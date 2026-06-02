夏の食欲をそそる“旨辛×ひんやり”メニュー！横浜「MS. CASABLANCA」にて、南俊郎シェフ監修の夏季限定メニューが6月22日（月）よりスタート

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、飲食事業や公園再生事業などを展開する株式会社ゼットン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：菊地大輔）が運営する「MS. CASABLANCA」（ミズ カサブランカ・NEWoMan横浜 8階）は、2026年6月22日（月）より新メニューの提供を開始します。

本格中華をカジュアルに楽しめる、横浜のチャイニーズレストラン「MS. CASABLANCA」から、夏限定のシーズナルメニューがお目見え。暑い季節にぴったりの「冷やし担々麺」やヘルシーな「四川麻辣湯」にくわえ、からだを内側から整える台湾スイーツ「豆花（トウファ）」、そして桃やマンゴーなど夏の味覚を贅沢に使った「チャイニーズアフタヌーンティー」が登場します。

【旨辛×シビ辛】夏を乗り切る2つの麺メニュー

不動の人気を誇る「担々麺」を夏仕様にアレンジした「冷やし担々麺」は、昨年の一夏で1,500食以上を販売したヒット商品です。自家製芝麻醬（チーマージャン）を使用した濃厚な胡麻スープに、四川豆板醤が効いた辛肉味噌や中国漬物のヤーツァイをトッピング。特製辣油と花山椒をアクセントに、マイルドながらも痺れる味わいに仕上げました。

新登場の「香辣 四川麻辣湯」は、ピリッとした痺れとやみつきになる旨みが広がる、夏に心地よい一杯。小松菜や山くらげなどのたっぷり野菜に、中国豆腐やとびっこ団子（魚包蛋）を合わせた具だくさんな仕上がりで、満足感も抜群です。麺はつるっと食べられる「さつまいも春雨麺」を選べ、お腹いっぱい満たされながらもヘルシーに楽しめます。

●冷やし担々麺：【点心セット】2,420円（税込）／【単品】1,760円（税込）

●香辣 四川麻辣湯：【点心セット】2,530円（税込）／【単品】1,870円（税込）

※麻辣湯は「さつまいも麺」または「中華麺」をお選びいただけます

台湾の伝統スイーツ「豆花（トウファ）」が夏限定フレーバーで登場

滑らかな食感が特徴の豆乳ベースのスイーツ。今回の夏限定フレーバーは、完熟マンゴーの濃厚な甘みに、甘く煮込んだ白きくらげやナツメを合わせました。すっきりとしたジャスミンシロップが香る、からだの内側から潤い整える“ご褒美スイーツ”です。麺メニューの後のデザートにもぴったり。

●完熟マンゴーの美潤豆花：1,078円（税込）

【予約限定】旬の夏果実が爽やかに香るチャイニーズアフタヌーンティー

チャイニーズアフタヌーンティーが、夏の装いにリニューアル。 蜂蜜レモンと苺のエッグタルト、桃華グレープフルーツの杏仁豆腐、完熟マンゴーの揚げプリンなど、旬のフルーツの甘みと酸味を活かした爽やかなスイーツがラインアップ。「よだれ鶏」や「大根餅」など本格中華・点心とともに、優雅なティータイムをお届けします。お一人さまからご予約可能で、お好きな順番でゆっくりとご堪能いただけます。

●アーチ上段：蜂蜜レモンと苺のエッグタルト、桃華グレープフルーツとナタデココの杏仁豆腐、完熟マンゴーと２種のベリー揚げプリン

●アーチ下段：成都式よだれ鶏、蒸し魚の葱香味醬油、大根餅-椒麻ソース＆XO醬

●点心：叉焼饅、桃饅頭

●〆：アサリと貝柱のお粥

●ドリンク：季節の泡茶、桃の泡茶

●中国茶5種飲み放題（L.O.30分前）：東方美人茶、特級ジャスミン茶、プーアル茶、桂花烏龍茶、金萱茶

[料金]3,850円（税込）※1名さまからご予約可能

[提供時間] 90分制。平日：14時・15時・16時の3部制、土日祝：15時・16時の2部制

監修シェフ 南俊郎氏について

1983年徳島県生まれ。大学卒業後に料理の道に進む。

「酒中花空心」（大阪）、「空心」（大阪）を経て、「シェフス」（東京・新宿）で働き、料理長を4年半務める。2016年に南青山に「Mimosa」を独立開業。わずか2年後にミシュラン一つ星を獲得。その後、ミシュランを5年連続で獲得した実績を持つ。

＜店舗情報＞

店舗名 ：MS. CASABLANCA（ミズ カサブランカ）

住所 ：横浜市西区南幸1-1-1 NEWoMan横浜 8階

電話番号：045-534-9008

営業時間 : 11:00-22:00

[公式HP] https://ms-casablanca.zetton.co.jp/

[Instagram] https://www.instagram.com/ms.casablanca_restaurant/

■株式会社ゼットンについて

株式会社ゼットン(代表取締役社長：菊地大輔)は、「Make Community Better.」をビジョンに掲げ、人気のハワイアン カフェ＆レストラン「アロハテーブル」を核に、多様な業態を展開するダイニング事業、公共施設を活用したブライダル事業などを展開しています。2019年より公園プロジェクトにも着手し、街の特性に合わせた飲食店経営及びプロデュースを行っています。

＜本部所在地＞〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目10-9 MIYAMASU TOWER 9階

＜URL＞https://www.zetton.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞https://www.instagram.com/andSTHD_official/