性能最高峰チップと水冷技術を搭載したゲーミングスマホ「REDMAGIC 11S Pro」、6月9日より先行予約販売を開始--ゲーム体験を再定義するフラッグシップ

Fastlane Japan株式会社

REDMAGICは、「性能」と「没入感」の限界へ挑み続けています。

「REDMAGIC 11S Pro」は、スマートフォンの常識を覆す革新的なハードウェア設計と、圧倒的なパワーを誇る心臓部を融合させたフラッグシップモデルです。

プロセッサーには、Qualcomm社の現行最高峰チップ「Snapdragon(R) 8 Elite Gen 5 リーディングバージョン」を新たに搭載しました。そのパワーを限界まで引き出すのが、水冷と空冷を組み合わせた独自の冷却システム「AquaCore」です。長時間の高負荷なゲームプレイでも安定したパフォーマンスを維持します。

空冷ファンとIPX8防水性能の両立をはじめ、視界を遮らない真のフルディスプレイ、7,500mAhの超大容量バッテリー、最大520Hzのショルダートリガー、そして独自のサイバー美学を体現する透明デザイン。

これら妥協なきスペック群と最新世代のSoCが一体となることで、実用性とゲーミング体験をかつてない次元へと引き上げた一台に仕上がっています。

このたび、ゲーミングスマホ「REDMAGIC 11S Pro」日本版が、6月9日（火）正午12時からREDMAGIC日本公式サイト(https://jp.redmagic.gg/)にて先行予約販売開始となります。

また、6月2日（火）より、公式サイト(https://jp.redmagic.gg/)にてメールアドレスをご登録いただいた方へ、お得な早期割引クーポンを配布いたします。

日本販売情報・ラインナップ

販売機種・価格一覧Subzero サブゼロ（シルバー）

■16GB + 512GB

販売価格：172,800円（税込）

先行予約販売中クーポン併用価格：167,800円（税込）

Nightfreeze ナイトフリーズ（黒スケルトン）

■12GB + 256GB

販売価格：149,800円（税込）

先行予約販売中クーポン併用価格：144,800円（税込）

■16GB + 512GB

販売価格：172,800円（税込）

先行予約販売中クーポン併用価格：167,800円（税込）

早割クーポンについて

6月2日（火）正午12時から6月9日（火）午前11:59まで、REDMAGIC日本公式サイト(https://jp.redmagic.gg/)にメール登録した全員を対象に、「REDMAGIC 11S Pro」先行予約の際にご利用いただける1,000円クーポンを配布いたします。

※アクセサリーを除く、単品販売のスマートフォン本体にご利用いただけます。

※先行予約販売の割引と併用可能です。

販売情報

■先行予約販売先

REDMAGIC日本公式サイト（https://jp.redmagic.gg/）

■先行予約販売期間

2026年6月9日（火）正午12時 ～2026年6月16日（火）午前11:59

先行予約販売期間中、早割クーポンとの併用で最大5,000円オフの特別価格でご購入いただけます。

■正式販売スケジュール

2026年6月16日（火）正午12時から

・REDMAGIC日本公式サイト（https://jp.redmagic.gg/）

・Amazon.co.jp（販売元：Fastlane Japan株式会社）

・展開予定販社：

株式会社ビックカメラ、株式会社ヨドバシカメラ、株式会社ヤマダデンキ

※一部店舗のみのお取り扱い予定になります。

取扱店舗および販売開始日時が確定次第、公式サイトの店舗販売状況一覧（https://jp.redmagic.gg/blogs/news/tenpo）にて更新いたします。

REDMAGIC 11S Proの製品特徴

■ 性能の最前線を切り拓く、「Snapdragon(R) 8 Elite Gen 5 リーディングバージョン」搭載

REDMAGIC 11S Proには、Qualcommの現行最上位SoC「Snapdragon(R) 8 Elite Gen 5 リーディングバージョン」が搭載されています。

製造されたウエハーの中心部から、優れた電気的特性と高い動作マージンを持つチップのみを厳選。

4.74GHzに達する高クロックでの安定動作に加え、過酷な環境下でのAVS（適応電圧制御）テストをもクリアした、まさに「エリート中のエリート」と呼ぶにふさわしいプロセッサーです。

