「死にゆくSaaSと生きるSaaS」--BBB基調講演にパトスロゴス 牧野正幸氏、i-plug 中野智哉氏が登壇。AI時代に生き残るSaaSの条件を問い直す対談

TOYNOVA株式会社

OYNOVA株式会社（本社：東京都渋谷区／代表取締役：小林慶嗣）は、2026年6月24日（水）にオンライン開催するBtoBマーケティングカンファレンス『B2B Business Breakthrough（BBB）』の基調講演１.概要を公開します。

■ セッション概要

イベントの詳細へ :https://toynova.co.jp/bbb-2026/?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks&utm_medium=602

基調講演１.「死にゆくSaaSと生きるSaaS、問い直す前提とその先のブレイクスルーへ」では、SaaS市場の構造変化をリアルな経営判断の視点から問い直します。

登壇するのは、人材・HRテクノロジー領域でSaaSビジネスを牽引してきた株式会社パトスロゴス 代表取締役CEO 牧野正幸氏と、新卒採用SaaS「OfferBox」を展開する株式会社i-plug 代表取締役CEO 中野智哉氏。

AI登場によってSaaSビジネスのルールが塗り替えられつつある今、「どんなSaaSが生き残り、どんなSaaSが死にゆくのか」--その分岐点を、実際の経営経験をもつ二者が正面から語ります。

■ 本セッションの主な論点

お申込はこちら :https://toynova.co.jp/bbb-2026/?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks&utm_medium=602

・AIによってSaaSのビジネスモデルは何が変わるのか

・「生きるSaaS」が持っている前提とは何か

・経営者はいま、何を問い直すべきか

■ 登壇者プロフィール

・牧野 正幸 氏（株式会社パトスロゴス 代表取締役CEO）

・中野 智哉 氏（株式会社i-plug 代表取締役CEO）

■ 開催概要

過去シリーズ実績

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57937/table/106_1_dcd0a205ecec6d55099cbc60d0f654bc.jpg?v=202606020151 ]

本シリーズは前回2025年3月オンライン配信において申込総数2,558名・参加者満足度90%を記録。今回は2026年4月13日に渋谷STREAMにてオフライン開催した内容のオンライン配信版として、より広範に届ける目的で開催します。

お申し込みはこちら :https://toynova.co.jp/bbb-2026/?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks&utm_medium=602

■ TOYNOVA株式会社について

TOYNOVA株式会社（旧社名：株式会社ニューピークス、2026年2月18日付で社名変更）は、B2B企業の事業成長を支援するマーケティング・カンファレンス運営会社です。

- 会社名：TOYNOVA株式会社

- 所在地：〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-24-3 西新宿梅村ビル8階

- 代表者：代表取締役 小林慶嗣

- URL：https://toynova.co.jp/

【お問い合わせ先】

TOYNOVA株式会社 BBB運営事務局

メール： info_bbb@toynova.co.jp

URL：https://toynova.co.jp/bbb-2026/