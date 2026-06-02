第98回アカデミー賞ノミネート作品『ARCO／アルコ』でAMG在校生が豪華キャストと共演【産学共同プロジェクト】

学校法人吉田学園(C)2025 Remembers / mountainA / France 3 CINEMA

AMGが創立以来掲げる教育理念「産学共同・現場実践教育」のプロジェクトの一貫として、AMGエンタテインメント制作のアニメ『ARCO／アルコ』に声優学科の在校生4名が出演いたしました。

海外で高い評価を受け、第98回（2026年）アカデミー賞長編アニメーション映画賞にノミネートされた注目作『ARCO／アルコ』は、2026年4月より日本全国で劇場公開がスタート。

初日舞台挨拶での黒川想矢さんと堀越麗禾さん

メインキャストの未来からやってきた少年・アルコ役には『怪物』『国宝』の黒川想矢さん、2075年の地球で暮らす少女・イリス役には、日本舞踊市川流の舞踊家として四代目市川ぼたんの名跡を持つ堀越麗禾さんが担当しました。

さらに、梶裕貴さん、山里亮太さんら豪華キャストが出演。AMG卒業生である前野智昭さん、落合福嗣さん、日向未南さん、伊駒ゆりえさんとの共演も実現しました。

AMGでは、在学中からプロの現場を経験することで、実践的なスキルを培います。在学中から商業作品に参加できることも、本学院の大きな特徴です。

〈出演者情報〉

アルコ 役／黒川想矢［舘プロ所属］

イリス 役／堀越麗禾［ブルーミングエージェンシー所属］

ドゥギー 役／山里亮太［吉本興業所属］

ミッキ 役／梶裕貴［FRACTAL所属］

ストゥイー 役／前野智昭［アーツビジョン所属／2003年卒］

フランキー 役／落合福嗣［青二プロダクション所属／2015年卒］

クリフォード 役／伊駒ゆりえ［81プロデュース所属／2020年卒］

アルコの母 役／日向未南［アクセルワン所属／2018年卒］ ほか

〈AMG 声優学科 在校生4名（収録当時）が出演いたしました〉

アダ 役／羽田 奈々

「プロ声優の先輩と共演できる貴重な機会だったため、書類審査やオーディションについての質問をしてみました。とても親身に教えて頂き、一生忘れない大切な思い出になりました。」

ロボット 役／植木 健太

「特に印象に残ったのは、ブースの中の空気感です。いざ本番が始まると一気に切り替わるメリハリと、音響監督からのディレクションに即座に応える対応力は本当にすごいと感じました。」

ロボット役人 役／古沢 美豪

「先輩の演技を身近で見てることができ、少しでも先輩たちに近づけるように、これからもさまざまなことに挑戦していきたいと思いました。」

ロボット警官 役／土野 秀斗

「AMGのインターンで経験した俳優と声優はまた違うものだとあらためて感じました。それぞれの難しさがありながら演じることはとても楽しく、同時に深い職業だと感じることができました。」

コメント全文は公式サイトにて公開中 :https://www.amgakuin.co.jp/archives/65244

〈作品紹介〉

アカデミー賞長編アニメ映画賞にノミネートを果たし、アヌシー最高賞、アニー賞、ヨーロッパ映画賞、セザール賞ほか名だたる映画賞を席巻。ナタリー・ポートマンが製作総指揮を務める。

孤独な少女イリスと、“空から落ちてきた”虹色の少年アルコの冒険を描き、世界中の批評家と観客から愛された、感動の冒険ファンタジー。

〈キャスト＆スタッフ〉

監督・脚本：ウーゴ・ビアンヴニュ

脚本：フェリックス・ド・ジブリー

製作：フェリックス・ド・ジブリー、ソフィー・マス、ナタリー・ポートマン

アニメーション監督：アダム・シラード

編集：ナタン・ジャカード

音楽：アルノー・トゥロン

アミューズメントメディア総合学院（AMG）について

2年間でエンタテインメント業界の第一線で活躍できる‟即戦力”の育成を目的に、業界のプロの手で1994年に設立された本学院は、2024年で開校30周年を迎えました。

AMGの最大の特徴は、 「制作現場こそ、最高の教育現場である。」という創立以来の教育理念を基に、「産学共同・現場実践教育」の実現のために一般に流通する商業コンテンツを制作するAMGグループの事業部で業界経験が積めること。邦画制作、外国映画の吹替えスタジオ、ゲーム開発、小説・漫画の出版など、実際の制作現場に≪プロ≫として参加することで本物の【実力】を身につけ、就職やデビューへと導きます。

〈本件に関するお問い合わせ先〉

アミューズメントメディア総合学院 広報部

TEL：0120-41-4600 E-mail：info@amgakuin.co.jp

学院概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25577/table/745_1_1854a9916dc381df6e973b84b3055624.jpg?v=202606020151 ]