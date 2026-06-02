アニメ「DARK MOON: THE BLOOD ALTAR」のトレーディング場面写チェキプリントなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてアニメ「DARK MOON: THE BLOOD ALTAR」の商品8種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてアニメ「DARK MOON: THE BLOOD ALTAR」の商品の受注を5月27日(水)より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/2035?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング場面写チェキプリント

ヘリ、イアン、ジノ、ソロン、シオン、ジャカ、ノア、スハの印象的なシーンを、インスタントカメラ専用フィルムでフォトカードにしました。

お部屋に飾ったり、スマホに挟んで持ち歩いたりして、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※instax(TM)、チェキ(TM)は、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「ヘリ 場面写チェキプリント 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \770(税込), BOX \11,550(税込)

種類 ：全15種

サイズ：86×54mm

素材 ：紙・フィルム

▼トレーディングB8硬質カードケース

ヘリ、イアン、ジノ、ソロン、シオン、ジャカ、ノアのイラスト、校章、異能シンボルをケースに仕上げました。

B8サイズ以内のイラストカードなどの収納に便利な硬質クリアケースです。

あなたの日常に新たな彩りをお加えください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「デセリスアカデミーモチーフB8硬質カードケース 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \660(税込), BOX \9,240(税込)

種類 ：全14種

サイズ：外寸：（約）10×7cm 内寸：（約）9.4×6.7cm （B8サイズ）

素材 ：硬質PVC

▼トレーディング場面写アクリルタイル

ヘリ、イアン、ジノ、ソロン、シオン、ジャカ、ノア、スハの印象的なシーンをアクリルタイルに仕上げました。

3cmサイズのアクリルタイルにフルカラーでプリントしております。

あなたの日常に新たな彩りをお加えください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「ヘリ 場面写アクリルタイル 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \385(税込), BOX \5,775(税込)

種類 ：全15種

サイズ：（約）30×30mm 厚み：5mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング Ani-Frame

ヘリ、イアン、ジノ、ソロン、シオン、ジャカ、ノアのイラストをインスタントカメラで撮影したようなデザインのイラストカードに仕上げました。

お部屋に飾ったり、スマホに挟んで持ち歩いたりして、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「Ani-Frame」はインスタントカメラで撮影したようなフレーム（枠）デザインを施したAMNIBUSのオリジナルイラストカードシリーズです。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「キービジュアル Ani-Frame 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \4,125(税込)

種類 ：全15種

サイズ：（約）86×50mm

素材 ：紙

▼モチーフフォトカードホルダー

※画像は「ヘリ モチーフフォトカードホルダー」を使用しております。

ヘリ、イアン、ジノ、ソロン、シオン、ジャカ、ノアのモチーフをフォトカードホルダーに仕上げました。

フォトカードを入れるのに最適なカードホルダーで、便利な金具付きです。

通勤通学など、日常生活の様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：各 \2,178(税込)

種類 ：全7種(ヘリ、イアン、ジノ、ソロン、シオン、ジャカ、ノア)

サイズ：（約）11×7cm

素材 ：ABS樹脂

▼8cmシングルCD風アクリルスタンド

※画像は「ヘリ 8cmシングルCD風アクリルスタンド」を使用しております。

ヘリ、イアン、ジノ、ソロン、シオン、ジャカ、ノアのイラストを8cmCD風のアクリルスタンドに仕上げました。

本物の8cmCDジャケットをイメージした両面印刷のパッケージが特徴的で、中にはキャラクターのパーツと、CDのディスクを模した台座が収まっています。

パッケージのまま飾っても、組み立てて飾っても楽しめる、遊び心たっぷりのアイテムです。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全7種(ヘリ、イアン、ジノ、ソロン、シオン、ジャカ、ノア)

サイズ：（約）8.6×16.7cm 厚み：3mm

素材 ：本体：アクリル 台紙：紙

▼CDジャケット型キーホルダー

※画像は「ヘリ CDジャケット型キーホルダー」を使用しております。

ヘリ、イアン、ジノ、ソロン、シオン、ジャカ、ノアのイラストを、ミニチュアのCDジャケット型キーホルダーに仕上げました。

実際に開閉や、CDパーツの取り出しが可能です。

コレクションとしてお部屋に飾ったり、キーホルダーとして持ち歩いたりなど、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,100(税込)

種類 ：全7種(ヘリ、イアン、ジノ、ソロン、シオン、ジャカ、ノア)

サイズ：ケース：（約）高さ51×幅53×奥行き8mm ディスク：（約）直径40mm 厚み：2mm

素材 ：ポリスチレン

▼場面写A5イラストカード

※画像は「ヘリ 場面写A5イラストカード」を使用しております。

ヘリ、イアン、ジノ、ソロン、シオン、ジャカ、ノアの印象的なシーンを、両面印刷のイラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \385(税込)

種類 ：全7種(ヘリ、イアン、ジノ、ソロン、シオン、ジャカ、ノア)

サイズ：A5

素材 ：紙

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/2035?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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