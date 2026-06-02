『ドラゴンクエスト プラスチックモデルキット』に「キラーマシン」が登場。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「スクウェア・エニックス」より、『ドラゴンクエスト プラスチックモデルキットシリーズ キラーマシン』を現在、ご案内中です。
製品ページはこちら：
■ドラゴンクエスト プラスチックモデルキットシリーズ キラーマシン(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202326&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■ドラゴンクエスト プラスチックモデルキットシリーズ キラーマシン
【製品情報】
□参考価格：3,960円(税込)
□発売日：2026年9月予定
□ブランド：スクウェア・エニックス
ドラゴンクエスト プラスチックモデルキットにキラーマシンが登場！
接着剤不要＆加工や追加塗装も可能なので、初心者も上級者も楽しめることができるキットです。
四肢の広域な可動領域により、無塗装でも高いクオリティで仕上がります。
本製品は、鳥取県倉吉市のグッドスマイルカンパニー(楽月工場)で製造されるMade in Japan商品です。
製品ページはこちら：
■ドラゴンクエスト プラスチックモデルキットシリーズ キラーマシン(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202326&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。
【今回ご紹介した製品を含む、『ドラゴンクエスト』シリーズ関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=48&pagemax=60)
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
【店舗情報】
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)