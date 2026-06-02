創業37年の食品専門商社オージーフーズ、社内活用で培った「AI社長」のノウハウを業界へ――新サービス「オージーフーズ 品質管理サポートAI」を提供開始

株式会社THA

株式会社オージーフーズ(https://www.aussie-fan.co.jp/)（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋 徹／以下、オージーフーズ）は、食品事業者向けの新サービス「オージーフーズ 品質管理サポートAI」の提供を開始することをお知らせします。本サービスは、株式会社THA(https://tha-inc.com/)（本社：東京都新宿区、代表取締役：西山 朝子／以下、THA）が提供する企業オリジナルAIチャット「AI社長(https://ai-syacho.com/)」を基盤に、両社の共同開発によって生まれた、オージーフーズ初の食品事業者向けAIサービスです。

当社は約1年にわたり社内業務でAI社長を活用し、食品業界の現場でAIが力を発揮できる手応えを得てきました。今回はその社内活用で培ったノウハウを業界に開く形で、食品メーカー・通販事業者・生産者など、食品表示や品質管理の実務に日々向き合う事業者のみなさまを対象に、ラベル作成や法令確認の場面を24時間体制で支援します。

株式会社オージーフーズについて

株式会社オージーフーズは、平成元年の創業以来、全国500以上の食品メーカー・生産者との仕入れネットワークを築き、通販企業40社以上に向けて食品の企画提案から品質管理、物流までをワンストップで支援してきた食品商社です。

特に食品表示の領域では、累計20,000件を超えるチェック実績を有し、外部認定機関の食品表示診断士の資格を持つ担当者が日々お客様のラベルを確認しています。「作り手との共存共栄」を理念に掲げ、食品流通の現場で蓄積してきたこの実務知見が、今回の「品質管理サポートAI」の設計思想の土台となっています。

AI社長とは

「AI社長(https://ai-syacho.com/)」は、汎用AIによる没個性化の危機から企業の「会社らしさ」を守る、企業オリジナルのAIチャットサービスです。

- 企業理念を生きた判断基準に変換 - 過去の模倣ではなく、企業が目指す理想の姿を体現し、抽象的な企業理念を日々の業務における具体的な判断基準として機能させます。- 二層構造による会社らしい回答 - RAG技術による社内知識の検索・活用と、徹底的なヒアリングで言語化された企業の価値観を統合し、その会社にしかできない深みのある回答を実現。- 24時間対応のバーチャル相談窓口 - 社員は慣れ親しんだコミュニケーションツールから、まるで理想的な上司に相談するように気軽に質問でき、企業理念に基づいた具体的なアドバイスを受けられます。- 企業の持続的成長を支援 - 単なる業務効率化を超え、社員の働きがいや心の支えとしても機能し、企業独自の競争優位性を保ちながら持続的成長を支援する「理念を生きた判断基準に変える」AIパートナーです。

「オージーフーズ 品質管理サポートAI」は、この「AI社長」を基盤に、食品表示という業界特化領域に向けて、オージーフーズの知見と関連法令・ガイドラインを組み込んでカスタマイズしたサービスです。

新サービス「品質管理サポートAI」開発の背景

約1年の社内AI活用で得た手応えを、業界に開く

オージーフーズは2025年3月、社内業務支援AIとしてTHAの「AI社長」を導入し、これまで約1年にわたり業務効率化・社員教育・ナレッジ共有に活用してきました（2025年3月14日 プレスリリース）。

社内での日々の活用を通じて、AIが食品業界の専門領域においても、現場の判断を支える形で実務に役立つ手応えを得てきました。この社内活用で整えてきた土台があったからこそ、当社が長年蓄積してきた食品表示の実務知見をAIに組み込み、業界の事業者のみなさまへ広く提供する――その次のステップに進むことができました。 今回の新サービス提供開始は、その自然な発展形に位置づけられるものです。

食品表示の現場が抱える課題

食品表示基準は2026年4月1日にも改正版が施行されるなど、関連法令・ガイドラインの更新は年々頻度を増しています。一方で、食品事業者の現場では、

- ラベル表示のチェックを担える専門人員が不足している- 法令やQ&Aの「どこに何が書かれているか」を毎回探すのに時間を要する- 表示の解釈に迷ったとき、社内で気軽に確認できる相手がいない

といった声が、オージーフーズが日々お客様と接するなかで多く寄せられてきました。

そこで、20,000件超の表示チェック実績を持つオージーフーズの実務知見と、社内活用で土台が整った「AI社長」基盤を組み合わせ、食品表示の「最初の調べどころ」を支援する、業界特化型のサポートAIとして「品質管理サポートAI」の開発に至りました。

「品質管理サポートAI」の特徴

1. 「結論・出典・注意喚起」をワンセットで返す、責任ある回答設計

ご質問への回答は、１.結論（どう判断されるか）、２.出典（食品表示基準・同Q&A・ガイドラインの該当条文や該当箇所）、３.注意喚起（最終的な該当性の判断は自社・専門家への確認が必要である旨）を、原則として一つの回答に揃えて提示します。

