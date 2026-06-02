クインティア、Interop Tokyo 2026に登壇──「放送局のSIer依存は終わるのか？」AIネイティブ時代の放送DXを議論

株式会社クインティア

株式会社クインティア（本社：東京都中央区、代表取締役：占部 竣平）は、2026年6月11日（木）に幕張メッセで開催される「Interop Tokyo 2026」のセッションに、代表取締役・占部 竣平が登壇することをお知らせいたします。 Claude CodeやDevinに代表されるAI Coding Agentの登場により、これまで外部のSIerに委ねられてきた放送局のシステム開発は、自社で作る「内製開発」へと大きく変わろうとしています。本セッションでは、AI×戦略・業務改革コンサルティングを手がける株式会社I.Y.P Consulting 代表取締役社長の崔 晉豪 氏を迎え、「実装」と「戦略」の両面から、AIネイティブ時代の放送DXのあり方を議論します。

セッションの背景

生成AIは、単なるチャットツールから、Claude Code、Codex、DevinなどのAI Coding Agentへと進化し、システム開発そのもののあり方を大きく変え始めています。要件定義から設計、実装、テスト、運用までの工程をAIが担えるようになったことで、これまで「外部に発注するもの」とされてきた開発を、事業会社自身が内製する選択肢が現実的になってきました。

放送業界は、放送設備や番組制作システムなど高い信頼性が求められる領域が多く、システム開発を外部のSIer（システムインテグレーター）へ委託する依存度が高い業界の一つとされてきました。一方で、配信・データ活用・業務システムなど、放送局自身がスピード感を持って改善したい領域も拡大しています。AI Coding Agentの登場は、この「SIerに任せる領域」と「自分たちで作る領域」の線引きそのものを問い直すきっかけになりつつあります。

本セッションでは、この変化を放送局のDX推進という具体的な文脈に引き寄せ、技術・組織・人材の三つの観点から掘り下げます。

なぜクインティアとI.Y.P Consultingが共同で登壇するのか

AIネイティブな内製開発体制は、ツールを導入すれば実現するものではありません。「どの業務をAIで内製化し、どこを外部に任せるか」という戦略の設計と、「現場が実際にAI Coding Agentを使いこなし、開発を回せる」という実装の両輪が揃って初めて成果につながります。

クインティアは、AI研究・ソフトウェア開発・インフラ設計の専門性を背景に、AI Coding Agentを活用した実装・内製開発の現場知見を強みとしています。一方のI.Y.P Consultingは、代表の崔 晉豪 氏がIBM・アクセンチュア・デロイトトーマツコンサルティングで金融機関向けのシステム開発やSalesforceを活用した業務改革・DX推進プロジェクトを数多くリードしてきた経歴を持ち、戦略立案から業務設計、定着化までを一貫して支援するコンサルティングを展開しています。

「実装に強いクインティア」と「戦略・業務改革に強いI.Y.P Consulting」が同じ場で議論することで、AI Coding Agent時代の内製開発を、技術論にとどめず、経営・組織・人材育成までを含めた地に足のついた変革論として提示することを目指します。

セッションで解説する内容

本セッションでは、以下のテーマについて、実際の現場知見を交えながら解説します。

- MCP（Model Context Protocol）やSkill、AI Agentを活用した次世代の放送DXの具体像- AIを前提とした内製開発体制の設計と、SIerとの新しい役割分担のあり方- AI Coding Agentが前提となる時代に求められるエンジニア像- 内製開発力を高めるための人材育成・採用戦略

登壇を通じて、AIネイティブ時代における放送DXの可能性と、企業がAIを活用して内製開発力を高めるための具体的な視点を発信してまいります。

登壇概要

株式会社クインティアについて

- イベント名：Interop Tokyo 2026- 会期：2026年6月10日（水）～12日（金）- 会場：幕張メッセ- セッション日時：2026年6月11日（木）12:20～13:00- セッション会場：展示会場内M（8F33）- セッションタイトル：放送局の“SIer依存”は終わるのか？～Claude Code・Devin時代のAIネイティブ放送DX～- スピーカー：- - 株式会社クインティア 代表取締役 占部 竣平- - 株式会社I.Y.P Consulting 代表取締役社長 崔 晉豪 氏- モデレーター：株式会社クインティア 牧 裕介- イベント公式サイト：https://www.interop.jp/- セッション詳細：https://forest.f2ff.jp/introduction/12532?project_id=20260601

株式会社クインティアは、AI研究、ソフトウェア、インフラ、事業運営の専門性を持つプロフェッショナルチームです。企業のAI導入支援、DX推進、業務自動化、ソフトウェア開発、ITシステムおよびネットワークインフラの設計・構築・運用・保守まで、幅広い領域で事業成果につながる支援を行っています。

技術導入を目的化するのではなく、経営課題や現場課題に即した実行可能なプランへ落とし込み、実装・運用まで伴走することを強みとしています。特に、放送・エンターテインメント・金融など、高い信頼性と説明責任が求められる領域において、技術導入を事業成果へつなげる実践的な支援を行っています。

会社概要

本件に関するお問い合わせ

- 会社名：株式会社クインティア- 所在地：東京都中央区銀座1丁目12番4号 N&E BLD.6F- 代表者：代表取締役 占部 竣平- 設立：2021年9月8日- 事業内容：AI事業、金融事業、技術顧問サービス、ソフトウェア受託開発、ITシステムおよびネットワークインフラの設計・構築・運用・保守- 会社HP：https://www.quintia.co.jp/

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