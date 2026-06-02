WEB予選開催中！「全国小学生プログラミング大会 ゼロワングランドスラム 2026」 競技の詳細も公開！

株式会社小学館

株式会社小学館は、「ゼロワングランドスラム実行委員会」の一員として、一般社団法人ジュニアプログラミング推進機構が主催する「全国小学生プログラミング大会 ゼロワングランドスラム」の運営を行っています。

これまでに累計6,000名以上の小学生が参加し、小学生プログラミング界最大級の競技大会として定着しています。第5回目となる2026年度大会のWEB予選を、2026年5月15日(金) より開始しております。

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ゼロワングランドスラム公式サイト

https://01-grandslam.jp/(https://01-grandslam.jp/)

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■WEB予選開催中！全国どこからでも・何度でも参加可能！

※画像はサンプルです。

〈WEB予選〉

2026年5月15日(金) ～ 6月14日(日) まで ※オンライン開催

※予選は何度でもチャレンジ可能です。

WEB予選は、世界中の子どもたちに使われているビジュアルプログラミング言語「Scratch（スクラッチ）」を使った競技です。エントリー及び大会参加は無料で、小学生なら誰でも参加可能。オンライン開催のため、全国どこからでも、何度でもチャレンジすることができます。プログラミングを始めてみたばかり、これからチャレンジしたいという方まで、すべての小学生が気軽に挑戦できます。プログラミングスキルの力試しとして、ぜひご参加ください。

■団体エントリーも受付中！

昨年ご好評いただいた「団体エントリー」を、今年度もご利用いただけます。

選手のみなさんがが個別にご家庭でエントリーをせずとも、プログラミングスクール様・部活動など団体様にてまとめてのお申込みが可能となっております。

詳細なエントリー方法および申請の手順については、ゼログラ公式ウェブサイトをご確認ください。

※団体エントリーには各選手の保護者の同意が必要です。

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ゼロワングランドスラム公式ウェブサイト

（団体エントリーの流れ）

https://01-grandslam.jp/groupentry/

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■2回戦の詳細が決定！昨年に引き続き、最新施設での本格競技が実現

WEB予選、そしてオンラインで開催される1回戦を勝ち抜いた選手たちは、いよいよリアル会場で熱戦を繰り広げます。2回戦はビジュアルプログラミング競技とロボット競技に分かれて実施され、上位選手が９月27日(日) の決勝戦に進出します。

〈2回戦開催情報〉

■関西会場

開催日： 2026年８月16日(日)

会場： 大阪サンライズビル 2階ホールC（大阪府大阪市）

■関東会場

開催日： 2026年８月22日(土)

会場： YAMAHA MOTOR Regenerative Lab［通称：リジェラボ］（神奈川県横浜市）

■ゴールドスポンサーであるヤマハ発動機株式会社をはじめ、豪華な協賛社が今年も決定

2026年度大会では、以下の企業様に協賛いただくことが決定しております。

●ヤマハ発動機株式会社

●株式会社Cygames

さらに今年度も、文部科学省や、教育委員会の後援が決定。これらの協賛・後援により、プログラミング教育の発展と小学生プログラマーの育成をより一層推進してまいります。

■ゼロワングランドスラム2026 概要

ゼロワングランドスラムは、小学生なら誰もが参加できる、全国規模のプログラミング競技大会です。WEB予選及び1回戦はオンラインでの開催。WEB予選は何回でも挑戦できる仕様になっており、プログラミングスキルの力試しとしてご参加いただけます。予選・１回戦を勝ち抜くと、2回戦からはリアル開催へと舞台を移します。ビジュアルプログラミング競技とロボット競技に分かれて競い合い、上位選手が決勝戦に出場します。

〈WEB予選〉

2026年5月15日(金) ～6月14日(日) まで ※オンライン開催

※予選は何度でもチャレンジ可能です。

〈1回戦〉

2026年7月12日(日) ※オンライン開催

※開催日程は変更の可能性があります。

〈2回戦〉

■関西会場

開催日： 2026年８月16日(日)

会場： 大阪サンライズビル 2階ホールC（大阪府大阪市）

■関東会場

開催日： 2026年８月22日(土)

会場： YAMAHA MOTOR Regenerative Lab［通称：リジェラボ］（神奈川県横浜市）

〈決勝戦〉

2026年9月27日(日)

会場：東京ビッグサイト 西ホール（東京都江東区）／GOOD LIFE フェア2026会場内

※大会スケジュール、開催場所等は変更となる可能性がございます。

《 参加費 》 無料

《 エントリー対象 》

（1）プログラミングを学ぶ、全国の小学生（2014年4月2日生まれから2020年4月1日生まれまで）

（2）2回戦以降、会場にて大会に参加できる方

エントリーは、公式サイトから受け付けております。みなさまのご参加をお待ちしております。

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ゼロワングランドスラム公式サイト

https://01-grandslam.jp/(https://01-grandslam.jp/)

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大会の最新情報や詳細は、公式 X で随時発信しています。さらに公式YouTubeでは2025年度大会のアーカイブ動画も公開中。決勝大会で小学生が繰り広げた熱い戦いの様子をご覧いただけます。

公式 X：

https://x.com/01_grandslam

公式FaceBook：

https://www.facebook.com/01grandslam/

公式 YouTube：

https://www.youtube.com/channel/UCULcQr6PxvL6g2xRupOk9OQ

〈運営体制〉

主催：一般社団法人ジュニアプログラミング推進機構

運営：ゼロワングランドスラム実行委員会

（株式会社小学館／株式会社小学館集英社プロダクション／株式会社テレビ東京／株式会社Hakuhodo DY ONE）