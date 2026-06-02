Hiragana

書や詩をテーマに活動する2名のアーティストによる展覧会『うたをよむ うたをのむ』が京都・◯間（ま）にて開催

2026年6月20日から6月28日まで、京都・東寺近くに拠点を構える『◯間（ま）』にて、書や詩をテーマに活動するアーティスト、國廣沙織と七月の鯨による展覧会『うたをよむ うたをのむ』を開催します。

茶の湯と日本茶を軸に、さまざまな文化を活かしながら時間や空間をデザインする◯間は、新しいお茶の体験を模索し、独創的なお茶を提供しています。期間中は、その空間に両作家の作品が展示されます。

また、6月20日、6月27日の両日はスペシャルイベント『うたをのむ』を開催します。

國廣沙織、七月の鯨による短歌を題材に、◯間がお茶の体験を創るコラボレーションイベントです。短歌を読み、お茶を味わいながら、それぞれの言葉の世界をお楽しみいただけます。



イベントは各日2回、少人数制での開催となります。詳細・ご予約は文末の予約フォームをご覧ください。



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展覧会名

『うたをよむ うたをのむ』

國廣沙織

1985年広島県生まれ、京都在住。

2011年より書を基盤とした活動を開始。2015年にひらがなをモチーフとしたジュエリーブランド「Hiragana」を立ち上げる。その後京都へ拠点を移し、2019年より現代アートとしての書表現に取り組む。和歌や仮名の歴史を背景に、伝統的な書と現代社会のテーマを交差させた作品を制作している。

2023 個展「petal lines」光明院（京都）

2023 「ARTISTS' FAIR KYOTO 2023」渉成園（京都）

2023 「MAGIC HOUR」リッツカールトンレジデンス（LA）

2021 個展「Floating lines」ARTBAY HOUSE（東京）

2021 「ART FAIR TOKYO 2021」（東京）

作品は上賀茂神社、東福寺塔頭光明院、シックスセンシズ京都、カペラ京都などに収蔵。

Instagram

https://www.instagram.com/saorikunihiro/

七月の鯨

長崎県佐世保市生まれ。

陶芸家の父の影響で工芸に囲まれて育つ。石川県金沢市の美術学校を卒業後、自動車やオートバイのデザインに従事。2022年より現代アートとしての書を目指す『ART SHODO』の活動に参画。

忘れゆくものや壊れゆくものに着眼し、書をはじめとした作品をさまざまな素材や手法を用いて制作している。

2023 ART SHODO EDGE @ GALLERY SCENA by 秋華洞

2023 神戸アートマルシェ（田口美術より出展）

2023 KOGEI Art Fair Kanazawa（銀座の金沢より出展）

2024 GENGO-変体する文字表現 @ 渋谷ヒカリエ

2025 七月の鯨展「忘却と消去」@ LaRina by 縁煌金沢

Instagram

https://www.instagram.com/thewhalesofjuly/

会期

2026年6月20日（土）～6月28日（日）

11:00～17:00

※6/23・24は休み

会場

◯間（ま）

〒601-8437 京都府京都市南区西九条比永城町59

Instagram

https://www.instagram.com/0ma_kyoto/

スペシャルイベント

『うたをのむ』

開催日時

2026年6月20日（土）13:00～／15:00～

2026年6月27日（土）13:00～／15:00～

会場

◯間（ま）

〒601-8437 京都府京都市南区西九条比永城町59

ご予約

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh3YxSnvl5w0f_YjJtG4DO2ccKLYXQJImjGu2PbhVrqDDsSA/viewform



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