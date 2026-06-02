ポケットに65Wのハイパワー！PCも充電できる「PD対応 薄型USBチャージャー」 を2,990円で新発売！

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、「PD対応65W 薄型USBチャージャー」を、2026年5月下旬から一部のニトリ店舗およびニトリネットにて販売開始いたしました。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400063617s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400063617s/)

スマートフォン、タブレット、ノートパソコンなど、1人で複数のデジタルデバイスを持ち歩くのが当たり前となった昨今。出張や外出のたびに「付属の充電器が大きくてバッグの中でかさばる」「コンセントが1口しかなく、同時に充電できない」 と感じたことはありませんか？

こうしたお悩みを解決するために登場したのが、ニトリの「PD対応 65W 薄型USBチャージャー」です。

最大の特長は、ポケットにすっぽり収まるほどの驚きの薄さ。厚さわずか約1.5cm（14.6mm）、重さ約83gという超スリムボディでありながら、最大65Wの高出力に対応。スマートフォンから、電力を多く消費するノートパソコンまで、これ1台で急速充電が可能です。

さらに、USB-CポートとUSB-Aポートを各1口ずつ搭載しているため、2台同時の充電にも対応しています。急いでいる時や外出先の限られたコンセントでも、慌てることなくスマートに充電ができます。

プラグ部分はスイング式を採用し、使用しない時は折りたたんでフラットに収納可能。カラーはホワイト・グレー・モカの3色展開で、インテリアやお手持ちのガジェットにもなじみやすいデザインに仕上げました。この性能と携帯性を備えながら、税込2,990円というお求めやすい価格を実現しています。

＜PD（Power Delivery）について＞

PDとは Power Delivery（パワー・デリバリー） の略で、対応する機器に合わせて電力を自動で調整し、

効率よく充電できる規格です。スマートフォンだけでなく、タブレットやノートパソコンなど、より電力が必要な機器にも対応できるのが特長です。

※PD充電には対応したケーブルが必要です。

■商品特徴

１. 65Wの高出力と、厚さ約1.5cmのコンパクト設計を両立

最大65Wの高出力に対応しながらも、厚さ14.6mmという手のひらに収まる超薄型サイズを実現しました。コンセントに直接挿しても出っ張らず壁沿いにすっきりと収まります。折りたたみ式のスイングプラグ採用で収納や携帯時も邪魔になりません。

２. USB-CとUSB-Aの2ポート搭載で、2台同時充電に対応

USB-CポートとUSB-Aポートをそれぞれ1口ずつ搭載。スマートフォンとイヤホン、タブレットとノートパソコンなど、2台の機器を同時に充電することが可能です。複数の充電器を持ち歩く必要がなくなり、デスクやコンセント周りもすっきりします。

外出時はもちろん、ご自宅のコンセント周りもすっきり整頓できる本商品。毎日の充電をこれ1台にまとめて、快適にしてみませんか？

ニトリはこれからも、暮らしに寄り添う商品を通じて、毎日の生活をより便利で心地よいものにしてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】PD対応 65W 薄型USBチャージャー RH-PD65W

【価格】2,990円

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。

【カラー】 ホワイト／グレー／モカ

【商品ページ】 https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400063617s/

【入力】 AC100V～240V 50/60Hz

【出力】 Type-C: 5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A 65W(max)

Type-A: 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A 18W(max)

Type-C:45W+Type-A:12W 合計57W(max)

【サイズ（約）】幅84mm×高さ45.5mm×奥行14.6mm

【質量（約）】83g

※本品にはケーブルは付属していません。各機器の充電に対応したケーブルが必要です。

■同時期発売のUSBチャージャー新商品もご紹介

今回の「PD対応 65W 薄型USBチャージャー」と同時期に、手軽にお使いいただけるUSBチャージャーの新商品も発売いたします。用途やご予算に合わせてお選びください。

１. PD対応 30W USBチャージャー RH-PD30W

【価格】1,990円

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400063600s/

スマートフォンからタブレットまで、スピーディーに充電できる30W出力モデル。日常使いに最適なバランスの取れたスペックで、ご自宅やオフィスでのメイン充電器として活躍します。

２. PD対応 20W USBチャージャー RH-PD20W

【価格】999円

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400063594s/

スマートフォンの充電に特化した、重さ約41gの超軽量・コンパクトモデル。持ち歩き用や各部屋用のサブ充電器として、手軽に導入しやすい999円という価格が魅力です。

３. 4口USB-Aチャージャー RH-17W

【価格】999円

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400063587s/

スマートフォンやイヤホンなど、USBで充電する複数の機器をまとめて充電できる4口タイプのチャージャーです。コンパクトな設計で場所を取りにくく、隣のコンセントに干渉しにくいため、すっきりと使えます。リビングやデスク周りなど、複数台をまとめて充電したいシーンにおすすめです。

４. シンプル1口USB-Aチャージャー RH-15W

【価格】599円

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400063570s/

シンプルな1口タイプで、コンパクトに使えるUSBチャージャー。

寝室での使用など、メインの充電器をお持ちの場合のサブとしても使いやすいモデルです。