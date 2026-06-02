小寺右子アナの報道部異動・番組卒業を受け、『粋も甘いも』にサニー・フランシス氏が緊急生出演！桑原征平氏らと異色のスペシャルコラボが実現

朝日放送ラジオ株式会社

ABCラジオで毎週水曜日の昼12時から生放送でお届けしている番組『桑原征平 粋も甘いも』（通称：すいあま）。6月3日（水）放送のスペシャルゲストとして、同局の『サニー・フランシスのマサララジオ』（毎週日曜夜６時放送）でパーソナリティを務めるサニー・フランシスさんがゲスト出演します。

今回、番組の垣根を越えた特別コラボレーションが実現した背景には、両番組に共通する「ある大ニュース」があります。

両番組共通のパートナー・小寺アナが報道部へ異動・番組卒業を発表

『すいあま』と『マサララジオ』、双方の番組でパートナーを務め、番組の“顔”としてお馴染みの小寺右子アナウンサー。この度、6月をもってABCアナウンス部から報道部への異動が決定し、両番組を卒業することが、先日の「サニーフランシスのマサララジオ」の番組内で発表されました。

桑原征平×サニー・フランシス、2人の快男児が“右子さん”に贈る言葉とは！？

どちらの番組にとってもなくてはならない存在である小寺アナの卒業を前に、桑原征平さんとサニー・フランシスさんがスタジオで直接対談。これまで番組を支え続けてくれた小寺アナに対し、2人は一体何を語るのか――？

唯一無二の強烈なキャラクターを持つ2人が繰り広げる、本音のマシンガントーク炸裂間違いなしのスペシャルコラボレーションを、ぜひお聴き逃しなく！

【番組概要】

番組名： 桑原征平 粋も甘いも

放送日時： 2026年6月3日（水）昼12時～15時

出演者：桑原征平

パートナー：小寺右子

ゲスト：サニー・フランシス

放送エリア：ABC ラジオFM 93.3 MHz / AM 1008 kHz

パソコン・スマホからはradikoでお聴きください。

https://radiko.jp/share/?sid=ABC&t=20260603120000(https://radiko.jp/share/?sid=ABC&t=20260603120000)

番組ページ：https://abcradio.asahi.co.jp/program/suiama/

番組X: https://x.com/suiama1008?ref_src=twsrc%5Etfw

メール：suiama@abc1008.com