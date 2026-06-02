スミスキーストラップシリーズ第4弾が登場。『SMISKI Strap Accessories Series 4』が6月11日(木)より販売開始。

株式会社ドリームズ株式会社ドリームズ（本社：東京都新宿区/代表取締役 添谷徹）は、あなたを見守るスミが好きな妖精「スミスキー」の新シリーズ『SMISKI Strap Accessories Series 4(スミスキー ストラップ アクセサリーズ シリーズ 4)』を6月11日(木)より販売開始します。あなたを見守るスミが好きな妖精「スミスキー」より、『SMISKI Strap Accessories Series 4(スミスキー ストラップ アクセサリーズ シリーズ 4』が新登場。ミニサイズのストラップになったスミスキーが、ひっそりとあなたを見守ります。スミスキーはもちろん、カプセルにも光を吸収し、暗くなると発光する蓄光素材を使用しているため、暗闇ではぽわっと光ります。全6種類＋シークレット 1種類のラインナップ。

あなたを見守るスミが好きな妖精「スミスキー」より、『SMISKI Strap Accessories Series 4(スミスキー ストラップ アクセサリーズ シリーズ 4)』が新登場。ちいさなストラップになったスミスキーたちが、身の回りのアイテムにちょこんとぶら下がり、あなたの日常にそっと寄り添ってくれます。

シュールでかわいらしいスミスキーの顔の形をしたカプセルを開けるまで、どのスミスキーに出会えるかはお楽しみ。ミニフィギュアシリーズ「SMISKI Series 4」より、全6種類＋シークレット 1種類のスミスキーがラインナップ。

ポーチやスマートフォンなど身の回りのさまざまな物に取り付けることができます。

いつでもどこでも、スミスキーと一緒。

スミスキーはもちろん、カプセルにも、光を吸収し暗くなると発光する蓄光素材を使用しているため、暗闇ではぽわっと光ります。

スミスキーのブランドロゴがデザインされたプレート付き。

※後日発売予定のガシャポン筐体での販売商品には、プレートは付属しておりません。

SMISKI Strap Accessories Series 4 ラインナップ(全6種類＋シークレット 1種類)

・アシノバシスキー

ふくよかなスミスキー。お腹いっぱいで動けないのか、足を投げ出して、壁にもたれかかっている。

・シノビスキー

見つからないように、こっそり移動中のスミスキー。いつもドキドキこそこそしている。行き先は不明。

・ダラケスキー

とにかくだらけているスミスキー。だらけ過ぎてチビダラケスキーが上に乗って居てもお構いなしにだらけている。

・ガーンスキー

お気に入りのスミが見つからないスミスキー。たまに他のスミスキーの踏み台にされている。

・ハサマルスキー

狭いところが好き過ぎてつぶれ気味のスミスキー。自分の体のサイズを把握できていないらしい。

・オリラレナイスキー

降りたいけど降りるのが怖いスミスキー。下を眺めながらオロオロしている。

商品概要

商品名：『SMISKI Strap Accessories Series 4』 （カナ表記）スミスキー ストラップ アクセサリーズ シリーズ 4

価格：税込550円(税抜500円)

種類：6種類＋シークレット1種類

※何が出るかわからないブラインドパッケージ仕様です。

カプセルサイズ：約φ65/mm

商品サイズ：約W13~40×H17~39×D13~22/mm

ディスプレイボックスサイズ：約W205×H200×D205/mm

※2026年6月11日(木)より販売開始予定です。

※商品の発売・仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合があります。



【スミスキー取り扱い店舗】

SONIANDSMI/LOFT/ヴィレッジヴァンガード/ハンズ/キデイランド/FUKUMITSUYA/トイザらス/ホビーゾーンをはじめ、全国バラエティショップで取り扱い中♪

店舗リストはこちら： https://smiski.com/wheretobuy/

※商品の取り扱い状況は店舗により異なります。詳細はお近くの販売店舗までお問合せください。

【ドリームズオンラインショップでは、6月2日(火)正午より商品受注を開始！】

▼ドリームズオンラインショップ

https://www.dreams6-shop.com/SHOP/179603/237695/list.html

▼ドリームズ公式ショップ (楽天市場)

https://item.rakuten.co.jp/dreams6/smiski_strapaccseries4/

▼ドリームズ公式 Yahoo!店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/dreamsonlineshop/smiski-strapaccseries4.html

▼Sonny Angel Online Store

https://www.sonnyangelstore.com/products/smiski_strapaccseries4

■『SMISKI Strap Accessories Series 4』商品詳細はこちら＞＞ https://smiski.com/products/strap-accessories-series4/

生誕10周年！これからもあなたの日常のスミにひっそりと。

「スミが好き」なスミスキーは、ものかげにひっそり暮らす不思議な妖精。

日中は住人のおジャマにならないようひっそりと影をひそめていますが、夜になるとぽわっと光りを放つため、姿が見えるようになります。スミスキーにはそれぞれ個性があり、ヒザを抱えて座っていたり、寝転がっていたり、その生態は未だナゾにつつまれています。

2015年に日本で誕生したスミスキーは、10周年を迎えました。これからも日常のスミからひっそりと、あなたのことを見守り続けます。

▼SMISKI 公式SNSアカウント

X：@Smiski_Japan（https://x.com/Smiski_Japan）

Instagram：＠smiski_japan（https://www.instagram.com/smiski_japan/）

TikTok：smiski_smiski（https://www.tiktok.com/@smiski_smiski）

Facebook：smiski.japan（https://www.facebook.com/smiski.japan）

会社概要

会社名：株式会社ドリームズ

本社所在地：〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-14-3 八達ビル

TEL:03-5332-3955 FAX:03-5332-3866