「名古屋瑞穂BMW／BMW Premium Selection名古屋瑞穂」グランド・オープニング・セレモニー開催

ビー・エム・ダブリュー株式会社

ビー・エム・ダブリュー株式会社の正規ディーラーである株式会社ONEモトーレンは、愛知県名古屋市瑞穂地区にて、「BMW 名古屋瑞穂店」のグランド・オープニング・セレモニーを5月29日（金）に開催した。

グランド・オープニング・セレモニーでは、株式会社ONEモトーレン代表取締役の佐々木氏の挨拶より始めり、ビー・エム・ダブリュー株式会社代表取締役社長の上野金太郎も挨拶を行ったのち、両氏を含むテープカットや記念品の贈呈などが執り行われ、中部エリアにおける新たなBMWの旗艦拠点の誕生を祝った

■株式会社ONEモトーレン代表取締役 佐々木 鋭治 氏：

「お客さまがBMWの全てのラインアップから自由にお選びいただく環境が整っている」

オープニングセレモニーは、株式会社ONEモトーレン代表取締役・佐々木 鋭治の挨拶でスタート。新拠点への想いを込め、佐々木は「広範なラインナップを展示し、工場による迅速なメンテナンスを提供しています。ラインナップは非常に豊富であり、お客様がすべてのラインナップから自由に車を選べる環境を整えています。将来的には新しい車がますます登場しますので、愛知のお客様にBMWを楽しんでいただき、より多くの方に私たちのお客様になっていただけることを願っています」と語った。

■ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 上野 金太郎：

「ここに来れば、全車種がみられる、こんな贅沢なショールーム」

続いて、ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長・上野 金太郎より挨拶。新たなショールームコンセプトとBMWの未来への期待を語り、上野は「お客様により一層リラックスした形で商品を見ていただき、さらにその商品が今、最大限の進化を遂げています。従業員の方々が本当に魂を入れて仕事を進めていくというのが一番の秘訣だと思っております。ここに来れば全車種が見られる、こんな贅沢なショールームで、1シリーズから7シリーズ、X1からX7、本当に豊富な車種構成を持っていますので、一つも残さず、全て皆様に見ていただけるような機会をどんどん作っていきたいと思います」と述べた。

名古屋瑞穂店は、1シリーズから7シリーズ、X1からX7にいたるBMWの全ラインナップを一堂に展示する中部エリア最大級のショールームとして誕生。車をいかに美しく見せるかにとどまらず、まるでカフェに立ち寄るようにふらっと訪れ、くつろぎながらBMWの世界観を体感できる空間づくりをコンセプトに掲げる。「全車種が見られる贅沢なショールーム」という上野の言葉が示す通り、これまでのディーラーの常識を超えた新たなBMW体験の場として、中部エリアのファン・潜在顧客への訴求を強化していく。

■最新コンセプト「リテール・ネクスト」を導入した新ショールームがお披露目

「リテール・ネクスト」とは、顧客のニーズや思考を第一に考える「カスタマー・セントリック（顧客中心主義）」をテーマに、魅力的なショールームでの体験を提供することを目的としたBMWグループの新しい販売コンセプト。持続可能な環境配慮型デザインと、デジタルツールを活用した個々の顧客ニーズへの対応を特徴とする。

今回オープンした名古屋瑞穂店は、ONEモトーレンが運営してきた「八事BMW」を移転・刷新したもので、国内71店舗目のリテール・ネクスト導入拠点となる。5階建ての大型施設には、カフェのような落ち着きのある1階ショールーム、7ストールを備えた地域最大級のサービス工場、最大150台を全天候型屋内保管できる認定中古車展示場、さらに雨天時も傘不要で来店できる屋内車寄せを完備。名古屋市瑞穂区の幹線道路「空港線」沿いに位置し、名古屋高速からも目を引く特徴的な外観が、地域におけるBMWの存在感を印象づけた。

■「名古屋瑞穂BMW／BMW Premium Selection名古屋瑞穂」について

住所：愛知県名古屋市瑞穂区二野町9-11

営業時間：平日 11:00～18:00 ／ 土日祝 10:00～18:00

定休日：火曜日・水曜日（祝日の場合は営業）

TEL：052-602-8455

URL：https://one.bmw.jp/ja/nagoya-mizuho

開業日：2026年5月15日（金）

本件に関する読者および視聴者からのお問合わせ先:

BMWカスタマー・インタラクション・センター

フリーダイヤル0120-269-437

受付時間: 平日9:00-19:00、土日祝 9:00-18:00

BMWウェブサイト: http://www.bmw.co.jp