船舶エンジンオイルを3000時間分析｜第三者機関による実使用データを公開

株式会社河部

株式会社河部（販売会社）は、エンジンオイル添加剤「万象（BANSHOU）」を使用した14t漁船における約3000時間使用後のエンジンオイルについて、第三者分析機関にて分析し結果を公開しました。一般的な船舶エンジンオイルの交換検討目安が約250～300時間とされる中、今回の分析では、摩耗金属、すす量、燃料希釈、水分、粘度、塩基価（TBN）などを測定し、摩耗金属が比較的低水準で推移していることや、すす量・燃料混入・水分混入が少ない傾向などが確認されました。株式会社河部では、短期的な性能訴求ではなく、実使用環境下における長期データの蓄積と分析活動を継続しています。

第三者分析結果

対象船舶：14t漁船

使用時間：約3000時間

摩耗金属

・鉄（Fe）：14ppm

・銅（Cu）：5ppm

・鉛（Pb）：7ppm

・クロム（Cr）：2ppm

分析結果では、一般的な300時間交換時の平均値と比較して、摩耗金属は比較的低水準で推移している傾向が確認されました。

すす量

・すす量：0.29%

すす量についても比較的少ない数値が確認され、長時間使用後オイルとしては低水準傾向が見られました。

燃料希釈

・燃料希釈：0.40%

燃料混入量についても大きな増加傾向は確認されませんでした。

水分

・水分：0.05%

船舶エンジンでは水分混入管理も重要ですが、今回の分析では比較的少ない数値が確認されました。

動粘度（40℃）

・103.5

動粘度についても一定の維持傾向が確認されました。

塩基価（TBN）

・2.55

塩基価についても測定を実施し、長期間使用後の状態変化を確認しました。

なお、株式会社河部では、今回の結果をもって「オイル交換不要」を推奨するものではありません。

あくまで、適切な管理や定期的な点検を前提とした上で、実使用環境下における長期データの蓄積・分析を継続しています。

株式会社河部コメント

株式会社河部では、短期間の性能比較だけではなく、実際の使用環境下で長期間使用されたオイルの状態変化を継続的に分析しています。今回の船舶分析についても、「交換不要」を推奨する目的ではなく、長期間使用後のオイル内部状態を第三者分析によって客観的に確認することを目的として実施しました。今後も、船舶・自動車・商用車など幅広い分野において、実使用データの蓄積と分析活動を継続してまいります。実運用環境で得られたデータを継続的に公開することで、エンジンオイル管理や潤滑油分析に関する理解向上にも取り組んでいきます。

メディア向け問い合わせ先

株式会社河部

広報担当

公式サイト：https://kawawe.jp/

商品サイト：https://bansho.base.shop/