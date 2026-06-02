【TVアニメ『ゆるキャン△ SEASON３』】Tシャツ リンバイクgraphicシリーズ発売！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

有限会社アクロス様より、【TVアニメ『ゆるキャン△ SEASON３』】Tシャツ リンバイクgraphicシリーズ登場！

こちらをヴィレッジヴァンガードオンラインで受注開始いたしました。

【受注締切：2026年6月15日(月)10時】まで！

詳細を見る :https://vvstore.jp/feature/detail/12751

■Tシャツ リンバイクgraphicシリーズ

アウトドアフリークに人気の新鋭カジュアルブランド「SEVENTH SENSE WEAR」コラボレーション。イラストレーターtil_otani氏によるグラフィカルに描き起した「リンのバイク」を、大人が着こなせるアパレルとして遊び心溢れるデザインに仕上げました。

肌触りの良い良質なコットンのボディで、シーンを選びません。

ユニセックスで楽しめる定番のTシャツ。ツーリングやキャンプに最適です。

左胸にはリンのヘルメットとナンバーをデザイン。背面の「YURUCAMP△」は豪華な刺繍仕上げ、左袖にはリンのバイクとお揃いに初心者マークをアレンジしています。

▼商品詳細

各\6,490(税込)

【商品サイズ(cm)】M：着丈72、身幅58、肩幅52、袖丈23(cm) / L：着丈74、身幅60、肩幅54、袖丈24(cm) / XL：着丈76、身幅62、肩幅56、袖丈25(cm)

【素 材】綿100%

【生 産 国】中国



(C) あfろ・芳文社／野外活動プロジェクト

【受注締切：2026年6月15日(月)10時】まで！



▼販売ページ

https://vvstore.jp/feature/detail/12751



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