戎橋筋商店街と法善寺表参道、その交差点に立ち上がる町の熱。大阪の活気を編み込む空間─『MUSASHI JAPAN 大阪難波戎橋店』オープン

TAIMATSU株式会社

和包丁ブランド「MUSASHI JAPAN」を展開するTAIMATSU株式会社（タイマツ、本社：東京都中央区、代表取締役：王 威漢 以下TAIMATSU）は、2026年4月30日（木）、大阪・難波に「MUSASHI JAPAN 大阪難波戎橋店」をグランドオープンいたしました。これまでもMUSASHI JAPANは、日本全国の職人が手掛ける高品質な和包丁を国内外へ発信するブランドとして、日本の伝統工芸・ものづくり文化の魅力を世界へ届けてまいりました。そして今回、新たな舞台として大阪・難波へ挑戦します。

◼️大阪難波のカルチャーと交わる、新たな拠点

大阪・難波戎橋エリアは、単なる観光地ではなく、「大阪らしさ」が凝縮された街として国内外から高い人気を誇っています。道頓堀川沿いに広がる巨大ネオン、食べ歩き文化、笑い・エンターテインメント、そして江戸時代から続く商店文化が混在するこの街は、“体験そのもの”を楽しむ観光客が集まるエリアです。

特に戎橋筋商店街は、江戸時代より十日戎の参道として栄え、「ご縁」と「商売繁盛」の文化が根付く場所でもあります。約370mの商店街には、老舗店舗と最先端カルチャーが共存し、「伝統」と「現代」が自然に交差する独特の空気感があります。

その中で、MUSASHI JAPANが展開する和包丁は、非常に高い親和性を持っています。

◼️落ち着きと高揚感が共存する和空間

明るく柔らかな木目を基調とした木材を使用し、和の温かみを感じられる落ち着いた空間を演出。大阪・難波の活気ある街並みの中にありながら、一歩店内へ入ると、穏やかで和やかな空気が広がります。店内中央には、重厚感のある石のテーブルを配置し、和包丁そのものの存在感や職人技術の美しさを引き立てています。

◼️今後の展望

大阪という新たな熱量を加えながら、MUSASHI JAPANは単なる観光消費に留まらず、「日本文化への理解促進」「伝統工芸産業の認知拡大」「職人文化の継承」「多文化交流の創出」といった社会的意義も期待しています。

「大阪観光の記憶に残る体験」として、そして「日本文化を世界へ届ける接点」として、MUSASHI JAPAN大阪難波戎橋店は、新たなブランド拠点となることを目指します。

TAIMATSU株式会社 概要

設立：2023年11月

代表取締役：王 威漢

所在地：東京都中央区晴海1-8-10 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーX棟22階

URL：https://www.tai-matsu.jp/

E-mail：help@tai-matsu.jp

TAIMATSU株式会社は、日本の伝統工芸を再定義する企業です。世界各国から集まった多様なバックグラウンドを持つメンバーが、革新的な視点で伝統工芸の可能性を追求しています。和包丁から日本酒、侍精神が息づく体験施設まで、私たちが創り出すサービスやプロダクトは、伝統の魅力を最大限に引き出し、グローバルに発信しています。

＜運営ブランド＞

MUSASHI JAPAN（和包丁事業）

https://www.musashihamono.com/

YOKAI JAPAN（日本酒・香水事業）

https://yokaijapan.jp/

FUJI JAPAN（伝統文化体験事業）

https://fujijapan.jp/

一刀（ITTO）（飲食事業）

https://ittojapan.com/