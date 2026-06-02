手持ちのスマートフォンを自分好みにカスタム！アクセサリー感覚で楽しめるマグネットスマホリングを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、アクセサリー感覚で楽しめる、トレンドデザインが可愛い、MAGKEEPスマホリング2タイプを6月上旬より新発売いたします。



スマホケースに挟んだ推しの写真やステッカーなどを可愛く盛れる、中心が透明のラメ仕様のタイプと、背面にミラーが付いたタイプの2種類からお選びいただけます。

MagSafe対応iPhone、またはMagSafe対応ケースの背面に磁石の力で簡単に貼り付けて使用でき、ビーズチャームに指を通してスマートフォンを持てるため、落下防止にも役立ちます。また、ビーズチャームはカニカン仕様のため着脱が可能。気分に合わせてお手持ちのチャームを取り付けるなど、自由にアレンジをお楽しみいただけます。

▼製品紹介動画はこちらからご覧いただけます。

https://youtube.com/shorts/GXWfuFemUrQ

自分好みにアレンジできる、トレンド感たっぷりのデザイン!

マグネットでピタッとくっつく、MAGKEEPスマホリング

- MagSafe対応iPhoneもしくはMagSafe対応ケースの背面に磁石の力で貼り付けることができる、MAGKEEPスマホリングです。- ビーズチャームに指を通してスマートフォンを持つことができ、スマートフォンの落下防止になります。- ビーズチャームはカニカン仕様のため、着脱が可能。気分に合わせてお手持ちのチャームを取り付けるなど、アレンジが楽しめます。- アクセサリー感覚で身に着けられるトレンドデザイン。装着するだけで存在感のあるスマートフォンに早変わり。- メタルリングステッカー付属により、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用が可能です。※リング部分を引っかけたり、リング部分だけで持ち上げないでください。※マグネットで装着する仕様のため、端末が落下する恐れがありますので、取り扱いにはご注意ください。※付け替え用のチャームは付属していません。※付属のメタルリングステッカーは、貼り付け面の形状・素材によって粘着力が低下することがあるため、使用できない場合があります。▲ MagSafe対応機器にマグネットで簡単装着できるスマホリング▲ カニカン仕様で、ビーズリングの着脱が可能

中心部が透明で好きな写真がきらっと盛れる!

ラメ入りマグネットリング

■中心部はクリアのラメ仕様のため、スマホケースに挟んだ推しの写真やステッカーが可愛く盛れます。

▲ ホワイト▲ シルバー▲ ブルー

いつでも身だしなみチェックができる!

背面がミラーになったマグネットスマホリング

■背面はミラーになっているので、いつでも身だしなみのチェックができます。

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

■環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。

THINK ECOLOGY >https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/

製品詳細

マグネットスマホリング/ビーズ/ミラー付き/MAGKEEP/ホワイト

型番：P-STRMKBEMWH

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-STRMKBEMWH.html

マグネットスマホリング/ビーズ/ミラー付き/MAGKEEP/シルバー

型番：P-STRMKBEMSV

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-STRMKBEMSV.html

マグネットスマホリング/ビーズ/ミラー付き/MAGKEEP/ブルー

型番：P-STRMKBEMBU

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-STRMKBEMBU.html

マグネットスマホリング/ビーズ/MAGKEEP/ホワイト

型番：P-STRMKBECWH

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-STRMKBECWH.html

マグネットスマホリング/ビーズ/MAGKEEP/シルバー

型番：P-STRMKBECSV

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-STRMKBECSV.html

マグネットスマホリング/ビーズ/MAGKEEP/ブルー

型番：P-STRMKBECBU

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-STRMKBECBU.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20260602-05/

ご購入はこちら

マグネットスマホリング/ビーズ/MAGKEEP/ブルー

型番：P-STRMKBECBU

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1BJWM1X/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1BJWM1X/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15147023/

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550433617/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550433617.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550433617.html

マグネットスマホリング/ビーズ/ミラー付き/MAGKEEP/ホワイト

型番：P-STRMKBEMWH

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1BM1M9Z/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1BM1M9Z/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15147028/

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550433662/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550433662.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550433662.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一