同じ誕生月で集まる「誕生日会」を毎月開催中！“ゆるくつながる”新しい外食スタイルに注目

スターツ出版株式会社

スターツ出版株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：関根赴治)が運営する「OZmall(オズモール)」(会員数500万人)では、「ひとりでも、誰かとでも参加できる」という参加スタイルを限定しない“関係性の自由度”に着目した新しい食体験として、同じ誕生月の参加者が集う「誕生日会」を毎月開催しています。近年、“おひとりさま需要”が拡大する一方で、「誰かとつながりたいが、気を遣いすぎる関係は避けたい」というニーズが生まれていることに着目し、ソロ参加とグループ参加が自然に混ざり合うように設計。“交流”も”ひとり時間”も自分のペースで選べる“ちょうどいい関わり方”を実現しました。「ゆるくつながる外食体験」が新たな選択肢として広がり始めています。

■【最新】6月誕生日会の詳細はこちら https://www.ozmall.co.jp/joshikai/restaurant/event/45609/

SNSのような“ゆるいつながり”をリアルでも

4月誕生日会の様子（マンダリン オリエンタル 東京） 写真左から）イベント当日限定のオリジナルバースデーケーキ／編集部の掛け声で乾杯からスタート／ソロ参加が9割を占める中、新しい交流が生まれた

POINT１）参加方法は“ソロ”でも“グループ”でもOK

「ひとりでゆったり料理を楽しむ人」 「同じテーブルの参加者と自然に会話を楽しむ人」 など、さまざまな過ごし方が同じ空間に共存しています。

POINT２）共通の価値観で生まれる”ゆるいつながり“

「同じ誕生月」と「同じ料理を楽しみたい」という共通の価値観のみで参加者が集まっている点が本イベントの特徴です。こうしたスタイルは、SNS上で見られる「ゆるいつながり」に近い距離感で、深く踏み込みはしないが完全に孤立するわけでもなく、気を遣いすぎない関係性をリアルで体験できる場として支持を得ています。

4月誕生日会 参加者の声（一部抜粋）

境遇も年齢も違う方とお話しできたことがとても貴重な経験になった。レストランの景色もよく、お料理もとっても美味しくて更になかなか食べることができないケーキをお土産にいただけたのがとっても嬉しかったし特別感があった。(40代女性）

とても豪華なランチで驚きました！初対面で２人席だったので、はじめは少し緊張しましたが、たくさんお話しできて良かったです！（30代・女性）

大きいケーキや素晴らしい会場からの景色にテンションが上がりました！同じ席の方ともうちとけて、来年もお会いしたいねと盛り上がって楽しかったです！（30代・女性）

憧れの会場で、一人参加でも気楽に楽しめて、すごく楽しいバースデーになりました。また来年も参加したいです！（50代・女性）

“ゆるいつながり”が生まれる食体験はほかにも！

OZmallでは、こうした共通の価値観から生まれる“ゆるいつながり”を体験できるリアルイベントを昨年から継続開催。過去には、1万円前後のランチプランが即完売するなど、人気の高まりをうかがえます。「誕生日会」以外にも、「おひとり同士のランチ会×ワインペアリング」など、共通の価値観でつながれるイベントを今後も開催していきます。

現在募集中＜6月生まれ誕生日会＞

6月生まれのみんなで祝う誕生日パーティを開催！会場は、東京オペラシティ最上階の「OPERA」。当日は、大きな特製バースデーケーキも登場し、この日だけの特別なランチが楽しめる。参加は1名でも、同じ誕生月のお友達とでもOK。

人数：30名 参加費：8,800円

予約はこちら :https://www.ozmall.co.jp/joshikai/restaurant/event/45609/実施済＜おひとりさま同士のランチ会×ワインペアリング＞

世界的に注目されるワイン生産者ビービー・グラーツが手がける「テスタマッタ」の魅力を体感できるを堪能できるランチ会を、ニューヨーク・タイムズで三つ星の評価を獲得したイタリアン、スカルペッタの東京店で開催。初めましての方と、おいしいワインと贅沢なランチを楽しみました。

参加人数：29名、参加費：8,800円

詳細を見る :https://www.ozmall.co.jp/restaurant/lunch/1p/event/45583/

実施済＜おひとりさま同士のランチ会×100年続く名店フレンチ＞

100年以上続くフランスの名店「オーベルジュ・ド・リル」の東京店で、おひとりさまが4名集まったランチ会を開催。

参加人数：8名（4名×2回実施） 即日完売、参加費：11,132円

30年分のありがとうを込めて。オズモール30周年特設サイト

詳細を見る :https://www.ozmall.co.jp/restaurant/lunch/1p/event/44921/

自分の誕生月に参加できるバースデーパーティ、おひとりさまを応援するアフタヌーンティーやビュッフェイベントなど、心がときめくイベントを毎月開催！

特設サイトはこちら :https://www.ozmall.co.jp/campaign/30th/

＜OZmallとは？＞1996年に女性ライフスタイル誌「OZmagazine」 のWEB版としてスタート。今年30周年を迎えた、「信じられる、ときめきだけ。」を届けるおでかけメディアです。独自の編集力を活かした特集や、レストラン・ホテル・ヘアサロンなどの贅沢なプランがお得に予約できるプレミアム予約サービスを掲載。ユーザーを“友達”と捉え、会員500万人に支持されています。

【取材申込・問い合わせ先】 スターツ出版株式会社 広報 白土 TEL:03-6202-0311 Mail : contact-stp@starts-pub.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d607-2173-093f4eabb24bdfa776fa9dc711321ded.pdf