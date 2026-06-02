和パスタ専門店「こなな」から、毎年人気の純氷のかき氷3種が登場！6月4日(木)より一部店舗で先行販売スタート！

株式会社ポトマック

毎年人気の、こななの夏の風物詩ふんわりかき氷。

今年も素材にこだわった３種のかき氷をご用意しました。

信州の中央アルプス系深層天然水を原水とした高純度な氷を使用したふわふわのかき氷。

地下250メートルより天然水をくみ上げ48時間かけて不純物を取り除きながら、

ゆっくり凍らせた高純度の氷「純氷」を使用しています。

オリジナルブレンドティーの「こなな茶」でほっとひと息つきながら、こだわりのかき氷をご堪能ください。

チーズクリームのほうじ茶かき氷

〈本日のこなな茶付き〉 税込1480円

福岡県産の八女ほうじ茶で作る自家製シロップは、香ばしさとほろ苦さで大人な味わいに。チーズクリームの甘じょっぱさがほうじ茶と好相性◎黒糖くるみの食感がアクセントです。

チーズクリームの抹茶かき氷

〈本日のこなな茶付き〉 税込1480円

味が濃厚で特有の甘みがある福岡県産の八女抹茶で作る自家製シロップは、抹茶の味わいがしっかりと感じられます。

チーズクリームに北海道産あずきと抹茶を合わせる事で和と洋の素材がほどよく調和した一品。

チーズクリームの苺かき氷

〈本日のこなな茶付き〉 税込1580円

国産の苺を使用し、素材そのものの自然な美味しさを大切にした生シロップを贅沢に使用しており、苺本来の風味とつぶつぶ感が味わえます。口どけの良いチーズクリームと苺の優しい甘み、ミックスベリーの酸味がほどよい一品。

〈販売時間〉14：00～

〈販売店舗〉

●6月4日(木)より

ミント神戸店、須磨パティオ店

●6月18日(木)より

なんばパークス店、神戸ハーバーランドumie店、ピオレ明石店、四条店、KITTE名古屋店、ルミネ池袋店、銀座ノボ店、ルミネ立川店、ルミネ町田店、ルミネ大宮店、こなな＋ TOKYO PASTA店

※エキマルシェ大阪店、阪急三番街店、三宮店、グランベリーパーク店、有明ガーデン店では販売しておりませんのでご注意ください。

こななについて

日本の四季から生まれる素材を丁寧にしっかり愉しむ。

こななの「和パスタ」はすべて日本の味“おだし”を基本にした味付けです。

素材を大切に、そして季節を愉しむ、そんな和の心からこななの和パスタは作られます。