【開催レポート】野田ほたるローズガーデンにて無料終活セミナーを開催。墓じまい・おひとりさまの備え・成年後見制度を3テーマで解説、31名が参加。【株式会社前方後円墳】

株式会社 前方後円墳

日本独自の「古墳文化」を現代に蘇らせる株式会社前方後円墳（本社：東京都港区、代表取締役：竹田恒泰、以下「当社」）は、2026年5月30日（土）、千葉県野田市の野田ほたるローズガーデン内・正恵寺にて、無料終活セミナー「終活まるわかり講座」を開催いたしました。当日は31名の方にご参加いただき、終活の基礎から実践的な備えまでを3つのテーマに沿って解説いたしました。

開催概要：初夏のバラ咲く正恵寺に31名が集う

2026年5月30日（土）、千葉県野田市の野田ほたるローズガーデン内に位置する正恵寺にて、当社主催の無料終活セミナーを開催いたしました。

バラの見頃を迎えた初夏の境内に、「古墳の窓口」ご登録者を中心とした31名にお集まりいただきました。既に竹田式古墳墓をご購入いただいた方も、これからお墓をご検討の方も、ともに和やかな雰囲気のなかでセミナーをお楽しみいただきました。

講師は当社 法務・カスタマー部の矢壁が担当し、終活にまつわる3つの主要テーマについて、具体的な事例を交えながら丁寧にご説明いたしました。

テーマ１.「墓じまい・供養」――年間17.6万件の墓じまいを、お墓の"お引越し"として前向きに考える

セミナーの第一テーマでは、近年急増する「墓じまい」を取り上げました。厚生労働省の統計によれば、全国での改葬（墓じまい）件数は年間17.6万件にのぼり、社会的な課題となっております。

当社では墓じまいを「お墓の終わり」ではなく「お墓のお引越し」と捉え、故人への供養を途絶えさせることなく次のステップへとつなぐ考え方をご紹介いたしました。改葬の手続きの流れや費用の目安、行政への届出の方法についても具体的にご説明し、「難しそう」というご不安を和らげることを意識いたしました。

永代供養機能を備えた「竹田式古墳墓」は、こうした墓じまい後の受け皿としても、全国からお選びいただけます。

テーマ２.「お一人様の終活」――夫婦でも、いつかは一人になる。他人事ではない備えとは

第二テーマでは、「お一人様の終活」を取り上げました。「一人暮らし」や「お子様のいらっしゃらない方」に限らず、夫婦でも必ずどちらかが先に亡くなるという現実に向き合い、「いつかは一人になる」という視点から終活の必要性をお伝えいたしました。

具体的には、死後事務委任契約（葬儀・諸手続きなどを第三者に委ねる契約）や、緊急連絡先・財産の整理方法についてご説明いたしました。「自分が亡くなった後、誰が何をしてくれるのか」を事前に取り決めておくことで、ご家族への負担を最小化し、ご自身も安心して日々を過ごせるようになります。

参加者からは「自分事として初めて考えるきっかけになった」というご感想も寄せられました。

テーマ３.「成年後見制度」――元気なうちに決めておく「任意後見」のすすめ

第三テーマでは、「成年後見制度」についてわかりやすくご説明いたしました。認知症や病気などにより判断能力が低下した際に財産を守る制度ですが、「法定後見」と「任意後見」の違いについては、あまりご存知でない方も多くいらっしゃいました。

セミナーでは特に、元気なうちに自らの意思で後見人を選べる「任意後見」の重要性をご案内いたしました。法定後見は家庭裁判所が後見人を選任するため、必ずしも希望通りの人物が選ばれるとは限りません。一方、任意後見は信頼できる方や専門家と契約を結ぶことで、ご自身の望む形での財産管理・身上保護が可能となります。

「制度の名前は知っていたが、具体的に何をすればいいかわからなかった」という参加者の声が多く、今後のセミナーでの詳細解説を望む声も多数いただきました。

全参加者に無料配布：弊社オリジナル「終活まるわかりハンドブック」

セミナー当日は、当社が制作したオリジナル冊子「終活まるわかりハンドブック」を全参加者に無料でお配りいたしました。

本冊子は、終活の基礎知識から実際の手続きの流れ、費用の目安、専門家への相談方法まで、終活に必要な情報を一冊にまとめたものです。セミナー後もご自宅でじっくりとお読みいただけるよう、図解やチェックリストを交えてわかりやすく構成しております。

