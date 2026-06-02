ユーソナー、独自のAI機能「u脳」を開発、各サービスに実装へ～第１弾は名刺管理アプリ「mソナー」。企業サマリや営業の打ち手の提案も～

ユーソナー株式会社

ユーソナー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長：福富七海、以下ユーソナー）は、独自のAI機能「u脳」（ゆうのう）を開発、提供を開始しましたのでお知らせします。

ｕ脳は、ユーソナーが保有するLBC（日本最大の法人企業データベース）※とユーザー企業が固有に持つ情報を集約してアウトプットする企業支援AIです。

ネット検索を情報源としている既存のAIとは異なるものです。

■「u脳」の開発背景と特徴

ユーソナーのAI「u脳」機能のロゴマーク

u脳は、日本最大の法人データベースLBCの企業情報を活用しています。

LBCは、信頼できる協力会社のデータベース、裏付けのある各種のニュースソース、各企業のサイト、460万社の商業登記やそれに関連する不動産登記など、すべて信頼できる公的情報をベースに構成されています。

u脳は外部へ情報が流出することのない閉鎖環境です。u脳のユーザー企業は、閉じた安全なデータ環境において、ユーザー企業しか持ち得ない「名刺交換情報」や「取引先情報」（SFA連携情報）、「営業活動情報」（ｍソナーのトーク機能、カレンダー機能）といった特定の情報を活用します。

u脳を使うことで、精度の高い顧客インサイトや営業支援を提供できます。

■「u脳」実装の第１弾はｍソナー

u脳は、第１弾として、企業情報&名刺管理アプリ「ｍソナー」に実装しました。

ｍソナーの「企業」タブで検索後、左上の「u脳」ボタンを押すと最新のAI企業サマリを生成し、自社の固有の特徴と相手企業との関係性をもとに、相手企業の詳細情報と、アプローチ方法を提案します。

◯主な表示項目

総合所見 推奨アクション、取引情報、要注意情報（反社等）、企業動向、業界トピック、成長性・財務動向、自社サービスとの関連性、自社との接点（接点のある担当者、接点回数、最終接点からの経過日数）

◯ご利用シーン

商談前などに素早くチェックすることで、営業準備の効率化やニーズにあったアプローチに役立てることが期待できます。

■「u脳」のご利用について

「u脳」画面イメージサンプル

◯６月より無償での提供をスタートし、７月１日より有償でのご提供とさせていただきます。

◯ご利用条件など詳細は、当社サイトお問い合わせフォームまたは営業担当へお願いいたします。

u脳は、AIを単なる“個人の便利な道具”として使うだけではなく、日々の提案・問い合わせ対応・失注理由・成功事例などの知を組織に積み上げ「会社の知能」を育てるという考え方に立って開発しています。

今後も順次、各サービスに展開し、ユーザー企業様へ提供してまいります。

＜ 企業情報＆名刺管理アプリ「ｍソナー」について＞

「手のひらで、法人データ丸わかり。」がキャッチフレーズ。日本最大の企業データベースを搭載した「名刺管理アプリの進化系」です。

企業調査から名刺管理、社内コミュニケーションまで、ビジネスにおける速やかな情報流通をひとつのスマホアプリに集約。スマホまたはスキャナーで名刺を取り込むと瞬時にデータ化、該当する企業データと連携します。

名刺でわかる以上の情報をチェックできるほか、CRM/SFAと連携しての活用はもちろん、チャットや内線機能付きなので別アプリを立ち上げてのコミュニケーションも不要です。

PCブラウザ版の「ガイドソナー」もあります。

https://usonar.co.jp/content/msonar/(https://usonar.co.jp/content/msonar/)

※「LBC」について

日本全国の事業所に11桁の管理コードを採番したユーソナーの法人データです。業種や売上高、利益、従業員数、固定IPアドレスなど豊富な企業の属性情報を紐付けて一元管理しています。

取引先データを「LBC」と突合することで、取引先を除いた精微なターゲティングを可能にします。

日本最大...日本企業の本社及び事業拠点データ保有数の自社調査結果から（2026/５/１）

https://usonar.co.jp/service/usonar/index.php#serviceLbc(https://usonar.co.jp/service/usonar/index.php#serviceLbc)

＜ユーソナー株式会社について＞1990年の設立当初より、法人間取引(ＢtoＢ)データ関連の課題に対応すべく、日本最大級の法人企業データベース「LBC」を独自に構築・維持してきました。

高品質で正確なデータを収集整理する独自の技術と、人工知能など最先端の知見も駆使し、より精確なビジネス戦略の立案を支援するため、顧客データ統合ソリューション「ユーソナー」を提供しています。経営戦略プラットフォーム「プランソナー」や、企業情報＆名刺管理アプリ「ｍソナー」、登記情報ダウンロードツール「登記ソナー」などお客様の課題を解決できる様々なクラウドサービスを展開しています。

サイトURL：https://usonar.co.jp/service/usonar/(https://usonar.co.jp/service/usonar/)

会社名:ユーソナー株式会社

所在地:東京都新宿区西新宿3丁目20-2 東京オペラシティ15階

代表者:代表取締役会長 福富 七海、代表取締役社長CEO 長竹 克仁

設立:1990年9月10日

株式上場:東京証券取引所グロース市場 証券コード 431A

業務内容:データベースマーケティング支援事業

URL:https://usonar.co.jp/(https://usonar.co.jp/)

本件お問い合わせ先：ユーソナー株式会社広報担当（桧山・高橋） メール：pr@usonar.co.jp