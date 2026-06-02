TACパソコンスクール｜Java SE 17対応コースを新規開講、期間限定で15%OFFを実施

【Javaプログラミング】を学習する新コースを開講

TAC株式会社

TACパソコンスクールでは、2026年6月1日（月）よりIT人材の育成を目的として、「Java SE 17」に対応した「Javaプログラミング入門／基本 資料通信コース」を開講いたしました。プログラミング未経験者向けの「入門コース」と、C言語等の経験者向けの「基本コース」の２コースを開講し、幅広いニーズに対応しています。さらに開講を記念し、2026年8月31日（月）までの期間限定で、対象コースが15％OFFとなるネット申込限定クーポンを提供し、ITエンジニアを目指す方の学習をサポートします。

Javaプログラミング入門/基本 資料通信コース開講詳細は「新着情報」をCheck！ :https://www.tac-school.co.jp/kouza_pc.html#pcs_newネット申込限定 15％OFFクーポンを確認

●Javaとは？

Java言語は、現在広く利用されているプログラミング言語の一つです。企業の基幹システムやWebアプリケーションといったサーバー向けの技術から、家電製品やスマートフォンなど、私たちの生活に関わる幅広い分野で採用されています。

主な特徴として、オブジェクト指向言語であること、プラットフォームに依存しないこと、開発環境が無償で入手可能であることなどが挙げられます。

Java SE 17対応コース 概要

Java image

本コースは、Java SE 11の後継バージョンであるJava SE 17に対応しています。より安全で可読性の高いコードが記述しやすくなり、処理速度の向上も図られています。

＜コースのポイント＞

- 豊富なサンプルプログラムを用いたオリジナルテキストにより、プログラミング未経験者の方でも理解しやすい内容となっています。- Javaの開発環境を設定し、実際にプログラミングを行いながら学習できます。- プログラミング経験や習得レベルに応じて、「入門コース」「基本コース」から自分に合ったコースを選択できます。

※ Java SE 17対応のWeb講義付きコース（Web通信講座）は、2026年秋以降に開講予定です。

新規開講記念15％OFFクーポン（ネット申込限定）

本コースの新規開講を記念し、より多くの方にJavaプログラミングの学習機会を提供することを目的として、インターネット申込サイト（e受付）からのお申込みの方限定で特別なクーポンを配布いたします。

＜クーポン対象期間＞

お申込み期限： 2026年8月31日(月)まで

＜クーポンの利用方法＞

割引を適用するには、お申込み時にクーポンコードの入力が必要です。

クーポンコードは、以下のHPにて公開しておりますのでご確認ください。

＜クーポン対象コース＞

◆Javaプログラミング入門（SE 17対応）資料通信コース

Java言語の基本文法を理解し、オブジェクト指向を使った簡単なプログラムの作成方法を習得します。プログラミング初学者の方を対象としたコースです。

▶通常受講料 19,800円 → 15％OFF 16,830円（消費税／教材費込・入会金不要）

入門コースの詳細はコチラ :https://www.tac-school.co.jp/kouza_pc/pc_crs_java.html

◆Javaプログラミング基本（SE 17対応）資料通信コース

複数のクラスとオブジェクトを使って、Javaプログラマとして必要な基本的なプログラミング技術を習得します。例外処理やクラスの階層化など、より実践的な内容を学びます。C言語などのプログラミング経験をお持ちの方を対象にスキルアップに適したコースです。

▶通常受講料 31,000円 → 15％OFF 26,350円（消費税／教材費込）

現在開催中のキャンペーン情報

基本コースの詳細はコチラ :https://www.tac-school.co.jp/kouza_pc/pc_crs_java_kihon.html2026春割キャンペーンOfficeの学習を始める方を支援する「2026春割キャンペーン」を実施

キャンペーン期間：6月30日（火）まで

Word・Excel・PowerPointの基本操作を学ぶ初級（基礎）コースが、通常受講料から30％OFFで受講できるクーポンを期間限定で提供します。

Web体験講義

キャンペーン詳細はこちらから :https://www.tac-school.co.jp/kouza_pc/pc_coupon.htmlクーポンの利用で通常受講料から30％OFF＜動画チャンネルページ＞

通信講座の受講を体験していただけるよう、講義動画の一部を無料で公開しています。講義で使用するテキストの見本もご用意していますので、是非ご覧ください。

また、体験動画だけでなく資格試験の出題範囲やパソコンのスキルアップに役立つコンテンツを公開しています。

◎実際に操作しながら学べるハンズオンセミナーも公開中です。

https://www.tac-school.co.jp/kouza_pc/tacchannel.html

TAC株式会社 概要

◀Hands-Onセミナー公開中

会社名:TAC株式会社

会社サイト:https://www.tac-school.co.jp/

所在地:東京都千代田区神田三崎町三丁目２番18号