「持って帰って家族と一緒に読みたい」というご感想も複数いただきました。今後開催いたしますセミナーでも、継続してお配りしてまいります。

参加者アンケート結果

セミナー終了後に実施したアンケートでは、大変ありがたいご評価をいただきました。

「内容のわかりやすさ」については約90%以上の方が「わかりやすかった」とご回答。「次回のセミナーにも参加したいか」という問いには約83%の方が参加意向をお示しくださり、多くの方にご満足いただけた一日となりました。

参加者からは以下のようなご感想も寄せられております。

「ここでよかった。安心した。」 「自分自身のお後のことを考えるきっかけになった。」 「丁寧なご案内とセミナーをありがとうございました。終活について具体的に考える機会を頂きました。」 「スタッフの皆様のお心遣いに感心いたしました。」

また、次回ご希望テーマとして「死後事務委任」「成年後見制度の具体的な事例」「墓じまいの詳細な手順」「費用の具体的な説明」など、多数のご要望を頂戴いたしました。皆様のご声援を励みに、より充実した内容でのセミナー開催を目指してまいります。

代表 竹田恒泰による野田古墳墓 現地説明会のご案内

6月13日（土）野田ほたるローズガーデン古墳墓にて、現地説明会を開催致します。

古くから日本人が大切にしてきた「お墓のカタチ」

構想から企画・開発まですべてを手がけた代表 竹田恒泰より、古墳墓のこだわりや魅力を余すことなく解説させていただきます。

永代供養・樹木葬のお墓を探している方、墓じまいを検討中の方、古墳墓に興味のある方、ぜひご参加いただけたましたら嬉しく存じます。

▼お申し込みはこちら▼

forms.gle/cyuhkjNBsBFk6GQN9

- 説明会でお話しする内容（予定）-

古墳墓の歴史的背景と誕生の経緯

野田ほたるローズガーデンの古墳墓の構造

仕様・管理体制

永代供養の考え方

費用の考え方と契約までの流れ

質疑応答

株式会社前方後円墳について

当社は、日本古来の前方後円墳を忠実に再現した樹木葬「古墳墓（こふんぼ）」の開発・販売を行う終活関連事業者です。現在、千葉県・香川県・大阪府において3基の古墳墓が完成・販売されており、全国で100基の古墳墓の開発を目指しています。

古墳墓の契約・決済は、ECサイト「古墳の窓口」にてすべて完結します。また、同じお墓に入る方同士が生前に交流できる機会として「古墳同窓会」を開催するなど、新たな供養文化の創出にも取り組んでいます。

▼古墳の窓口▼

https://madoguchi.kofun.co.jp

「古墳墓」とは

古墳時代には、有力者の御霊を鎮め、安らかに眠ることを願って古墳が築かれました。

なかでも前方後円墳は、特に地位の高い方のためにつくられた特別なお墓です。

当社古墳墓はかつての大王墓を考古学者と共に忠実に再現し、少子高齢化の現代のニーズに合った永代供養墓・集合墓として復活させた稀有なお墓です。

永代祭祀・供養

年2回の御霊祭り・供養を将来にわたって霊園がおこないます。

毎年のお支払い不要

お支払いはこ契約時のみ、以降管理費等一切かかりません。

後継者不要

おひとり様や、お子様・お孫様に負担をかけたくない方も安心。

古墳墓の開発状況

古墳墓の最新情報は『古墳の窓口』メール配信にてご確認ください。

▼ 『古墳の窓口』お客様登録 ▼

https://madoguchi.kofun.co.jp/entry

・全国の古墳墓開発状況

・当社の取り組みや新サービスのご紹介

・ご指定地域の新規古墳墓に関する情報

・ご指定地域の現地説明会、現地見学会の情報

当社サイト『古墳の窓口』は、古墳墓のご契約、納骨・祭祀の予約、式年祭・年忌法要の確認まで、お申し込みからご契約後に必要な各種機能を備えています。

▼古墳の窓口▼

https://madoguchi.kofun.co.jp

報道関係者のお問い合わせ

株式会社 前方後円墳

広報担当：丸茂

電話番号：03-6453-6662

メール：marumo@kofun.co.jp

会社概要

会社名：株式会社前方後円墳

代表取締役：竹田恒泰

所在地：東京都港区芝五丁目13番16号

設立年月日：令和6年4月1日

販売サイト：古墳の窓口 https://madoguchi.kofun.co.jp

公式HP：https://kofun.co.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/@zkf_kofun

Instagram：https://www.instagram.com/zenpokoenfun_jp/

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