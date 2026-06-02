ZARAとCARAMEL マルチシーズンにわたるコラボレーションを発表

株式会社ＩＴＸジャパン

1999年、Eva Karayiannis(エヴァ・カラヤニス)によってロンドンで設立されたCaramel。当時

幼い子どもを持つ母親だったエヴァがキッズウェア市場において、自身の求めるものが存在して

いないと感じたことから誕生しました。ファッションを愛し、才能ある若いデザイナーを見出す

ことに喜びを感じていた彼女は、子供服選びにも同様の情熱を注ぎましたが、美しさと丁寧に考

え抜かれたデザインを兼ね備えた服を求める彼女の想いに応えるものは見当たりませんでした。



「どれもとてもクラシックなデザインで、パフスリーブやギャザーの入ったウエスト、そして色

はピンクかブルーばかり。反対にあるのは、トラックスーツのようなものばかりでした。」と彼

女は語ります。



ロンドンのブロンプトン・クロスにオープンしたCaramelの第一号店は、自分のスタイルを子ども

や生活にも取り入れたいと考える親から高い支持を集め、次第に熱心なコミュニティが築かれま

した。「常に少し型にはまらないものを目指して、物事の限界まで挑戦したいと思っています。

正統派の美意識よりも、英国的なエキセントリックさにこそ魅力を感じています。」



Caramel Londonは現在、より洗練された、丁寧なキッズウェアのあり方を形づくってきたブラン

ドとして広く認知されています。素材、プロポーション、仕立てに対する徹底したこだわりと、

子どもたちの動きや暮らしへの深い理解を基盤に、その評判を確立してきました。世界各国の専

門的な織物メーカーや職人との密接な協働を通じて、Caramelは素材の本質と耐久性に根ざした

独自のデザイン表現を育んできました。こうした姿勢は、現在に至るまでブランドの核となって

います。

本コラボレーションは、Zaraのデザインおよびプロダクトチームとの密接な連携によって開発さ

れ、Caramelのデザイン哲学とZaraが持つグローバルスケールでの商品開発・展開力とのバラン

スを体現しています。エヴァは生地選定から服の構造設計、スタイリング、ビジュアル表現に至

るまでのすべてのプロセスに携わり、一貫したビジョンのもとでコレクションは完成されました。



「ワードローブ」を軸に構成されている本コレクションは、汎用性、快適さ、着やすさを重視し

ています。ユニフォームやメンズウェアに着想を得た素材使い、そして控えめで現代的なカラー

使いといった、エヴァの長年のインスピレーションを取り入れ、着る人を規定するものではなく

、その人らしさをを引き立てるようデザインされています。



「子どもたちが毎日の暮らしの中で自然に着られて、自分らしく楽しめる服を作りたいのです」

とエヴァは語ります。「常に大切にしているのは、子どもたちがありのままの自分でいられて、

自由に個性を表現できること。左右違う靴下を履いたっていいし、思い思いに楽しんで欲しいの

です!」

Zaraにとって本コラボレーションは、独立したデザイン視点を積極的に取り入れながら、キッズウェアカテゴリーにさらなる奥行きをもたらす継続的な取り組みの一環です。Caramelとのパートナーシップを通じて、Zaraはクリエイティブな誠実さとアクセシビリティを兼ね備えた、独自のデザイン視点をグローバルな顧客層へ提案します。

本コレクションは、Caramelが大切にしてきた素材‧ フォルム‧ 機能性へのアプローチを、より幅広い文脈へと展開。思慮深くデザインされたワードローブを、より多くの人々へ届けます。

キッズウェアに加え、ウィメンズウェアおよびアクセサリーによる限定カプセルコレクションも展開。上質な素材、卓越したテーラリング、そして快適な着心地へのこだわりを反映した、シックで統一感のある多用途なワードローブを提案します。

Caramel x Zaraは、6月3日(水)より、ZARA 新宿店、心斎橋店、グラングリーン大阪店、及びオンラインストアにて発売開始予定です。

コレクションのローンチを記念して、6月3日(水)、大阪・うめきた公園 サウスパーク・サウスプラザ（雨天の場合はロートハートスクエアうめきた）にて、12:00-18:00の間、1日限定のイベントを開催予定です。会場では、期間限定の芝生空間の中で、子どもたちやファミリーに向けたワークショップを展開するほか、特別なフードやドリンクもご用意しています。

※荒天時は、イベント内容の変更、中止または延期となる場合がございます。最新情報はZARA公式ウェブサイトおよび公式SNSにてご確認ください。

併せて、6月3日(水)から、 グラングリーン大阪店では、本コレクションをフィーチャーした特別なポップインを展開します。

KIDS

価格帯：

KIDS \1,290~\8,590

WOMEN

価格帯：

WOMEN \3,590~\19,990

ZARAについて

ZARAは、Pull&Bear、Massimo Dutti、Bershka、Stradivarius、Oysho、ZARA Homeを展開するグローバルファッションカンパニー「Inditex」の一員です。Inditexは継続的なイノベーションと顧客サービスを基盤とし、98の市場と200を超えるオンライン市場を有する高度に統合されたプラットフォームを運営し、2040年までの気候中立達成を目指しています。

ZARAは1998年、東京・渋谷で日本に初出店して以来、全国で店舗網を着実に拡大し、現在は日本国内で59店舗を展開しています。

Caramelについて

Caramelは、エヴァ・カラヤニスによって設立されたロンドン発のブランドです。キッズウェアおよびウィメンズウェアにおける洗練されたアプローチで知られ、素材、フォルム、機能へのこだわりを軸に、品質、長く愛用できるものづくり、そして個性を大切にしたコレクションを展開しています。

お客様お問い合わせ先：

Zara Customer Service / ザラ カスタマーサービス

www.zara.com