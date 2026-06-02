NTTソノリティ、音声テクノロジーで現場業務の課題を解決　新ブランド「SonoVo（ソノボ）」始動

NTTソノリティ株式会社

NTTソノリティ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：坂井 博、以下「NTTソノリティ」）は、現場で働くすべての人のためのDXソリューションブランド「SonoVo（ソノボ）」を2026年6月2日（火）より始動します。NTTが長年培ってきた音響技術を核に、音声AIソリューション・現場向けコミュニケーションデバイス・オンプレミス型コミュニケーションソリューションを組み合わせ、音声テクノロジーで、現場業務の課題を解決。コミュニケーションの効率化にとどまらず、これまでできなかった業務プロセスそのものを変革し、現場DXの本質的な推進を支援します。

■現場産業に残る構造課題、デジタル化の波が届かない"現場の現実"

建設・接客・医療介護・小売などの現場産業では、人手不足と技能継承の課題が深刻化しています。日本では2030年に最大約644万人の労働力不足が見込まれており(※1)、限られた人員で生産性を高めることが求められています。一方で、PCやスマートフォンを前提とした従来のデジタルツールは、屋外・騒音・両手作業といった現場環境には適応しづらく、現場DXは十分に進んでいません。

これまでの現場DXは、帳票の電子化や情報共有が中心で、日常的に交わされる現場の会話そのものは記録・活用されないまま残されていました。また、電波不感地帯や閉域環境、騒音・両手作業といった現場特有の制約により、既存のデジタルツールでは対応しきれない課題も多く残されてきました。NTTソノリティは、こうした"現場に残る構造課題"に対し、音声テクノロジーを起点に、音声AIソリューション・現場向けコミュニケーションデバイス・オンプレミス型コミュニケーションソリューションを組み合わせた現場向けDXソリューション「SonoVo」を開発しました。

※1：パーソル総合研究所・中央大学「労働市場の未来推計2030」による推計

■すべては、現場で働く人のために。SonoVoについて

SonoVo（Sonority Voice Solution）は、現場の会話を「拾い」「届け」「記録し」「活用する」ことで、音声を業務データへ変換する現場向けDXブランドです。

音声AIソリューション「SonoVo AI」、現場向けコミュニケーションデバイス「SonoVo GEAR」、オンプレミス型コミュニケーションソリューション「SonoVo BOX」の3つのプロダクトを通じて、現場のコミュニケーションから記録・共有・活用までを一気通貫で支援します。NTTの音声技術を基盤に、騒音・屋外・両手作業など過酷な環境でも使い続けられる品質と、現場に定着するシンプルな設計を追求。パートナー企業との共創を通じて、現場ごとに最適な形で価値を提供していきます。

SonoVo 公式サイト：https://ntt-sonority.com/pages/sonovo(https://ntt-sonority.com/pages/sonovo)

■ SonoVoが提供する3つのプロダクト

・SonoVo AI（音声AIソリューション）

会話がそのままレポートへ。現場に合わせたチューニングで業務課題を解決。

現場の声のやり取りをリアルタイムで記録・構造化し、業務レポートを自動生成。汎用AIとの違いは「現場チューニング」。現場のオペレーションをヒアリングしたうえで辞書・プロンプト・集音設定を最適化し、専門用語が飛び交う現場でも"使える精度"のレポートを実現。これまで手書きや事後入力に費やしていた記録・報告業務を大幅に削減し、限られた人員での生産性向上に直結します。

カスタマーハラスメント対策・建設KY活動・接客/商談要約・災害対応業務など、業界・現場ごとの課題に応じたユースケースに対応。自動録音・リアルタイム文字起こし・AIレポート生成により、記録業務の削減だけでなく、業務品質向上や現場業務の進化を実現します。現在、β版の提供を開始しており、建設・自治体・接客などの現場で実証を重ね、導入効果を確認しています。商用版は2026年夏より順次提供開始予定です。

