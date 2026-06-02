つながる日常を、これからも。― かもめインターネット 30周年　　特設ページを本日公開！

株式会社ネットフォレスト

株式会社ネットフォレスト（ 本社：神奈川県横浜市、代表取締役：高橋佑至）が運営するインターネットサービスプロバイダ「かもめインターネット」は、2026年6月2日にサービス開始30周年を迎えました。これを記念し、30年の歩みを振り返りながら、インターネットに関する基礎知識を自然に深めていただける多彩なコンテンツを盛り込んだ30周年特設ページを公開いたしました。

かもめインターネット 30周年特設ページ

URL：https://www.kamome.or.jp/30th/(https://www.kamome.or.jp/30th/)

▼ ご挨拶

「かもめインターネット」は、2026年6月2日でサービス開始30周年を迎えました。 このような節目を迎えることができましたのも、弊社サービスをご利用いただいておりますお客様をはじめ、数多くの方々のご支援、ご愛顧の賜物と心より感謝申し上げます。

30年という月日の中で、インターネットは生活に欠かせない存在になりました。

多くのお客様、パートナーの皆様、サービスに関わり支えてくださった皆様の力で、かもめインターネットは今日まで歩み続けています。

これまでのご縁を大切に、当たり前につながる日常を守っていきます。

今後とも末永くお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

▼ かもめインターネットについて

「かもめインターネット」は、通信速度測定サイト「みんなのネット回線速度」において平均ダウンロード速度1位（※）を獲得するなど通信品質に定評のあるプロバイダです。

家庭向けインターネットが普及し始めた1996年にサービスの提供を開始し、東京・神奈川エリアでは自社管理の強靭なバックボーンを保有しています。さらに次世代の通信方式であるv6プラスやNTTの10Gbps回線「光クロス」への対応など、時代に合わせたサービスを展開しています。

東京・神奈川エリアでは安定した品質を誇る「基本接続サービス」をはじめ、エリアや時間帯による混雑の影響を受けにくい「v6プラスサービス」、大容量通信対応の法人向けサービス「Bizコネクト with FC」、サーバー構築やウェブカメラなど複数個の固定IPが必要なシーンでご活用いただける「複数IPサービス」などお客様のご利用用途に合わせて最適なサービスをお選びいただけます。

サービス開始から30年が経過した現在も高速かつ安定性の高い“速度制限のないインターネット接続サービス”として日本全国のお客様にご愛顧いただいています。

※通信速度測定サイト「みんなのネット回線速度」フレッツ光対応プロバイダ部門、2026年1月15日時点（ランキングは都度変動します。）

▼ 謎解きキャンペーン開催中

「かもめインターネット」30周年を記念し、2026年6月30日まで謎解きキャンペーンを開催中です。正解者の中から抽選で30名様に豪華賞品が当たるキャンペーンです。謎解きを通じて、インターネットに関する基礎知識を自然に深めていただけるような内容になっております。

かもめインターネット30年の歩み×インターネットの歴史×謎解き、ぜひ奮ってご参加ください。

30年の歩み×インターネットの歴史×謎解き

URL：https://www.kamome.or.jp/30th/history.html(https://www.kamome.or.jp/30th/history.html)

▼30周年記念コラボ動画公開中

かもめインターネット30周年記念謎解きキャンペーン

「かもめインターネット」30周年を記念し、楽しくネット回線を学べるYouTubeチャンネル「ネット回線アンバサダー」とかもめインターネットの公式キャラクター「もめちゃん」のコラボ動画を公開しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FeokeNAtB_s ]

インターネット回線はどのように進化してきたのか？

YouTubeチャンネル「ネット回線アンバサダー」にかもめインターネットの公式キャラクター「もめちゃん」がお邪魔して、ダイヤルアップ回線からADSL、光回線、そして現在の高速通信まで、当時の社会背景や技術の変化とともにインターネットの歴史を分かりやすく楽しく紹介します。

▼その他、多彩なコンテンツを公開中

かもめインターネット 30周年特設ページでは、その他、かもめインターネットをご利用いただいているお客様の声や夏休みの宿題に活用いただける自由研究ワークシート、30周年記念インタビューなどをご紹介しています。どなたでも気軽に楽しみながらご覧いただける内容となっておりますので、ぜひご覧ください。

【サービスのお申し込み・お問い合わせ】

株式会社ネットフォレスト

ISP サポートセンター

TEL：0120-273-037（フリーダイヤル）

平日 10:00～12:00、 13:00～17:00

※当面の間、電話窓口の対応日を月・水・金（祝日を除く）に変更させていただきます。

URL： https://www.kamome.or.jp/