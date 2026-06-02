Acer、COMPUTEX 2026で AI PC、ゲーミングデバイス、ディスプレイなど幅広い新製品を発表

日本エイサー株式会社

日本エイサー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：ボブ・セン）は、Acer Inc.がCOMPUTEX 2026において、AI PC、法人向けPC、AIミニワークステーション、ゲーミングデバイス、ディスプレイ、ARグラス、AIスマートグラスなど、幅広い新製品を発表したことをお知らせします。

今回発表された製品ラインアップは、ビジネスやクリエイティブ領域におけるAI活用から、より自由で没入感のあるゲーミング体験、日常に広がる新しい映像・AI体験まで、多様な利用シーンに向けたAcerの取り組みを示すものです。本リリースでは、その中から注目の13製品をご紹介します。

本リリースに記載されている仕様は、発表時点における主な仕様であり、今後予告なく変更される場合があります。日本国内で発売する場合の仕様、価格および発売時期については、決定次第改めてご案内します。

Acer Swift Air 14 ― 軽量性と耐久性を兼ね備えた、持ち運びやすいノートPC

Acer Swift Air 14（SFA14-I31）は、約1.25kgの軽量ボディと最薄部約12.9mmの薄型設計を採用した、持ち運びに適した14インチノートPCです。インテル Core プロセッサー シリーズ3を搭載し、最大40 TOPSのプラットフォームAI性能と、最大17 TOPSのNPU性能に対応。14インチ WUXGAディスプレイは、120HzのリフレッシュレートとsRGB 100%の色域に対応し、仕事や学習、映像視聴まで鮮やかでなめらかな表示を提供します。最大約19時間のバッテリー駆動に加え、約30分で50%まで充電できる急速充電にも対応しています。

Acer TravelMate P6 14 AI ― 1kgを切る軽量設計の法人向けCopilot+ PC

Acer TravelMate P6 14 AIは、インテル vPro対応の新しいインテル Core Ultra シリーズ3 プロセッサーを搭載した、法人向けフラッグシップノートPCです。Windows 11 Copilot+ PCに対応し、最大150 TOPSのプラットフォームAI性能を備えながら、カーボンファイバーとマグネシウム・アルミニウム合金を組み合わせた筐体により、1kgを切る軽量設計を実現しています。

71Whバッテリーを搭載し、最大約30時間のバッテリー駆動と急速充電に対応。Wi-Fi 7やThunderbolt 4による高速な接続性に加え、インテル vPro、Acer ProShield Plus、カメラプライバシーシャッターなど、法人利用に求められるセキュリティ機能も備えています。

ディスプレイは、DCI-P3 100%の色域とHDR True Blackに対応したOLEDパネルを選択可能。Corning Gorilla Matte Proガラスによる反射を抑えた見やすい画面表示と、表示内容に応じてリフレッシュレートを調整するVRR対応により、さまざまな業務環境で快適な作業をサポートします。

Acer Veriton RA110 AI Mini Workstation ― 高度なAI処理に対応する小型ワークステーション

Acer Veriton RA110 AI Mini Workstation（VRA110）は、AMD Ryzen AI Max+ 395 プロセッサーとAMD Radeon 8060S グラフィックスを搭載した、Windows 11 Copilot+ PC対応のAIミニワークステーションです。最大126 TOPSのAI処理性能、最大128GBのLPDDR5Xメモリ、最大2TBのM.2 SSDを備え、生成AIや3Dデザイン、コンテンツ制作などの高度なワークロードをローカル環境で支援します。AIモデルの開発サイクルを支援するダッシュボード「Acer Sense Pro」により、システム状態の確認やパフォーマンスモードの切り替えにも対応します。