・SonoVo GEAR（現場向けコミュニケーションデバイス）

現場の声をカタチに。集音性と快適性でクリアな会話を。

建設・医療介護・サービス業・小売など、騒音・両手作業・長時間稼働が当たり前の現場では、「声が届かない」「デバイスが邪魔になる」「1日持たない」という理由でコミュニケーションツールが定着しないケースが多くありました。SonoVo GEARは、NTTの特許音響技術を搭載しながら、騒音環境・両手作業・長時間稼働など、現場特有の課題に対応するコミュニケーションデバイスシリーズです。耐久性・装着感・バッテリー性能を徹底的に追求し、現場で1日中使い続けられる設計を実現しています。

【NTTの2つの特許技術搭載】

オープンイヤー型イヤホンには、逆位相の音波を重ねる原理で耳元エリアに音を留め、耳をふさがずに音漏れを抑制する「PSZ（パーソナライズドサウンドゾーン）」(※2)を搭載。

マイク型デバイスには、ビームフォーミングとスペクトルフィルターのハイブリッド処理により、100dBを超える騒音環境下でも話者の声だけをクリアに伝達する「MFV（マジックフォーカスボイス）」(※2)を搭載しています。

※2 NTTコンピュータ&データサイエンス研究所が開発した技術です。

【ラインナップ】

SonoVo Stick： スマートフォンと接続するマイク型PTT（プッシュトゥートーク）デバイス。ファンクションボタンで録音開始・AI機能開始などの操作が可能。

SonoVo intro knot for Stick： SonoVo Stickに接続するオープンイヤー型有線イヤホン。現場利用に適した耐久性・音量・装着感で設計。

現場ごとの課題や利用者の声をもとに、ラインナップを継続的に拡充しています。現行製品に加え、2026年夏には新たな現場向けプロダクトの発表も予定しています。

・SonoVo BOX（オンプレミス型コミュニケーションソリューション）＊2026年夏発表予定

ネットが入らないタフな環境でも、もう通話に困らない。

SonoVo BOXは、電波不感地帯や完全閉域環境向けのオンプレミス型コミュニケーションソリューションです。インターネットや公衆回線に依存せず、現場の環境・規模・セキュリティ要件に応じて最適な構成を選択可能。可搬型サーバーによる即時展開から、既存設備を活用した大規模閉域展開まで、幅広いシーンに対応します。

外部ネットワークに接続しない完全閉域網による高いセキュリティと、可搬型サーバーを置くだけで即座にインカム環境を展開できる機動力を両立します。

建設・インフラのトンネル・地下施設での即時展開、鉄道・航空機の点検時コミュニケーション、工場・病院などセキュリティ重視の閉域環境、緊急時のBCP対策まで、インターネットに依存できない現場のコミュニケーション課題を幅広く解決します。インターネット環境に左右されないその特性は、宇宙空間・海中・砂漠など、人が踏み込むあらゆるフロンティアへの可能性を秘めています。

■今後の展望

SonoVoは、NTTの音声技術を核に、パートナー企業との共創によって現場課題を解決するブランドです。単独のプロダクトとしての展開にとどまらず、あらゆる業界・業種のパートナーと連携することで、現場ごとに最適なソリューションを届けていきます。

SonoVo AIは、パートナーアプリ・外部システムとの連携強化を進めるとともに、AIエージェントや業界特化型ソリューションを拡充することで、あらゆる現場の音声データを活用した業務改善基盤へと進化させてまいります。

SonoVo GEARは、現場のニーズに応じた新ラインナップの拡充を進めるとともに、OEM・カスタマイズ対応やグローバル展開を通じて、パートナーと共に多様な現場環境への適応を加速してまいります。

SonoVo BOXは、可搬型から据え置き型まで、閉域環境の規模・セキュリティ要件に応じたソリューション展開を広げ、これまでDXの手が届かなかった現場への実装を推進してまいります。

人手不足や業務高度化が進む現代において、現場の音声情報の活用は業務基盤の一つとして重要性が高まっています。NTTソノリティは、音声テクノロジーとパートナーとの共創を通じて、現場で働く人の安全と生産性の両立、そして現場産業の本質的な業務改革を支援してまいります。

■NTTソノリティについて

NTTソノリティは、最高水準の音響信号処理技術を核に「音声DX」を推進してきました。音声の「取得・伝達」から「記録・活用」までをワンストップで実現し、現場の「声」を価値ある業務データへと変換する新たなソリューションの展開を開始します。

https://ntt-sonority.com/