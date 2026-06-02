第38回「ヒット商品賞・話題商品賞」にて「私の青汁 プレバイオティクス」がヒット商品賞を受賞！
ヤクルトヘルスフーズ株式会社（大分県豊後高田市/代表取締役社長 林 立幸）の「私の青汁 プレバイオティクス(30袋)」が、第38回「ヒット商品賞・話題商品賞」の「ヒット商品賞（健康食品・サプリメント部門）」にて優秀賞を受賞しました。
●「ヒット商品賞・話題商品賞」について
株式会社ドラッグマガジンと、ヘルスケア卸の会である八千代会※1が主催し、ドラッグストア企業の団体である一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会が後援する賞。その年に発売、リニューアルされた商品を対象に、八千代会に所属するヘルスケア卸企業と全国の有力薬局薬店・ドラッグストアを中心とする小売企業の投票によって受賞商品が決定されます。
※1 八千代会：株式会社ドラッグマガジンが発行する「週刊ドラッグトピックス」を一括購読し、情報サービスの一環として薬局薬店に提供する卸の会
●「私の青汁 プレバイオティクス（30袋）」について
本品はビフィズス菌などの“腸内細菌を育て、増やす”という考え方を提案する商品として開発しました。健康に有益な腸内細菌の栄養源となり、増殖を促す素材は“プレバイオティクス”と呼ばれます。本品にはビフィズス菌の栄養源となる“ガラクトオリゴ糖”と“水溶性食物繊維” の2つのプレバイオティクス素材を配合しています。
【商品名】私の青汁 プレバイオティクス（30袋）
【1日摂取目安量】1～2袋
【内容量】171g(5.7g×30袋)
【希望小売価格】2,000円（税別）、2,160円（税込）
【販売チャネル】全国のドラッグストア
【発売日】2025年3月31日（月）
●ヤクルトヘルスフーズ株式会社について
【本社所在地】大分県豊後高田市西真玉3499-5
【代表者】代表取締役社長 林 立幸
【事業内容】健康・機能性食品・飲料の製造、販売
【株主】株式会社ヤクルト本社（100％）
公式サイト：https://www.yakult-hf.co.jp/
公式X：https://x.com/yakult_hf
公式Instagram：https://www.instagram.com/yakult_hf/