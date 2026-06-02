日本初のビーチマット設置から10年目の夏！須磨海岸でのユニバーサルビーチ体験

NPO法人須磨ユニバーサルビーチプロジェクト

障がいがある人もない人も、誰もが一緒に楽しめるビーチづくりを目指す NPO法人須磨ユニバーサルビーチプロジェクト（以下、須磨UBP）は、今年の夏も須磨海岸の海開きの日である7月9日(木)～8月23日(日)までの期間、ビーチをバリアフリー化するため、ビーチマットを設置し、車椅子の方も安心し、海水浴ができるよう、水陸両用車椅子での海水浴のサポートを行います。

日本初のビーチマット設置から10年目の夏

2017年に須磨海岸で日本初となるビーチマットの設置を開始して以来、今年で活動10年目を迎えます。これまで、ベビーカー・車椅子ユーザーをはじめ、障がいのある方とそのご家族、子どもからご高齢の方まで延べ約5000人の方が海を楽しんでいただきました。

地域のボランティア、行政、企業に支えられ、活動を継続することができ、いつしか須磨海岸の夏の風物詩として地域に根付いてきました。10年目となる今年の夏も、より多くの方に笑顔で海を楽しんでいただけるよう、須磨海岸でお待ちしております。

ユニバーサルビーチ利用お申し込みについて

【個人から4名以下の方】

須磨ユニバーサルビーチ2026利用申込フォーム

→https://select-type.com/rsv/?id=jHJbIkTOra8&c_id=391436(https://select-type.com/rsv/?id=jHJbIkTOra8&c_id=391436)

障がい者1名につき 1枠のご入力をお願いいたします

※5名以上の団体で利用を希望される場合は、下記の受付担当角田(すまだ)まで個別にお問合せください

本年は日本財団の助成を受けて調査を実施しております。

ユニバーサルビーチをさらに広げていくために、事後アンケートへのご協力を賜りますようお願い申し上げます。

今年より、シャワールームの混雑緩和と、皆様により快適にご利用いただける環境づくりのため、シャワーは【時間ごとのご案内】とさせていただきます。 ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

また、スムーズなご案内のため、原則として水着等へのお着替えはお済ませの上、ご来場くださいませ。 事前のお着替えが難しい場合は、屋外テントにてお着替えをお願いいたします。

当日の受付やご準備のお時間もございますため、海水浴のお時間より少し余裕をもってお越しいただけますと幸いです。

シャワーのご利用時間は、海水浴のお申し込み時間の【1時間後】からのご案内となります。

【例】 10:00～ 海水浴をご予約の場合 → シャワーご利用時間：11:00～11:30 なお、ご到着が遅れた場合は、海水浴またはシャワーのご利用時間が短くなる場合がございます。

その際は、屋外テントシャワーをご利用いただく場合がございますので、予めご了承くださいませ。

※複数のグループが同時間帯をご利用になる場合、更衣室やシャワー室のご利用によりお待ち時間が長くなる可能性がございます。ご了承とご協力のほどよろしくお願いいたします。

よくあるお問い合わせはこちら

→https://sumauniversalbeach.com/ubp/index.html#link04

【5名以上の団体様の場合】

まずは下記の受付担当者まで個別にお問い合わせください

その後担当者が枠を抑えた上で以下の申し込みフォームにご入力をお願いいたします

【団体様用】須磨ユニバーサルビーチ利用申込フォーム

→https://forms.gle/ZyqCrSfRTcby7wiGA

【問い合わせ先・団体申し込み先】

ご不明な点等がございましたら下記までご連絡ください

受付担当角田（スマダ）

Tel：080-6189-5150 Mail：sumadamasayuki@gmail.com

※日中は会社勤のため、まずはメールでお願いいたします

皆様に安全かつ快適にお過ごしいただくため、何かとご不便をおかけいたしますが、 ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

ボランティア(サポートスタッフ)での参加について

ボランティア(サポートスタッフ)も募集しております。お気軽にお申し込みください。

サポートスタッフ2026参加申込フォーム

→https://forms.gle/UFS42cdGdX3Mqw8VA

ユニバーサルビーチ2026概要

場所：須磨海岸 願いの椰子の木付近

時間：2026年 7月9日（木）～8月23日（日）の土日祝

10:00～16:00

※雨天決行・荒天中止

料金：無料

・ビーチマットの設置

・海水浴サポート

・参加費は無料です

持ち物：海に入れる格好、着替え、飲み物

備考：車いすの方用のトイレやシャワー、着替えなどが出来る利便施設もございます。

※利便施設は車いすの方以外の障がいをお持ちの方や妊婦さんや未就学児も利用できます。

ユニバーサルビーチ2026利用申込フォーム

→https://select-type.com/rsv/?id=jHJbIkTOra8&c_id=391436(https://select-type.com/rsv/?id=jHJbIkTOra8&c_id=391436)

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＜法人概要＞

法人名：NPO法人須磨ユニバーサルビーチプロジェクト

所在地：兵庫県神戸市長田区駒ヶ林町１丁目14-10ドルフ21-102

代表者：木戸俊介

設立：2017年11月2日

URL：https://sumauniversalbeach.com/

事業内容：みんなの”できない”を”できた！”に変えるを合言葉に、障がいを持っている方やお年寄り、小さなお子さんまで、誰もが楽しめるユニバーサルデザインなビーチを普及していく活動をしています。令和3年度より、中学社会公民の教科書に「持続可能な未来を目指す人々」と題し、SDGs達成に向けた先進事例として掲載されています。

＜主な受賞歴＞

・官民連携アワード優秀賞受賞（2026年）

・ICCサミットカタパルト登壇（2025年・2026年）

・政府広報公式SNS掲載（2025年度）

・ブルーフラッグベストプラクティス賞世界2位（2023年度）

・観光庁ブルーフラッグ認証事例（2022年度・2023年度 ）

・教育出版中学公民の教科書掲載（2021年度 ）

・観光庁持続可能な観光の実現に向けた先進事例（2020年度）

・IAUD国際ユニバーサルデザイン賞金賞（2019年）

・ひょうごユニバーサル社会づくり賞（2018年）

＜問い合わせ先＞

リリースに関するお問い合わせ先

NPO法人須磨ユニバーサルビーチプロジェクト PR事務局

担当：土原（email:sumauniversalbeach@gmail.com、TEL:080-3782-4405）

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=LLcZgdXQitE ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=R66sMJhK3yo ]