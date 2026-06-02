USB Type-Cに挿すだけ！充電不要＆遅延なしの高音質。カナル型とインナーイヤー型から選べるリモコンマイク付き有線イヤホンを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、カナル型とインナーイヤー型の2タイプから選べ、スマートフォンやタブレットのUSB Type-C(TM)ポートに接続して使える有線イヤホン8アイテムを6月上旬より新発売いたします。



充電切れの心配がなく、音声の遅延や途切れもなく動画鑑賞やゲームをストレスなく楽しめる、高音質な有線タイプのイヤホンです。 ケーブルは、断線しにくい「ケーブル強度向上設計」で安心して使用できます。有線ならではの安定した使い心地を求める方はもちろん、ワイヤレスイヤホンの予備として持っておきたい方にもおすすめです。

音漏れしにくい密閉式で、音楽に集中でき、没入感が高まるカナル型と、圧迫感のない開放式で、耳への負担が少なく長時間でも快適に使え、周囲の音も聞こえて安心のインナーイヤー型の2タイプをラインアップしました。

USB Type-C対応、スマホなどで使えるマイク付きの有線イヤホン

- USB Type-Cポートのあるスマートフォンやタブレットで使える有線イヤホンです。通話にも対応します。- USB Type-Cコネクターで直接接続するため、スマートフォンやタブレットなど複数のデバイスで使え、音声の遅延や途切れもなく動画鑑賞やゲームをストレスなく楽しめます。- 音声と映像のズレが生じないため、リズムゲームをはじめとしたスマホゲームのプレイにも適しています。- DAC搭載タイプなので、スマートフォンやタブレットなど幅広い機種で接続するだけで使用できます(※)。- 購入後はご使用のスマートフォンやタブレットに挿すだけですぐに使えます。ペアリングなどは一切不要です。- ケーブル長はゆったり使える約1.2mです。※全ての機器、OSバージョン、アプリケーションなどとの完全な互換性を保証するものではありません。▲ USB Type-C対応で、スマホやタブレットに接続できる有線イヤホン写真：EHP-DF19CMBK〈ブラック〉▲ 音の遅延や途切れがなく動画やゲームも快適▲ リモコンマイク付きで音楽を聴くだけでなく、通話にも使用可能断線しにくいケーブルを採用- 厳しい耐久性試験をクリアした、断線しにくい「ケーブル強度向上設計」のため、安心して使用できます。※当社測定基準による▲ ケーブル強度を向上させた設計で断線しにくい写真：EHP-DF18IMBU〈ダスティブルー〉手元で操作できるリモコンマイクを装備- 手元のリモコンマイクで音量調節やハンズフリー通話を手軽に操作できます。さらに、センターボタンを長押しするだけで、スマートフォンを取り出さずに音声アシスタントを呼び出すことが可能です。▲ ハンズフリー通話対応のリモコンマイク付き▲ マイクのほかセンターボタンや音量調整ボタンを装備

[カナル型] 密閉式で没入感が高まる“EHP-DF19CMシリーズ”

- 音漏れしにくい密閉式の耳せんタイプのカナル型です。音楽に集中でき、没入感を高めます。- φ10mmダイナミックドライバーを採用し、バランスの良い音質での再生が可能です。- フィット感が選べるイヤーピースが付属し、一般的なS・M・Lの3サイズを同梱しています。※Mは本体装着済み▲ 音漏れしにくい密閉式のカナル型写真：EHP-DF19CMGD〈ローズゴールド〉▲ 使用イメージ写真：EHP-DF19CMWH〈ホワイト〉▲ 製品画像写真：EHP-DF19CMBK〈ブラック〉▲ S・M・Lの3サイズのイヤーピースが付属左はEHP-DF19CMGDに付属のブラック、他の3型番は乳白色が付属

[インナーイヤー型] 圧迫感のない開放式“EHP-DF18IMシリーズ”

- 圧迫感のない開放式のインナーイヤー型です。耳への負担が少なく、快適に長時間使用でき、周囲の音も聞こえるので安心です。- φ14.2mmダイナミックドライバーを採用し、バランスの良い音質での再生が可能です。▲ 開放式のインナーイヤー型、周囲の声も聞こえて安心写真：EHP-DF18IMBK〈ブラック〉▲ ゲームなど長時間の利用でも疲れにくい▲ 製品画像写真：EHP-DF18IMBU〈ダスティブルー〉

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20％以上削減した製品です。

THINK ECOLOGY >（https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/）

主な仕様

※詳しい仕様は製品情報ページをご覧ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26881/table/1423_1_037ee6b3bd5907ff834761a36b65c937.jpg?v=202606020751 ]

※1：ケーブル含まず

※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

製品詳細

価格はすべてオープン価格

[カナル型](イヤーピース S・M・Lサイズ付)

[カナル型](イヤーピース S・M・Lサイズ付)

〈ブラック〉

型番：EHP-DF19CMBK

URL：https://www.elecom.co.jp/products/EHP-DF19CMBK.html

〈ローズゴールド〉

型番：EHP-DF19CMGD

URL：https://www.elecom.co.jp/products/EHP-DF19CMGD.html

〈ライラック〉

型番：EHP-DF19CMPU

URL：https://www.elecom.co.jp/products/EHP-DF19CMPU.html

〈ホワイト〉

型番：EHP-DF19CMWH

URL：https://www.elecom.co.jp/products/EHP-DF19CMWH.html

[インナーイヤー型]

〈ブラック〉

型番：EHP-DF18IMBK

URL：https://www.elecom.co.jp/products/EHP-DF18IMBK.html

〈ダスティブルー〉

型番：EHP-DF18IMBU

URL：https://www.elecom.co.jp/products/EHP-DF18IMBU.html

〈ピンクグレージュ〉

型番：EHP-DF18IMPN

URL：https://www.elecom.co.jp/products/EHP-DF18IMPN.html

〈ホワイト〉

型番：EHP-DF18IMWH

URL：https://www.elecom.co.jp/products/EHP-DF18IMWH.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20260602-03/

ご購入はこちら

[カナル型](イヤーピース S・M・Lサイズ付)

〈ローズゴールド〉 型番：EHP-DF19CMGD

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15127136/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009917618/

〈ホワイト〉 型番：EHP-DF19CMWH

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1PFSYYJ/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1PFSYYJ/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15127138/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009917620/

[インナーイヤー型]

〈ブラック〉 型番：EHP-DF18IMBK

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1PLW3H9/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1PLW3H9/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15127131/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009917613/

〈ピンクグレージュ〉 型番：EHP-DF18IMPN

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15127133/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009917615/

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一