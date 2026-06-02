【不登校や行きしぶりに悩む保護者に向けて、フリースクールここがオンラインシンポジウム開催】「不登校」の正体　～モチベーショングラフで振り返る母と娘の軌跡～

特定非営利活動法人ここ増え続ける不登校の裏で、誰にも言えない「子どもとの関わり方」で悩む保護者の孤立

全国の小中学生における不登校者数が過去最多を更新し続ける今、不登校は社会問題として大きく取り上げられています。しかし、支援の目は子ども自身に向くことが多く、その裏で「朝の第一声に何と言えばいいのか分からない」「我が子の笑顔が消えていくのを隣で見るのが辛い」と、日々の関わり方に一人で悩み、自分を責め続けている保護者の存在が見過ごされがちです。

保護者が家庭内で孤立し、不安から子どもを追い詰めてしまう二次的な悪循環を防ぐためには、「同じ痛みを乗り越えた経験者のリアルな声」に触れ、関わり方のヒントと安心感を得られる場が不可欠です。

当フリースクールは、子どもを支える土台である保護者が「一人ではない」と安堵し、明日からの子どもとの向き合い方に希望を持てる社会を目指すために、本シンポジウムを定期的に開催しています。

あのとき、かけてほしかった言葉・逆効果だった言動を当事者に聞いてみる。

今回のインスタライブでは、不登校経験のあるフリースクール卒業生とそのお母さんに直接登壇していただき、当時のことを赤裸々にお話ししていただきます。

「実はこれをされたのがうれしかった」「苦しかったセリフ」など、専門家の声ではなく、当事者だから伝えられるリアルな話を”子どもの本音”と”親側の関わり方の工夫”について、実体験ベースでお話しいただきます。

モチベーショングラフで可視化する、あのときから現在までの軌跡

不登校の始まりから、フリースクールこことの出会い、そして現在にいたるまでの心の浮き沈みをグラフ化して振り返ります。いま、不安の渦中にいる保護者へ、「今はどん底に見えても、ここからどう変化し、乗り越えていけるのか」という未来の見通しと確かな希望をお届けします。

誰でも簡単に参加できるインスタライブ

今回はフリースクールここ公式インスタライブから、オンラインにて開催いたします。

「外の相談会に行く勇気がまだ出ない」「自分の家庭の状況を人に知られたくない」という保護者の方でも、自宅からリラックスして視聴できます。

匿名でのコメントや、今まさに抱えている関わりの悩みをその場で登壇者に質問することも可能です。

「全てを一人でできること」が自立ではありません。まずは大人が肩の力を抜き、子どもが『ありのままのジブン』でいられる安心を。

私たちが考える自立とは、何でも一人でできるようになることではなく、自分の「できなさ」をさらけ出し、人に頼り、互いに助け合って生きていけることです。

しかし、我が子の不登校に直面する保護者の多くは、「みんなと同じにさせなければ」と自分を責め、日々の関わり方に一人で悩み、孤立しています。

子どもが『ジブンのものさし』を大切に歩み出すためには、まず一番近くにいる親御さんが肩の力を抜いて笑顔を取り戻すことが何より大切です。今回は、かつて悩み抜いた末に自分たちの道を見つけた卒業生親子が、当時の葛藤や『本当に嬉しかった関わり』を赤裸々にお話しします。

決して一人で抱え込まず、この親子の歩みを通して「このままで大丈夫なんだ」という安心感と、明日からのヒントを受け取ってください。

【開催概要】

日時：6月13日（土）10:30～

開催方法：フリースクールここ 公式インスタグラム（@npo_koko）にてライブ配信

参加費：無料

公式Instagram：https://www.instagram.com/npo_koko

【メディア関係者様へ：取材・撮影について】

本件に関して、代表・登壇者へのインタビュー取材、および顔写真・動画の撮影が可能です。お気軽にお問い合わせください。

【法人概要】

法人名：特定非営利活動法人ここ

代表者：三科元明

所在地：〒564-0032 大阪府吹田市内本町1-19-7（フリースクールここ吹田校【あまかり】）

URL：https://npokoko.org/