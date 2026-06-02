英会話アプリ「モチスピ」が公開。英会話はアプリで学ぶ時代が始まる！

株式会社Astran

株式会社Astran（本社：東京都江東区）は、「モチスピ」をiOS, Android向けにリリースしました。

「モチスピ」は、理想の英会話学習プロセスを徹底的に追求した結果として、生まれた英会話アプリです。

英会話学習の基本的なスタイルはずっと変わっていません。「モチスピ」は今日それを変えました。「モチスピ」は、英会話教室の先生を超えるレベルの先生を完全再現。これが、アプリ内の分析機能、ヒント機能、記憶機能などと組み合わさって、英会話学習をこれまでとは完全に異なる次元に到達させました。

これまで、英会話学習では、時間や場所の確保、同じ先生に習い続けることの難しさ、費用といった様々な障壁がありました。これらは今や存在しません。モチスピによって、「スマホで楽しく遊んでいるだけで、英語を話せるようになる」そんな時代に突入しました。

モチスピの代表的な特徴：

１.ネイティブの先生といつでも英語で話し放題

２.すべての会話を記録・分析し、復習につなげる会話のアシスト

３.約2,000シーン＋英語フリートークで幅広い英会話シチュエーションに対応

４.学習成果を可視化し、続けたくなる仕組みを搭載

５.英単語アプリ「モチタン」と完全連携

背景～モチタンとモチスピ～

株式会社Astranは、2023年の楽しすぎる英単語アプリ「モチタン」リリース以降、2025年にはAppStore1位（教育カテゴリ）を獲得、多くのプレイヤーに愛されるアプリへと成長しました。また、アップデートを重ね、英語学習に本気で向き合うサービスづくりを続けてきました。

Astranは、これまで培ってきた英語学習のノウハウと、学習を楽しく継続させるための設計思想をもとに、英会話という新たなフェーズに進み、英単語学習で身につけた知識を、実際に話せる力へとつなげる英会話アプリ「モチスピ」を新開発しました。

モチタンの名前は、「モチベーション」と「英単語」から来ています。学習において、最も大切なのはモチベーション。その思想を「モチスピ」も受け継ぎました。

楽しすぎる英会話アプリ「モチスピ」。その思想は、楽しすぎる英単語アプリ「モチタン」から完全に継承されています。

モチスピの特徴

特徴1：ネイティブの先生といつでも英語で話し放題

モチスピでは、面倒見の良いネイサン先生と、時間や場所を気にせず英会話の練習ができます。何を話せばよいかわからない場合でも、先生が話題を提供してくれるため、初心者でも会話を始めやすい設計です。また、会話に詰まった時はヒント機能を使い、声に出すだけで、誰でも会話を続けることができます。

特徴2：すべての会話を記録・分析し、復習につなげる会話のアシスト

会話後には、リスニング力・流暢さ・文章構築・発音・語彙・文法といった標準的な項目はもちろん、上手に使えたフレーズ、苦手なフレーズ、より自然に使える表現などを、細部まで細かく分析します。学習データは、自動的にフレーズ帳に整理され、復習に活用できます。

特徴3：約2,000シーン＋英語フリートークで幅広い英会話シチュエーションに対応

ビジネス、留学、海外旅行、日常英会話、英検(R)︎二次の面接対策など、約2,000のシーンを搭載。超初心者から上級者まで、目的やレベルに合わせて幅広く英会話を練習できます。また英会話の先生と自由に会話するモードも搭載。選んだトピックで会話するもよし、完全に自由に会話するもよし。徹底的に会話力を練習できます。

特徴4：学習成果を可視化し、続けたくなる仕組みを搭載

学習内容は記録として残り、過去の会話内容・分析内容を全て参照することができます。学習状況や、平均分析スコア、習得フレーズ数、継続記録などをグラフや表で確認できます。ランキング、フレンド、キャラクター、アイテムなどの要素もあり、英会話学習を楽しく続けられる体験を目指しています。

特徴5：英単語アプリ「モチタン」と完全連携

モチスピは、英単語アプリ「モチタン」と同じモチタウン上で連携します。単語、フレーズ、キャラクター、連続記録、学習記録、BP、市民ランクなどを共通化し、英会話で言えなかった単語をモチタンで復習する、モチタンで学習した単語を英会話で練習するなど、単語学習と英会話学習をつなげて学べます。モチタンには、どの単語をあなたが覚えていて、どの単語がうろ覚えで、どの単語が忘れかけかのデータが溜まっています。モチスピの先生は、あなたの語彙力を完全に把握した状態で英語を話してくれます。

ダウンロード方法

モチスピはApp Store、Google Play ストアからダウンロードできます。

モチスピのダウンロード：

https://motitown.astran.jp/PzWDP2

モチタンのダウンロード：

https://motitan.astran.jp/V3rAOr

※英検(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。