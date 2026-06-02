6月2日（火）午前11時にCAMPFIREにて先行販売スタート：水の中でも、満員電車でも。あなただけに響く次世代のカナル型骨伝導イヤホン「S710」

株式会社tonex

【プロジェクト公開日時】6月2日（火）午前11時

【プロジェクトページ】https://camp-fire.jp/projects/952027/view(https://camp-fire.jp/projects/952027/view)

プロジェクトページへ :https://camp-fire.jp/projects/952027/view

これまでの骨伝導イヤホンは、「耳を塞がない開放型」が常識でした。

しかし、開放型だからどうしても低音がスカスカで音質がいまいち、激しい動きでどうしてもズレて落ちてしまう、音漏れがどうしてもひどい......といった避けられない弱点があります。😖

そこで、私たちは考えました。「最高の音質と、邪魔されない没入感を得るには、どうすればいいのか？」と。

🔮その答えが、カナル型骨伝導イヤホン「S710」です。

耳道にピタリと収まる構造が、音の伝達効率を飛躍的に向上させ、骨伝導の弱点だった「低音の薄さ」と「音漏れ」を根本から改善。プールでも、オフィスでも、騒がしい街中でも、あなただけにクリアでパワフルなサウンドを届けます。

カナル型だからこそ生まれる

豊かな低音域

♪新たな聴覚、開く。

オープンイヤー型の骨伝導イヤホンの最大の弱点は、低音域の音が空気中に拡散し、聞き取りにくいということです。「S710」は、カナル型イヤーピースによって耳道内に「半密閉空間」を形成。これにより、骨伝導の振動子から発せられる音波が外に逃げず、骨伝導の振動によるクリアな中高音域と、空気伝導のような豊かな低音域を融合させ、まるでライブやコンサートにいるような臨場感を演出。🎙️

低音の深みから高音の繊細な輝きまで、これまでのオープンイヤー型イヤホンでは諦めていた細部までを忠実に再現。今まで届けなかった音を、届けます。

音漏れを最小限に、楽しさを最大限に

音漏れを約89％低減

😖「開放型骨伝導の音漏れが気になる…」と思っていませんか。

「S710」はカナル型構造により耳道に挿入するため、振動子から発生する音が物理的に耳の外へ漏れ出しにくい設計です。

さらに、独自開発の指向性振動ユニットを搭載。振動エネルギーを一点に集中させることで、不要な筐体振動を抑制し、当社従来品比で約89%の音漏れ低減を実現。静寂が求められるオフィスや電車も、大切な人との内緒話も、プライバシーの中で楽しめます。🔇

カナル型ならではの

圧倒的没入感

開放型イヤホンで音楽を聴くと、どうしても電車の走行音や街のざわめきがノイズとなって耳に入ってきます。

🎧「S710」はカナル型ならではの物理的な密閉性で、環境騒音を大幅にカット。骨伝導の明瞭な振動が直接内耳へ届くため、低めの音量でも歌詞やメロディがくっきりと浮かび上がります。「S710」があれば、街中でも周囲の音に邪魔されず楽曲の世界観に深くダイブできます。

激しく動いても落ちない

究極のフィット感

通常の耳かけ型骨伝導イヤホンは、汗で滑ったり、激しい上下動でズレてしまうことがあります。「S710」は耳の窪みと耳道を利用した深めのカナル型構造を採用し、耳介全体でしっかりと固定されるため、激しいランニングやスイミングでも落ちにくいです。

さらに、極限まで追求したわずか26g超軽量設計。耳にかけていながら、その重さを忘れてしまうほど。一日中つけていても疲れにくい、新しい装着感です。

最高規格のIPX8防水性能

水深20mでもしっかり防水可能

完全一体型のボディによって実現した最高規格のIPX8クラスの防水性能。

運動でかいた汗や突然降り出した雨はもちろん、水深20mでもしっかり防水可能で、音楽を楽しみながら泳ぎたい人に最適。

防水性が高く汚れた場合に水で洗うことも可能なので、普段は汚れを気にせず使用できるのも嬉しいポイント。

※IPX8規格：水深20メートルで30分間水没しても浸水しないレベルです。

音楽をもっと自由自在に

8GB大容量メモリ×Bluetooth 5.4内蔵

「スマホを持ってないから使えない...」そんな時代はもう終わり。

スマートフォンがなくても音楽を楽しめます。8GBの大容量内部ストレージ搭載により、最大約2,000曲をイヤホン内部に保存可能※。 そのため、運動時などにスマートフォンなどの別デバイスを持ち歩いたり、接続したりする必要がなく、いつでもどこでも音楽の世界へ！

Bluetooth 5.4により、接続速度と安定性が大幅に向上。途切れのない快適な音楽再生とクリアな通話を提供します。さらに、マルチポイント対応で、ノートPCで会議中でも、スマホに着信があればワンタッチで切り替え可能。

3色のカラバリ

あなたのスタイルに合わせて選べる

⚫どんなウェアにも溶け込むブラック。

水中でも映える、クールで知的なブルー。

🟡暗い道でも安心、視認性抜群の黄緑色。

あなたのライフスタイルやファッションに合わせて最適な一本をご選択いただけます。

⏰ 最大50％OFFの超早割は数量限定・期間限定です。ぜひお見逃しなく！



【プロジェクト公開日時】6月2日（火）午前11時

【プロジェクトページ】https://camp-fire.jp/projects/952027/view(https://camp-fire.jp/projects/952027/view)

プロジェクトページへ :https://camp-fire.jp/projects/952027/view