※仕様はモデルおよび地域により異なる場合があります。

※TOPSは、最適な条件下で実行可能な1秒あたりの演算回数の最大値であり、システム構成、AIモデル、ソフトウェアバージョンなどにより異なります。

Acer ProDesigner PE320QK G0 ― 高精度な色再現に対応するクリエイター向けQD-OLEDモニター

Acer ProDesigner PE320QK G0は、4K UHD（3840×2160）QD-OLEDパネルを採用したクリエイター向けモニターです。10-bitカラー、VESA DisplayHDR True Black 500、Delta E＜1、Calman Verified、DCI-P3 99%およびAdobe RGB 98%の色域に対応し、映像制作やデザインなど、色の正確さが求められる作業を支援します。さらに、120Hzのリフレッシュレートと0.03 ms（GTG）の応答速度に加え、色空間の調整や外部キャリブレーターとの連携、マルチモニター設定に対応するCreator Hubソフトウェアを備えています。

Acer PM131QT ― マグネット式取り付けに対応したタッチ操作対応サブモニター

Acer PM131QTは、12.3インチのタッチスクリーンを搭載した、サブディスプレイや車内での情報表示など、幅広い用途に対応するモニターです。マグネット式の取り付け機構とケーブル1本で接続できるプラグアンドプレイ設計を採用し、1920×720の解像度と5点マルチタッチに対応。AIアシスタントの操作インターフェースとしても活用できるほか、VESAマウントに対応し、三脚などへの取り付けも可能です。

Predator Helios 18 AI ― 高性能と冷却性能を追求したフラッグシップゲーミングノートPC

Predator Helios 18 AI（PH18-I71）は、COMPUTEX 2026におけるAcerのフラッグシップゲーミングノートPCであり、iF Design Award 2026を受賞したモデルです。最大インテル Core Ultra 9 プロセッサー 290HX Plusと最大NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPUを搭載し、18インチ Mini LED WQUXGAディスプレイは、4K・120HzとフルHD・240Hzを切り替えられるデュアルモード表示に対応。第6世代Predator AeroBlade 3Dファンを2基搭載し、高負荷時の安定したパフォーマンスを支えます。

Predator Atlas 8 ― Predatorの性能と操作性を持ち運べるゲーミングハンドヘルド

Predator Atlas 8（PA08-I51）は、最大インテル Arc G3 Extreme プロセッサーを搭載した、Windows 11対応のゲーミングハンドヘルドです。120Hz、VRR対応の8インチ WUXGAタッチディスプレイと最大80Whのバッテリーを備え、持ち運びながらなめらかなPCゲーム体験を楽しめます。冷却システムには、内蔵アクティブ冷却ファンを搭載したハンドヘルドゲーミングPCとして初となる、金属製Predator AeroBladeファンを採用。ゲームジャンルに応じて操作感を切り替えられるトリガー機構に加え、システム監視やパフォーマンスモード、RGBライティングなどを調整できるPredatorSenseにも対応しています。

※Acerによる2026年4月17日時点の公開情報に基づく社内調査。金属製ファンに関する「初」の表現は、内蔵アクティブ冷却ファンを搭載したハンドヘルドゲーミングPCを対象としています。

※仕様はモデルおよび地域により異なる場合があります。また、すべてのモデルは提供状況により異なります。

Acer Nitro 16 ― 高性能をより身近にする16インチゲーミングノートPC

Acer Nitro 16（AN16-A91）は、AcerのゲーミングノートPCとして初めて、最大AMD Ryzen 9 9955HX3Dプロセッサーを搭載するモデルです。最大NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUに加え、最大240Hz、sRGB 100%対応の16インチ WQXGA（2560×1600）ディスプレイを採用。デュアルファン、4方向吸気・4方向排気、ベクターヒートパイプによる冷却システムと、パフォーマンスやファン設定を調整できるNitroSenseを備えています。

Acer Nitro Blaze Link ― PCゲームを手元で楽しむストリーミング特化型ハンドヘルドデバイス

Acer Nitro Blaze Link（GN772）は、既存のPCゲーミング環境で動作するゲームを、手元でストリーミングプレイするためのハンドヘルド型コンパニオンデバイスです。7インチ WUXGAタッチスクリーンとWi-Fi 6に対応し、約464gの軽量ボディに、持ちやすいグリップと2W＋2Wのデュアルスピーカーを搭載。家の中で場所に縛られず、より柔軟なスタイルでPCゲームを楽しめます。

