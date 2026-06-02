《7月2日（木）》「HOTEL AO KANAZAWA」でハーブのキッチンブーケを作るワークショップを開催します！

株式会社フォンス《ハーブブーケ》イメージ

2024年9月に開業した金沢・兼六園下の「HOTEL AO KANAZAWA」では、室生犀星が愛した犀川沿いに店を構えるフラワーショップ「Nuage」とのコラボレーションによる、ハーブを使ったキッチンブーケを作るワークショップを7月2日（木）に開催いたします。

昨年12月に開催した「クリスマスリース ワークショップ」「しめ縄 ワークショップ」に続く、第3弾となる今回の「キッチンブーケ ワークショップ」は、様々なハーブを使って爽やかなブーケ作りをご体験いただけます。

キッチンをハーブで彩り、香りを楽しむ、そんな夏支度はいかがでしょうか。

ワークショップのあとは、ホテル内の食処「金沢 酢重」で選べるランチをお召し上がりいただけます。

《選べるランチ》地魚の海鮮丼《選べるランチ》鯵フライの盛り合わせ

《日時》2026年7月2日（木）※ご予約制 / 定員に達し次第受付を終了いたします

◆10：30～ ワークショップ＋ランチセット付き 8,800円（税込）

《ランチ》下記より当日お選びいただけます。

◆地魚の海鮮丼 ◆鯵フライの盛り合わせ

◆石川丸芋とろろと自家製漬物盛り ◆鶏の唐揚げ

《会場》HOTEL AO KANAZAWA 地下1階

《作品》「ハーブのキッチンブーケ」を作るワークショップ

《予約》https://hotelao.jp/kanazawa/workshop_reserve/

《問い合わせ》TEL：076-223-4630（9：00～21：00）

HOTEL AO KANAZAWAについて

金沢は、歴史と伝統文化が香る町並みに、絶えず新しい要素を取り入れ、輝きと洗練を増してきた地。「雅な伝統」と「斬新なアート」を体験できる旅先として、国内外の人々を魅了しています。

HOTEL AO KANAZAWAは、兼六園から徒歩2分という立地にありながら、静寂の中に歴史とモダンが調和する空間で皆さまをおもてなしいたします。

《HOTEL AO KANAZAWA》外観

《開業日》2024年9月1日(日)

《客室数》15室(19平米～61平米)

《チェックイン》15:00から

《チェックアウト》11:00まで

《住所》石川県金沢市兼六元町1-1

《電話番号》076-223-4630

《アクセス》JR 「金沢駅」よりバスで約15分

《HP》 https://hotelao.jp/kanazawa