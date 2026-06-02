薄さを生かして、どこでもすぐ描ける。3段階スタンドでスケッチから描き込みまで快適にWacom MovinkPad 11用 薄型フラップケースを新発売
エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、Wacom MovinkPad 11の薄さ・軽さを損なわないスリム設計で、シーンに応じて3段階の角度調整ができる「Wacom MovinkPad 11用 薄型フラップケース」を6月上旬より新発売いたします。
本製品は、外出先でのドローイングやタイピングなど"持ち歩き"を前提に、描きやすい角度へスムーズに切り替えられる薄型フラップケースです。さらに、弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材に、衝撃吸収を強化するハニカム構造を採用。フラップ内側には端末を傷つけにくい起毛素材を使用し、日常の持ち運びでも安心してお使いいただけます。
タイピングもドローイングも快適に使える- Wacom MovinkPad 11用の薄型フラップケースです。薄さにこだわったスリム設計で、3段階の角度調整に対応しています。
3段階角度調整可能なフラップケース
- ドローイングで使用する時には、スタンド内蔵マグネットで角度を固定できます。
- ケース背面を折り曲げることで、タイピングやドローイングなどのシーンに合わせて3段階で角度調整可能。ケースの溝で固定できるため、ぐらつきにくく作業に集中できます。
- ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
端末を傷や衝撃から守る安心設計- 弾力性と硬さをあわせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材に加え、衝撃吸収を強化するハニカム構造を採用しています。
- フラップ内側には端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
- 傷や汚れがつきにくい素材を使用しています。
ペンも一緒に持ち運べるペンホルダー付き- ケース内側のペンホルダーにペンを挿し込み、端末と一緒に持ち運べます。
- 持ち運び時に画面を保護するフラップ付き。マグネットで簡単にとめられます。
製品詳細
Wacom MovinkPad 11
フラップケース
型番：TB-WM11WVDBK
価格：\6,960（店頭実勢価格）\4,527（税抜）
URL：https://www.elecom.co.jp/products/TB-WM11WVDBK.html
詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。
https://www.elecom.co.jp/news/new/20260602-01/
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Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3559NH4/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3559NH4/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)
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企業情報
エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。
我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。
会社概要
会社名 ：エレコム株式会社
本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F
設立 ：昭和61年（1986年）5月
代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一