利用者の方が回答内容をそのまま判断材料にするのではなく、示された出典に立ち戻って原典を確認したうえで、必要に応じて自社の品質管理部門や外部の専門家に相談する――その「確認のための土台」を整える役割に徹した設計です。

2. 最新法令・Q&A・ガイドに対応

食品表示基準（令和8年4月1日施行版）、および食品表示基準Q&A・関連ガイドラインの最新版を学習済みです。今後も施行・改正のタイミングに合わせて学習データを継続的に更新し、利用者の方が「いまこの瞬間に有効なルール」を確認できる状態を保ちます。

3. オージーフーズの実務知見を踏まえた設計

食品表示診断士の資格者を擁し、20,000件超の表示チェック実績を持つオージーフーズが、想定質問の設計、回答の読み方、つまずきやすい論点の整理に深く関与しています。「現場で実際に聞かれる質問に、現場で役立つ形で答える」ことを意識した、実務志向のサポートAIです。

THAでは「AI社長」を基盤に、各業界の専門知識・ノウハウを学習した業界特化型AIの展開を推進しています。今回の食品表示領域はその一例であり、今後もさまざまな業界への展開を予定しています。

回答例

「品質管理サポートAI」が、実際にどのような形で回答するか、一例をご紹介します。

代表コメント

株式会社オージーフーズ 代表取締役 高橋 徹

食品の世界で37年、私たちはお客様の商品が安心して棚に並ぶ瞬間まで、表示の一文字、ラベルの一行に向き合ってきました。基準は年々変化しており、現場の担当者は「これは大丈夫だろうか」と毎日のように悩みます。

昨年、社内でAI社長を導入してからの1年、私たちは「AIは食品業界の現場でも、ちゃんと役に立つ」という実感を得てきました。今回の「品質管理サポートAI」は、その手応えを当社の内に留めるのではなく、業界の仲間の現場にも届けたい――そんな想いから生まれた、当社にとって初めての“外向きのAIサービス”です。

その悩みを誰かに丸投げするためのものではなく、「まずどこを見ればよいかが、いつでもすぐ分かる」――そんな当たり前を、業界の仲間にもお届けしたい。AI社長をパートナーとしたTHAさんとの共同開発を通じて、私たちが大切にしてきた「作り手との共存共栄」の考え方を、サービスという形で広く還元していけることを嬉しく思います。

株式会社THA 代表取締役 西山 朝子

オージーフーズ様は、食品表示という、間違えれば消費者の安全に直結する領域で、20,000件を超える実績と有資格者の知見を、37年かけて積み上げてこられた会社です。その蓄積は、マニュアルではなく、現場で磨かれた「判断の型」そのものだと感じています。

日本の食を支えているのは、毎日ラベルの一行と向き合い、「これで大丈夫か」と自問し続けている現場の方々です。その誠実さが、消費者の食卓の安心につながっている。私はそう信じています。今回の「品質管理サポートAI」は、そんな現場の方々が「まず何を確認すればよいか」を、いつでも手元で整理できるよう、オージーフーズ様の実務知見とTHAの技術を掛け合わせて設計しました。

オージーフーズ様は昨年、自社向けにAI社長を導入され、約1年の社内活用を通じて、食品業界におけるAI活用の手応えを最も早い段階で掴まれた事業者の一社です。今回その経験を業界に開いていただけることは、AI社長を提供する私たちにとっても大きな意味があります。AIが答えを出すのではなく、現場の判断を支える「確認の土台」を整える。その思想は、THAがAI社長を通じて大切にしてきた「その会社の力を底上げする」という考え方と、まったく同じです。

食品業界に関わるすべての方が、より自信を持って、より安心して仕事に向き合える環境をつくること。それが、このサービスを通じて私たちが目指したい姿です。オージーフーズ様とともに、業界の現場をこれからも支えていきます。

【株式会社オージーフーズについて】

本社所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-32-7 野村不動産南新宿ビル2階

代表者：代表取締役 高橋 徹

電話：03-5367-2327（代表）

FAX：03-5367-2328

事業内容：通販向け食品卸・販売、食品・物流サービスの提供、食品表示チェック・品質管理支援 など

公式サイト：株式会社オージーフーズ

サービス内容・導入に関するお問い合わせ

株式会社オージーフーズ 「品質管理サポートAI」サービスサイト(https://www.aussie-fan.co.jp/quality/support-ai)

【株式会社THAについて】

株式会社THAは、「日本を支える勇者たちに最強の強化魔法を」のビジョンのもと、AI技術を中心にさまざまなIT・クリエイティブ技術を提供し、企業の業績向上を支援しています。 2023年8月のサービス提供開始以来、豊富な導入実績とノウハウを蓄積しています。

AI社長サービスページ：https://ai-syacho.com/

お問い合わせ先：株式会社THA 広報部

Email: info@tha-inc.com

電話番号：03-4567-6545

URL: https://tha-inc.com/

本プレスリリースに関する問い合わせ、また、AI社長サービスの詳細や利用を検討されている企業は、上記の連絡先までお問い合わせください。