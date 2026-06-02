ローデ・シュワルツ、ASA-ML準拠試験ソリューションの新製品で車載ネットワーク試験ポートフォリオを強化

ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社

ASAのような非対称ネットワーク技術は、車載センサーデータの増加に伴い、ますます重要になっています。一方で、拡大するマルチベンダー環境において相互運用性の確保はより困難になっています。ローデ・シュワルツは、R&S RTPオシロスコープ向けの新しいASA Motion Link準拠試験ソリューションにより、標準準拠試験、効率的なデバイスデバッグ、信頼性の高い車載通信を実現します。

ASAのような非対称ネットワーク技術は、増加する車載センサーデータを処理する上でますます重要になっています。

Automotive SerDes Alliance（ASA）は、高速非対称SerDes（Serializer/Deserializer）技術向けのマルチベンダーオープン標準を提供することを目的として2019年に設立されました。この技術は、高解像度カメラ、 LiDAR、レーダーセンサーからECUへのデータ転送や、ECUから超ワイド高解像度ディスプレイへの継続的なデータストリーム伝送に最適化されています。同時に、高速データ転送が他の車載電子機器へ干渉しないことも保証します。最大16 Gbps/レーンの帯域幅により、レベル3自動運転以降に必要なスケーラブルな「神経系」を提供します。

ローデ・シュワルツはASAの長年のメンバーとして、各種技術委員会に積極的に参加し、オープン標準の発展に貢献しています。R&S ScopeSuite+ソフトウェアで利用可能な新しいR&S SPLUS-K105オプションは、最新のASA Motion Link規格に対応した包括的な電気的コンプライアンステストを提供します。このソフトウェアは高性能オシロスコープR&S RTPを完全制御・自動化し、WebベースGUIとステップバイステップウィザードによって、各テストケースを容易に実行できます。SG1からSG5まで、各速度グレードに関連するすべてのテストケースをサポートしています。さらに、R&S ZNB3000 ベクトル・ネットワーク・アナライザや、その他対応する各種VNAを制御し、高精度なリターンロス測定を実施できます。

オシロスコープ、ベクトル・ネットワーク・アナライザ、コンプライアンスソフトウェアを組み合わせることで、信号完全性解析、時間領域インピーダンス解析、そしてPHY、ECU、ケーブル、コネクタ検証に不可欠な高精度かつ再現性の高い測定を実現し、信頼性の高い車載通信を支援します。

詳細情報：https://www.rohde-schwarz.com/solutions/automotive-testing/in-vehicle-networks-and-ecu-testing/in-vehicle-networks-and-ecu-testing_231834.html

www.rohde-schwarz.com(https://www.rohde-schwarz.com/jp/home_48230.html)

Press contacts:

Europe (headquarters): Patrizia Muehlbauer (phone: +49 89 4129 0; email: press@rohde-

schwarz.com)

North America: Hannah Im (phone: +1 301 957-8357; email: hannah.im@rsa.rohde-schwarz.com)

Asia Pacific: Cheyenne Chui (phone: +65 6307 0053; email: press.apac@rohde-schwarz.com)

Automotive test solutions - Test it. Trust it.

ローデ・シュワルツは、革新的な試験・計測機器、ソフトウェア、システムのグローバルプロバイダーとして、自動運転、電動化、コネクティビティに向けた自動車業界の進化を技術力で支えています。OEM、半導体メーカー、Tier1サプライヤー、エンジニアリングサービス企業、認証機関は、レーダー、アンテナを含むコネクティビティ、インフォテインメント、車載ネットワーク、電動ドライブトレイン部品、EMC向け試験ソリューションを採用しています。ローデ・シュワルツは研究開発から量産、その先まで自動車ライフサイクル全体をサポートします。

【ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社について】

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG.（以下ローデ・シュワルツ社）は、1933年、ドイツ・ミュンヘンでDr. Lothar RohdeとDr. Hermann Schwarzによって設立されました。テクノロジー分野のパイオニア設立電子計測、技術システム、ネットワークおよびサイバーセキュリティの各部門を通じ、より安全に “つながる” 社会の実現を目指しています。ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社は、2003年にローデ・シュワルツ社の完全な独立会社として発足し、自動車、ワイヤレスコミュニケーション、エレクトロニクス、航空防衛など多岐にわたる分野で、日本国内の製品販売およびサービス・サポートを行っています。

※R&S(R)は、Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG.の登録商標です。

※すべてのプレスリリースは、画像のダウンロードを含め、http://www.press.rohde-schwarz.com

からインターネットでご提供しています。

■本件に関するお問い合わせ■

〒141-0033

東京都品川区西品川1-1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー20階

ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社

マーケティング部 関野 敏正（Toshimasa Sekino）

電話番号：+81 3 5925 1270/1290

Eメール：Toshimasa.Sekino@rohde-schwarz.com

Webサイト：https://www.rohde-schwarz.com/jp/home_48230.html