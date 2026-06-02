薄さを生かして、どこでもすぐ描ける。3段階スタンドでスケッチから描き込みまで快適にWacom MovinkPad 11用 薄型フラップケースを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、Wacom MovinkPad 11の薄さ・軽さを損なわないスリム設計で、シーンに応じて3段階の角度調整ができる「Wacom MovinkPad 11用 薄型フラップケース」を6月上旬より新発売いたします。



本製品は、外出先でのドローイングやタイピングなど"持ち歩き"を前提に、描きやすい角度へスムーズに切り替えられる薄型フラップケースです。さらに、弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材に、衝撃吸収を強化するハニカム構造を採用。フラップ内側には端末を傷つけにくい起毛素材を使用し、日常の持ち運びでも安心してお使いいただけます。

タイピングもドローイングも快適に使える

3段階角度調整可能なフラップケース

- Wacom MovinkPad 11用の薄型フラップケースです。薄さにこだわったスリム設計で、3段階の角度調整に対応しています。- ドローイングで使用する時には、スタンド内蔵マグネットで角度を固定できます。- ケース背面を折り曲げることで、タイピングやドローイングなどのシーンに合わせて3段階で角度調整可能。ケースの溝で固定できるため、ぐらつきにくく作業に集中できます。- ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。

端末を傷や衝撃から守る安心設計

- 弾力性と硬さをあわせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材に加え、衝撃吸収を強化するハニカム構造を採用しています。- フラップ内側には端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。- 傷や汚れがつきにくい素材を使用しています。

ペンも一緒に持ち運べるペンホルダー付き

- ケース内側のペンホルダーにペンを挿し込み、端末と一緒に持ち運べます。- 持ち運び時に画面を保護するフラップ付き。マグネットで簡単にとめられます。

製品詳細

Wacom MovinkPad 11フラップケース

型番：TB-WM11WVDBK

価格：\6,960（店頭実勢価格）\4,527（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/TB-WM11WVDBK.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20260602-01/

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Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3559NH4/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3559NH4/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550423946/

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企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一