『ドラゴンクエスト プラスチックモデルキット』に「キラーマシン」が登場。あみあみにて予約受付中。

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大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「スクウェア・エニックス」より、『ドラゴンクエスト プラスチックモデルキットシリーズ キラーマシン』を現在、ご案内中です。




製品ページはこちら：


■ドラゴンクエスト プラスチックモデルキットシリーズ キラーマシン(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202326&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■ドラゴンクエスト プラスチックモデルキットシリーズ キラーマシン




【製品情報】


□参考価格：3,960円(税込)


□発売日：2026年9月予定


□ブランド：スクウェア・エニックス

















ドラゴンクエスト プラスチックモデルキットにキラーマシンが登場！


接着剤不要＆加工や追加塗装も可能なので、初心者も上級者も楽しめることができるキットです。


四肢の広域な可動領域により、無塗装でも高いクオリティで仕上がります。


本製品は、鳥取県倉吉市のグッドスマイルカンパニー(楽月工場)で製造されるMade in Japan商品です。



製品ページはこちら：


■ドラゴンクエスト プラスチックモデルキットシリーズ キラーマシン(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202326&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。


【今回ご紹介した製品を含む、『ドラゴンクエスト』シリーズ関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=48&pagemax=60)





(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX



【店舗情報】


■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)