高知・須崎のよさこいチームの地方車制作PTクラウドファンディングに協力

株式会社パンクチュアル

高知県須崎市のよさこいチーム「すさき～真実～（まっこと）」（代表：星野公美）は、2026年8月の高知よさこい祭り本番に向けて、特製地方車（じかたしゃ）の制作を目指したクラウドファンディングを、支援サイト「CAMPFIRE」で実施中（https://camp-fire.jp/projects/945362/view）です。株式会社パンクチュアル（本社：高知県須崎市、代表取締役：守時 健）は、プロジェクト運用支援の形で協力しています。

このプロジェクトは、「すさき～真実～」の新たな挑戦となる特製地方車を制作し、2026年のよさこい祭りで須崎の魅力を発信することを目的としており、目標金額300万円に対して、公開からわずか2日で50万円を超える支援が集まっています（2026年6月2日9時30分時点：支援総額64万4000円、支援者50人）。

※地方車…チームが使用する音響・演奏トラック

プロジェクト背景

「すさき～真実～」は2013年に発足し、コロナ禍を乗り越えながら活動を続けてきたよさこいチームです。代表の星野公美氏は、幼少期に親しんだ「須崎音頭」への想いを原点に2012年から須崎音頭復活プロジェクトを立ち上げ、その活動の延長として同チームを設立しました。

2025年に先代代表が退任し、星野氏が代表に就任。新体制のもと「ここで終わらせたくない」との思いから、2026年のよさこい祭りへの出場と、須崎を象徴する特製地方車の制作に挑戦することを決意しました。

プロジェクト内容

今年のテーマは「初心（はつごころ）」。今年度の「すさき～真実～」衣装をまとった須崎市マスコットキャラクター「しんじょう君」（2016年ゆるキャラグランプリ全国1位）をモチーフにした特別デザインの地方車を制作し、8月10日・11日の本番にて使用します。

資金使途は以下の通りです。

・地方車制作費 100万円

・音響照明一式 50万円

・地方車車両費 20万円

・リターン品費用（送料含む） 約85万円

・手数料17% 55万円

合計300万円

リターン

支援者へのリターンとして、しんじょう君×すさき～真実～コラボの限定グッズ、須崎市の特産品（かつおのたたき）、地方車への乗車体験、地方車への企業名掲載プランなどを用意しています。数量限定品もございます。

スケジュール

・3月～：踊り子募集

・4月下旬：楽曲・振付作成

・5月下旬：地方車デザイン考案

・6月中旬：地方車デザイン決定

・6月下旬：地方車発注

・7月下旬：主なリターン品送付

・8月10日：地方車お披露目

・8月10日・11日：よさこい祭り本番

クラウドファンディング詳細

プラットフォーム：CAMPFIRE（All-or-Nothing方式）

目標金額：3,000,000円

募集期間：2026年5月30日（土）14:00～ 2026年6月30日（火）23:59

プロジェクトURL：https://camp-fire.jp/projects/945362/view

現在の進捗（6/2 9:30時点）：支援総額 644,000円 ／ 支援者50名（目標比21%達成）

須崎市について

高知県のほぼ中央、土佐湾に面した天然の良港を持つ港町（高知市より車で約40分）。発祥の地としても知られる鍋焼きラーメンのほか、カツオ・メジカ・伊勢海老・ウツボなど豊かな海の幸、ぽんかん・みょうがなどの農産物も有名。鳴無神社や横浪黒潮ラインも観光スポットとして知られる。

株式会社パンクチュアルについて

「世界と戦える地域を創る」をミッションに掲げ、ふるさと納税運営やEC事業、地域活性化を通じて本当の地方創生を実現する自治体支援を行っています。実際に支援を行う自治体に住み、住民の一部となり地域の課題解決に向けたソリューションを提供し、豊富な実績とノウハウで地域社会の発展に貢献しています。

■会社概要

社名：株式会社パンクチュアル

代表：代表取締役 守時 健

設立：2020年（令和2年）3月

所在地：高知県須崎市緑町1-12

事業内容：ご当地キャラ運営、EC事業、PR事業、ふるさと納税運営事業

URL：https://punctual.co.jp/