CDトランスポート Zenith XST20、DAC Zenith XDA20 を中心に、同社が追求する高品位なネットワークオーディオ再生をご体験いただきます。

第１.部…13:00～14:30『ONIX中心の回』

ONIXのZenithシリーズを中心に、ストリーミング再生とディスク再生、それぞれの魅力を解説。

ブランドの設計思想と音作りの方向性を、試聴を交えながらご紹介いたします。

第２.部…15:00～16:30『SHANLING中心の回』

新製品SCD3.3をはじめとするSHANLING製品を中心に試聴。

同ブランドならではの柔軟なデジタル再生環境と、その音楽表現をご体感いただきます。

ストリーミング再生とディスク再生。

そして、それぞれのブランドが描く音の個性。

デジタルオーディオの新たな楽しみ方を発見できる機会として、ぜひご参加ください。

製品取り扱い元

シマムセン イベント詳細ページはこちら :https://www.shimamusen.co.jp/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88-%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A2%E6%83%85%E5%A0%B1-1/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E6%83%85%E5%A0%B1-2026%E5%B9%B4/

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