※仕様はモデルおよび地域により異なる場合があります。

※ストリーミング時のパフォーマンスは、ネットワーク環境およびゲームのハードウェア要件により異なります。

Predator X34 F1 ― 360Hz対応QD-OLED Penta Tandem搭載ウルトラワイドゲーミングモニター

Predator X34 F1は、34インチ UWQHD（3440×1440）のQD-OLED Penta Tandemパネルを採用した、1800R湾曲ゲーミングモニターです。360Hzのリフレッシュレートと0.03 ms（GTG）の応答速度に加え、DCI-P3 99%、Delta E＜2、VESA DisplayHDR True Black 500に対応し、なめらかな表示と鮮やかな色彩表現を実現します。さらに、AMD FreeSync Premium Pro、NVIDIA G-SYNC Compatible、VRRに対応し、競技性の高いゲームでも快適な映像表示をサポートします。

Acer Nitro XV273U F5 ― 最大1000Hzに対応する高リフレッシュレートゲーミングモニター

Acer Nitro XV273U F5は、27インチ QHD（2560×1440）Fast IPSパネルを採用したゲーミングモニターです。QHD表示時に最大540Hz、DFRによりHD表示時に最大1000Hzのリフレッシュレートに対応し、高速なゲーム映像をなめらかに表示します。DCI-P3 95%、Delta E＜2、VESA DisplayHDR 600に加え、AMD FreeSync PremiumおよびNVIDIA G-SYNC Compatibleにも対応しています。

Acer AR Vision GR0 ― 仕事やエンターテインメントに対応する軽量ARグラス

Acer AR Vision GR0（GR100F）は、スマートフォンやノートPCなどの接続デバイスを活用し、2Dおよび3Dコンテンツを表示できるARグラスです。左右のmicro OLED フルHDディスプレイにより、約6m先にある172インチ相当の大画面を見るような映像体験を提供し、ゲームや学習、外出先での作業などに活用できます。Android、iOS、Windowsに対応し、有線接続による安定した表示に加え、約69gの軽量設計とステレオスピーカーを備えています。

Acer GI0 AI Glasses ― Google Geminiを活用した軽量AIスマートグラス

Acer GI0 AI Glasses（GI100）は、Google Geminiを活用したAIアシスタントを搭載し、音声操作、リアルタイムの画像解析、翻訳機能に対応するAIスマートグラスです。内蔵カメラによるハンズフリーでの写真・動画撮影や音声録音に対応し、AndroidおよびiOS対応のAcer AspireSyncアプリと連携して使用できます。BluetoothとWi-Fiによるワイヤレス接続に対応し、約46gの軽量設計により、外出先でも快適に装着できます。

Acer Computex 特設サイト：

https://www.acer.com/jp-ja/events/computex(https://www.acer.com/jp-ja/events/computex)

プレスリリースページ：

https://www.acer.com/jp-ja/about/news/20260602(https://www.acer.com/jp-ja/about/news/20260602)

製品画像ダウンロード：

https://drive.google.com/drive/folders/1VZPfluxwgOPnW_zF8ULJm5vEUIBTnRvd

Acerについて

1976年に設立されたAcerは、世界160以上の国と地域に展開する世界有数のテクノロジー企業です。コンピューターやディスプレイをはじめとする幅広い製品群において革新を取り入れつつ、新たな事業領域にも進出することで進化を続けています。Acerはまた、持続可能な成長にも取り組み、環境および社会的責任に沿った新たな機会を追求しています。Acerグループには9,000名以上の従業員が在籍し、製品・ソリューション・サービスの研究、設計、マーケティング、販売、サポートを通じて、人とテクノロジーの間にある障壁を取り払うことに貢献しています。詳細は www.acer.com をご覧ください。

日本エイサー株式会社について

社名 ：日本エイサー株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者：代表取締役社長 袪 國良（ボブ・セン）

公式サイト： https://www.acer.com/(https://www.acer.com/)

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