最大4.74GHzのCPUクロック数と最大1.3GHzのGPUクロック数が処理性能を発揮し、高速ストレージとメモリの相乗効果によって、ロードやアプリ切り替えの待ち時間を最大限に短縮できます。

加えて、独自の「CUBEゲームエンジン」による性能制御と電力最適化、「AquaCore冷却システム」による高効率な放熱設計、そして「Red Core 4」が連携することで、プロセッサーの性能を最大限に引き出し、長時間のプレイでも安定したパフォーマンスを維持します。

■ 水冷と空冷を組み合わせた「AquaCore冷却システム」

REDMAGIC 11S Proは、水冷と空冷を組み合わせた「AquaCore冷却システム」を採用しています。

水冷システムには、わずか0.85mmの極薄マイクロポンプと、AIサーバー級のフッ化系液体を採用しました。微細な流路を通じて熱を素早く吸収・分散させることで、さらに流路設計の最適化により、前世代比で10%の循環効率向上を達成。

優れた耐久性を備えるこのシステムは、バッテリーの熱を筐体全体へ広げて逃がす強力な「熱バッファ」としても機能します。

一方、外部への排熱は空冷システムが担います。

13,116mm²の大型VC（ベイパーチェンバー）や複合液体金属がプロセッサー、ディスプレイ、バッテリーなどの熱を広範囲で吸収・拡散し、毎分24,000回転の高速ファンによって排出。

従来の単一構造よりも放熱効率を高め、端末温度を最大6℃低下させます。

さらに、冷却ファンを搭載しながらもIPX8等級の防水性能に対応しています。

ナノレベルの気密素材を用いた独立風路設計により、風の通り道と内部基板を完全に分離。

水の侵入を防ぎながら、安定した冷却パフォーマンスを維持できるよう設計されています。

■ 水冷機構を魅せるスケルトンデザイン

金属とガラスを重ね合わせたクリアな質感、ミニマルな幾何学ライン、そしてサイバーテイストな装飾が、テクノロジーならではの秩序と機能美を体現しています。

デザインの核となるのは、背面に配置された円環状の冷却システムです。内部を循環する冷却液の動きを可視化することで、「冷却」という機能そのものを洗練されたデザインへと昇華させました。REDMAGICのロゴを貫くこの意匠は、本製品のアイデンティティをより強く印象付けています。

また、バッテリーの正極・負極を想起させる「＋」「－」の刻印が、絶え間なく流れるエネルギーを象徴し、冷却システムに力強い躍動感を与えます。

背面は一切の凹凸を排除したフルフラット設計を採用し、カメラモジュールを筐体へ完全に統合しました。横持ちでのゲームプレイ時にも干渉のない、自然で安定したグリップ感を実現しています。

■ 視界を遮らない「真・フルディスプレイ」とスムーズな操作体験

REDMAGICのフルディスプレイは、プレイヤーの視界を妨げるノッチやパンチホールを排除し、ゲームへの集中力を高めるために設計されています。

本モデルでは、6.85インチの大画面にUDC（アンダーディスプレイカメラ）技術を採用し、画面に切れ目のない自然で深い没入感を実現しました。1.5Kの高解像度と最大144Hzの高リフレッシュレートを高い次元で両立しています。

95.3％という高い画面占有率と、わずか1.25mmの極細ベゼルが、画面の境界を感じさせない圧倒的な映像美を生み出します。

操作性能においては、最大3,000Hzの瞬時タッチサンプリングレートに対応。独自の「MAGICTOUCH」技術と組み合わせることで、より直感的でレスポンスに優れた操作体験を提供します。ゲームの特性や自分のプレイスタイルに合わせて、タッチ感度や指への追従性などを細かくチューニング可能。一瞬の判断が勝敗を分けるFPSタイトルでも、自分だけの「理想の操作感」を作り上げることができます。

