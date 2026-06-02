【FRONTIER】「AMD Radeon RX 9070 GRE」搭載ゲーミングPCの販売を開始

インバースネット株式会社

インバースネット株式会社（本社：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25、代表取締役社長：山本 慶次郎）（以下、当社）は、オリジナルBTOパソコン「FRONTIER」から、AMD製GPU「Radeon RX 9070 GRE」を搭載したゲーミングPCの販売を2026年6月2日（火）午前11時より開始しています。

■製品概要

このたび販売を開始するのは、AMD製GPU「Radeon RX 9070 GRE」を搭載したゲーミングPCです。最新のRDNA 4アーキテクチャを採用した本GPUは、強化されたレイトレーシング性能により、あらゆる解像度で臨場感あふれるゲームプレイを実現します。さらに、優れたコストパフォーマンスも兼ね備えている点が特長です。

ラインナップは、FRONTIERの人気シリーズであるGHLシリーズ、GAMシリーズ、GKシリーズより、CPUおよびCPUクーラー構成の異なる計3機種をご用意しました。いずれのモデルも用途やご予算に応じた幅広いカスタマイズに対応しております。ぜひニーズに合わせて最適な構成をお選びください。

この製品は、FRONTIERダイレクトストア（ https://www.frontier-direct.jp/ (https://www.frontier-direct.jp/)）にて、2026年6月2日（火）午前11時より販売を開始しています。

■AMD Radeon RX 9070 GRE搭載PCはこちら

https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejRadeonG/(https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejRadeonG/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=P01)

FRONTIER_GHLシリーズ

■製品の特長

＜AMD RDNA 4アーキテクチャ採用「Radeon RX 9070 GRE」＞

AMD Radeon RX 9070 GREは、最新のAMD RDNA 4アーキテクチャを採用し、WQHDゲーミングに適したグラフィックスカードです。

48基の演算ユニット、ハードウェアRTアクセラレータ、AIアクセラレータを搭載し、強化されたレイトレーシング性能とAI処理性能により、高画質なゲームを快適に楽しめます。

12GB VRAM、最大2.79GHzのブースト周波数、Peak AI性能1097 TOPSに対応し、最新ゲームでも高いパフォーマンスを発揮します。

さらに、AMD HYPR-RXによるパフォーマンス向上や低レイテンシ化、AMD FidelityFX Super Resolution 4によるAIアップスケーリングにより、より滑らかなゲームプレイをサポートします。

＜人気のタワーケース採用＞

◎GHLシリーズ ： 優れたエアフロー性能と拡張性を誇るフルタワー

GHLシリーズは、高い冷却性能と拡張性を誇るゲーミングPCです。最大7基（※1）のファンを搭載でき、大型水冷CPUクーラーも搭載可能です。裏面配線と電源を区分け配置し、効率的なエアフローによる熱排気が実現しました。（※1）3連水冷クーラー選択時

左サイドの強化ガラスパネルからは、4基の光るケースファンとケース側面に施したRGB-LEDラインに加え、光る水冷CPUクーラーの輝きが楽しめます。ライティングはすべてソフトウェアで制御可能です。

[幅(W):約230mm x 高さ(H):約500mm x 奥行(D):約465mm］

◎GAMシリーズ ： 冷却性能と拡張性抜群のミドルタワー

ヘアライン加工が施されたフロントパネルにワンポイントの赤色LEDを搭載した、シンプルかつエレガ ントなデザインのミドルタワーです。両サイドのメッシュパネルが、抜群の冷却効果を実現します。カスタマイズ性が高く、VGAアームホルダーを標準で装備しているため、大型のグラフィックスカードも搭載可能です。ケースカラーはクールな黒色とインテリアに馴染む白色から選択可能です。

[幅(W):約210mm x 高さ(H):約457mm x 奥行(D):約465mm］

◎GKシリーズ ： 容量30Lのコンパクトサイズミニタワー

滑らかな角丸のシンプルかつスマートな外観で様々なインテリアにも馴染みやすいデザインとなっています。容量約30Lとコンパクトながら、ボトムからトップへのスムーズなエアフローを実現する「垂直エアフロー構造」採用で冷却性能も優れています。

上面にはUSB Type-A 3.2 Gen1×2を備えており、周辺機器の接続も容易です。

[幅約215mm × 高さ約347mm × 奥行約401mm］

●インバースネット株式会社 概要

■本社所在地 ：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25 GRC 横浜ベイリサーチパーク 8階

■設立 ： 昭和26年12月14日

■資本金 ： 10,000万円

■代表者 ： 山本 慶次郎（代表取締役社長）

■事業内容 ： 自社製パーソナル・コンピュータ開発、製造及び販売、他

■取扱商品 ： 自社製パーソナル・コンピュータ（FRONTIERシリーズ）、パーソナル・コンピュータ用周辺機器、各種情報機器