さらに「3D超音波指紋認証センサー」を内蔵し、認証速度が向上する一方、濡れた手でもストレスなくロックを解除できます。

加えて、SGSおよびテュフ・ラインランドの低ブルーライト認証を取得しており、長時間のプレイによる目への負担軽減にもしっかりと配慮しています。

■ 7,500mAh大容量バッテリーと急速充電対応

REDMAGICシリーズ最大級となる、7,500mAhの大容量バッテリーを搭載。

有線では最大80Wの急速充電に対応し、短時間で効率的に充電が可能です。

バッテリーを通さずシステムに直接給電する「充電分離（バイパス充電）」機能も引き続き搭載し、充電しながらの発熱とバッテリー劣化を防ぎます。

■ AIアシスタントを統合した「REDMAGICゲームスペース」

REDMAGIC専用の「REDMAGICゲームスペース」には、モーションモードの設定やマクロ機能、通知のブロックなど、プレイ環境を快適に整える多彩なツールが集約されており、ゲームタイトルごとに細やかなカスタマイズも可能です。

さらに、独自の大規模言語モデル(LLM)を用いたAIアシスタントが、攻略情報やキャラクターの詳細、おすすめ編成などをリアルタイムで回答。「かこって検索」機能にも対応し、画面上の気になる箇所をなぞるだけで、ゲームを中断することなく関連情報を取得できます。

■ ショルダートリガーで、スマホがコントローラーに変わる

本体側面には、最大520Hzのショルダートリガーを2つ搭載。ミリ秒単位の超高速応答で、操作の遅延を最小限に抑えます。ガラス素材とエンボス加工を施すことで、快適な手触りとしっかりとしたグリップ感を実現。優れた防汗性能も備えているため、長時間のプレイでも高い感度を維持し、ゲームパッド並みの操作性を実現します。

■ おサイフケータイ(R)搭載、ゲームも日常も便利な1台

最新ゲームを存分に楽しめる圧倒的なパフォーマンスに加え、日常使いに欠かせないおサイフケータイ(R)機能※も搭載しました。

電子マネーによるスピーディーな決済から、交通系ICカードを利用したスムーズな日々の移動、さらにはポイントカードの管理まで、毎日のあらゆるシーンをこの1台でスマートにこなせます。

※「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。

■ 有線・無線両対応のミラーリング機能、大画面でゲームを楽しもう

USB-C to HDMI出力に加え、専用PCソフト「SmartCast」（旧REDMAGIC Studio）による低遅延・高画質のワイヤレスミラーリングに対応。モニターやテレビなどの大画面に映し出して、快適にゲームをプレイできます。キーボードやマウス、コントローラーも自由に接続でき、スマートフォンの枠を超えたプレイ体験を提供します。

REDMAGICについて

REDMAGICは、スマホゲームやeスポーツの最前線で支持されるリーディングブランドです。これまで、先進的なゲーミングスマートフォンや周辺機器など、プレイ体験を極めるための製品を数多く世に送り出してきました。

世界中のゲーマーを魅了し続け、いまや熱狂的なファンコミュニティが国境を越えて広がっています。

私たちは、ユーザーの皆様に「REDMAGICを選んでよかった」と心から実感していただけるよう、常に最高のゲーム体験を追求し続けています。

そして今、日本のユーザーの皆様の声にお応えし、圧倒的なゲーミング性能と「日常の快適さ」を高度に融合させた、新たなREDMAGICをご提案いたします。

ファンと共に成長し、ゲーミング業界にさらなる熱狂と革新をもたらすこと。それが、私たちの揺るぎない使命です。



■REDMAGIC日本公式サイト： https://jp.redmagic.gg/

■REDMAGIC日本公式X（旧Twitter）： https://x.com/REDMAGIC_JP

■製品についての問い合わせ：support@jp.redmagic.gg

■マスコミ・メディア・ビジネスに関するお問い合わせ：business@jp.redmagic.gg

■メーカー：

社名：nubia Technology Co.,Ltd

所在地：中華人民共和国 広東省 深セン市

nubia公式サイト： https://www.nubia.com/en/

REDMAGIC日本総代理店

■社名: Fastlane Japan株式会社

■所在地: 東京都渋谷区渋谷1-7-2 VORT渋谷east II 8F

■代表取締役: 林 子嘉

■マスコミ・メディア・ビジネスに関するお問い合わせ: fastlanejapan@fstln.io